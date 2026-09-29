iPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqda

·13·Texno
iPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizim yangilanishidan so'ng ham displeydagi vizual artefaktlar muammosiga duch kelmoqda.
  • Ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, 28-sentyabrda chiqarilgan dasturiy ta'minot bir qator xatolarni bartaraf etishi kerak edi, ammo barcha muammolar hal etilmagan.
  • Taniqli insayder Tarun Vats o'z videosida bu vizual nosozliklar saqlanib qolganini ko'rsatib berdi.
  • Hozircha bu muammoning dasturiy yoki apparat bilan bog'liqligi aniq emas.

Yangi avlod qurilmalari bozorda oʻz oʻrnini egallab borayotgan bir paytda, foydalanuvchilar duch kelayotgan texnik muammolar ham muhokama markazida qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasining soʻnggi flagman smartfonlaridan biri boʻlgan iPhone 18 Pro egalari operatsion tizimning navbatdagi yangilanishidan keyin ham displeydagi ayrim nosozliklardan aziyat chekmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, kompaniya yaqinda oʻz qurilmalari uchun maxsus dasturiy taʼminot chiqarib, bir qator muhim xatolarni bartaraf etgan edi. Ushbu yangilanish smartfonlarning barqaror ishlashini taʼminlash hamda avval aniqlangan asosiy nosozliklarni yoʻq qilishga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilar oʻrtasida ijobiy kutishlarni keltirib chiqargan edi.

Yangilanish qaysi muammolarni hal qildi?

Joriy yilning 28-sentyabr kuni ommaga taqdim etilgan yangi dasturiy taʼminot versiyasi bir nechta jiddiy texnik nuqsonlarni bartaraf etishi kerak edi. Jumladan, ushbu paket iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellarida yuzaga keladigan oʻz-oʻzidan qayta yuklanish holatlarini bartaraf etishga moʻljallangan.

Shuningdek, mazkur versiya orqali qurilmada Face ID ishlamay qolgandagi nosozliklar, suratga olish jarayonida 2 karrali yaqinlashtirish vaqtida yuzaga keladigan rangli artefaktlar hamda Bildirishnomalar markazi va Boshqaruv punktini bir vaqtning oʻzida ochganda sensorli ekranning qotib qolishi kabi muammolar hal qilinishi lozim edi.

Ekrandagi artefaktlar va mutaxassislar xulosasi

Biroq, koʻrilgan choralarga qaramay, barcha muammolar ham toʻliq bartaraf etilmagani maʼlum boʻldi. Taniqli insayder Tarun Vats oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida eʼlon qilgan videorolikda yangi operatsion tizim bilan ishlayotgan iPhone 18 Pro uy ekranida gʻalati vizual artefaktlar saqlanib qolganini yaqqol koʻrsatib berdi.

Tarqatilgan videoda muallif nima uchun texnologiya giganti mazkur koʻzga tashlanib turgan nosozlikni haligacha bartaraf etmagani yuzasidan haqli savol oʻrtaga tashlagan. Yangi dasturiy paket oʻrnatilganiga qaramay, foydalanuvchilar tomonidan shunga oʻxshash vizual nosozliklar haqida xabarlar kelib tushishi davom etmoqda.

Hozircha kuzatilayotgan ushbu artefaktlar bevosita dasturiy taʼminotdagi kamchiliklar bilan bogʻliqmi yoki bu qurilmaning apparat qismidagi yashirin muammormi, bu borada aniq toʻxtamga kelingani yoʻq. Mutaxassislar vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishmoqda va keyingi yangilanishlarda mazkur holatga oydinlik kiritilishini kutishmoqda.

AppleiPhone 18 ProiOSSmartfonTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldi20 sentabr 21:28Ayrim iPhone 18 Pro smartfonlarida nosozlik aniqlandiAyrim iPhone 18 Pro smartfonlarida nosozlik aniqlandiKecha 14:53Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinApple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkin3 sentabr 11:58Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdosi rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdosi rekord oʻrnatdi27 sentabr 20:29Yangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqdaYangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqda25 sentabr 02:23iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandi21 sentabr 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi