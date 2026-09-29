Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro uchun shoshilinch iOS 27.0.1 yangilanishini chiqardi

·33·Texno
Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro uchun shoshilinch iOS 27.0.1 yangilanishini chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalaridagi Face ID, kamera va interfeysdagi jiddiy nosozliklarni bartaraf etish uchun iOS 27.0.1 yangilanishini chiqardi.
  • Ushbu yangilanish, jumladan, yuzni tanish jarayonida smartfonning qayta ishga tushib ketishi, Face ID'ning vaqtincha ishlamay qolishi hamda ma'lum sharoitlarda suratga olingan tasvirlarda paydo bo'ladigan rang artefaktlari kabi muammolarni hal qiladi.

Apple kompaniyasi iOS 27 operatsion tizimi taqdim etilganidan ikki hafta oʻtib, ilk muhim dasturiy yangilanish — iOS 27.0.1 talqinini chiqarishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tezkor yangilanish flagman qurilmalardagi bir qator jiddiy nosozliklarni, jumladan, Face ID va kamera ish faoliyatidagi muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy oʻzgarishlar aynan iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max foydalanuvchilariga daxldor. Oxirgi haftalarda mazkur qurilma egalari yuzni tanish jarayonida xatolik yuzaga kelganda smartfon kutilmaganda qayta ishga tushib ketishidan shikoyat qilishgandi. Shuningdek, ayrim holatlarda Face ID funksiyasi vaqtincha ishlamasligi va uni sozlashda qiyinchiliklar kuzatilgan edi.

Kamera va interfeusdagi xatoliklar bartaraf etildi

Yangi dasturiy taʼminot faqatgina xavfsizlik va biometrikaviy xatolarni emas, balki apparatning boshqa imkoniyatlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Xususan, maʼlum yorugʻlik sharoitlarida va f/1.48 diafragma qiymatida 2 karrali yaqinlashtirish (zum) yordamida olingan suratlarda paydo boʻladigan noxush rang artefaktlari muammosi hal qilindi. Ushbu holat cheklangan miqdordagi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarida kuzatilgan edi.

Bundan tashqari, interfeys barqarorligiga oid yana bir muhim nosozlik tuzatildi. Bildirishnomalar markazi (Notification Center) hamda Boshqaruv punkti (Control Center) bir vaqtning oʻzida ochib yuborilganda, baʼzi hollarda sensorli ekran butunlay javob berishdan toʻxtab qolishi aniqlangan edi. Yangilanish bu kabi qotib qolish holatlarining oldini oladi.

Yangilanishni qanday oʻrnatish mumkin?

Hozirgi kunda iOS 27.0.1 dasturiy taʼminoti barcha mos keluvchi foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlib, uni standart tarzda smartfon sozlamalari orqali oʻrnatish mumkin. Buning uchun «Sozlamalar» boʻlimiga kirib, «Asosiy» hamda «Dasturiy taʼminot yangilanishi» bandlarini ketma-ket tanlash kifoya qiladi.

Shu bilan birga, Apple ekotizimining boshqa foydalanuvchilari ham eʼtibordan chetda qolmadi. Kompaniya bir vaqtning oʻzida iPadOS 27.0.1 va visionOS 27.0.1 yangilanishlarini ham taqdim etdi. Hali yangi avlod operatsion tizimiga oʻtmagan foydalanuvchilar uchun esa xavfsizlikni taʼminlash maqsadida iOS 26.7.1 hamda iPadOS 26.7.1 versiyalari tayyorlandi.

AppleiOS 27iPhone 18 ProFace IDTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqdaYangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqda25 sentabr 02:23iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandi21 sentabr 13:51iPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqdaiPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqdaBugun 14:24Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldi20 sentabr 21:28Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinApple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkin3 sentabr 11:58Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinApple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkin29 avgust 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi