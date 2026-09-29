Qozog‘istonda pensioner ayol qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatgani uchun jarima to‘ladi
Qozog‘istonning Qarag‘anda shahrida 66 yoshli pensioner ayol 34 yoshli qo‘shnisi haqida yolg‘on ma’lumot tarqatgani uchun sud tomonidan javobgarlikka tortildi. Bu haqda Stan.kz xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, 34 yoshli ayol qo‘shnisining o‘zi haqida muntazam ravishda yolg‘on va sha’niga putur yetkazuvchi ma’lumotlar tarqatayotganidan shikoyat qilib, politsiyaga murojaat qilgan.
Uchastka noziri arizani tekshirib, ko‘p qavatli uy aholisidan so‘rov o‘tkazgan. Bir nechta qo‘shni ayol haqida turli mish-mishlar tarqalayotganini, bu ma’lumotlarni esa 66 yoshli qo‘shnisi aytayotganini bildirgan.
Keyinchalik pensioner ayol politsiya bo‘limiga olib kelingan va qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatganini tan olgan. Ish sudga yuborilgan.
Sudda pensioner ayol qo‘shnisining farzandi eridan tug‘ilmagani haqida yolg‘on ma’lumot tarqatgani aniqlangan. Mazkur gaplar ayolning sha’ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi yolg‘on ma’lumot sifatida baholangan.
Sud pensioner ayolni tuhmat qilganlikda aybdor deb topib, dastlab 160 oylik hisob ko‘rsatkichi, ya’ni 692 ming tenge miqdorida jarima tayinlagan. Biroq uning huquqbuzarlikni birinchi marta sodir etgani va pensiya yoshida ekani yengillashtiruvchi holat sifatida inobatga olingan.
Natijada jarima 30 foizga kamaytirilib, 484 ming 400 tenge miqdorida undiriladigan bo‘lgan. Sud qarori qonuniy kuchga kirgan.
Izohlar 0
…