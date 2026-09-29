Qozog‘istonda pensioner ayol qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatgani uchun jarima to‘ladi

·59·Dunyo
Qozog‘istonda pensioner ayol qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatgani uchun jarima to‘ladi

Qozog‘istonning Qarag‘anda shahrida 66 yoshli pensioner ayol 34 yoshli qo‘shnisi haqida yolg‘on ma’lumot tarqatgani uchun sud tomonidan javobgarlikka tortildi. Bu haqda Stan.kz xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, 34 yoshli ayol qo‘shnisining o‘zi haqida muntazam ravishda yolg‘on va sha’niga putur yetkazuvchi ma’lumotlar tarqatayotganidan shikoyat qilib, politsiyaga murojaat qilgan.

Uchastka noziri arizani tekshirib, ko‘p qavatli uy aholisidan so‘rov o‘tkazgan. Bir nechta qo‘shni ayol haqida turli mish-mishlar tarqalayotganini, bu ma’lumotlarni esa 66 yoshli qo‘shnisi aytayotganini bildirgan.

Keyinchalik pensioner ayol politsiya bo‘limiga olib kelingan va qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatganini tan olgan. Ish sudga yuborilgan.

Sudda pensioner ayol qo‘shnisining farzandi eridan tug‘ilmagani haqida yolg‘on ma’lumot tarqatgani aniqlangan. Mazkur gaplar ayolning sha’ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi yolg‘on ma’lumot sifatida baholangan.

Sud pensioner ayolni tuhmat qilganlikda aybdor deb topib, dastlab 160 oylik hisob ko‘rsatkichi, ya’ni 692 ming tenge miqdorida jarima tayinlagan. Biroq uning huquqbuzarlikni birinchi marta sodir etgani va pensiya yoshida ekani yengillashtiruvchi holat sifatida inobatga olingan.

Natijada jarima 30 foizga kamaytirilib, 484 ming 400 tenge miqdorida undiriladigan bo‘lgan. Sud qarori qonuniy kuchga kirgan.

Qozog‘istonQaragandapensioner ayolyulg‘on ma’lumot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldi22 sentabr 21:02Amerikalik pensioner do‘konga shaxsiy vertolyotida uchib bordiAmerikalik pensioner do‘konga shaxsiy vertolyotida uchib bordi7 avgust 13:00Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiUkrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdi18 iyul 09:488 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:19Mog‘or va kemiruvchilardan qutulmoqchi bo‘lgan ikki nafar rossiyalik ayol halok bo‘ldiMog‘or va kemiruvchilardan qutulmoqchi bo‘lgan ikki nafar rossiyalik ayol halok bo‘ldi11 sentabr 00:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota