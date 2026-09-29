iPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizim yangilanishidan so'ng ham displeydagi vizual artefaktlar muammosiga duch kelmoqda.
- Ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, 28-sentyabrda chiqarilgan dasturiy ta'minot bir qator xatolarni bartaraf etishi kerak edi, ammo barcha muammolar hal etilmagan.
- Taniqli insayder Tarun Vats o'z videosida bu vizual nosozliklar saqlanib qolganini ko'rsatib berdi.
- Hozircha bu muammoning dasturiy yoki apparat bilan bog'liqligi aniq emas.
Yangi avlod qurilmalari bozorda oʻz oʻrnini egallab borayotgan bir paytda, foydalanuvchilar duch kelayotgan texnik muammolar ham muhokama markazida qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasining soʻnggi flagman smartfonlaridan biri boʻlgan iPhone 18 Pro egalari operatsion tizimning navbatdagi yangilanishidan keyin ham displeydagi ayrim nosozliklardan aziyat chekmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, kompaniya yaqinda oʻz qurilmalari uchun maxsus dasturiy taʼminot chiqarib, bir qator muhim xatolarni bartaraf etgan edi. Ushbu yangilanish smartfonlarning barqaror ishlashini taʼminlash hamda avval aniqlangan asosiy nosozliklarni yoʻq qilishga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilar oʻrtasida ijobiy kutishlarni keltirib chiqargan edi.
Yangilanish qaysi muammolarni hal qildi?Joriy yilning 28-sentyabr kuni ommaga taqdim etilgan yangi dasturiy taʼminot versiyasi bir nechta jiddiy texnik nuqsonlarni bartaraf etishi kerak edi. Jumladan, ushbu paket iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellarida yuzaga keladigan oʻz-oʻzidan qayta yuklanish holatlarini bartaraf etishga moʻljallangan.
Shuningdek, mazkur versiya orqali qurilmada Face ID ishlamay qolgandagi nosozliklar, suratga olish jarayonida 2 karrali yaqinlashtirish vaqtida yuzaga keladigan rangli artefaktlar hamda Bildirishnomalar markazi va Boshqaruv punktini bir vaqtning oʻzida ochganda sensorli ekranning qotib qolishi kabi muammolar hal qilinishi lozim edi.
Ekrandagi artefaktlar va mutaxassislar xulosasiBiroq, koʻrilgan choralarga qaramay, barcha muammolar ham toʻliq bartaraf etilmagani maʼlum boʻldi. Taniqli insayder Tarun Vats oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida eʼlon qilgan videorolikda yangi operatsion tizim bilan ishlayotgan iPhone 18 Pro uy ekranida gʻalati vizual artefaktlar saqlanib qolganini yaqqol koʻrsatib berdi.
Tarqatilgan videoda muallif nima uchun texnologiya giganti mazkur koʻzga tashlanib turgan nosozlikni haligacha bartaraf etmagani yuzasidan haqli savol oʻrtaga tashlagan. Yangi dasturiy paket oʻrnatilganiga qaramay, foydalanuvchilar tomonidan shunga oʻxshash vizual nosozliklar haqida xabarlar kelib tushishi davom etmoqda.
Hozircha kuzatilayotgan ushbu artefaktlar bevosita dasturiy taʼminotdagi kamchiliklar bilan bogʻliqmi yoki bu qurilmaning apparat qismidagi yashirin muammormi, bu borada aniq toʻxtamga kelingani yoʻq. Mutaxassislar vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishmoqda va keyingi yangilanishlarda mazkur holatga oydinlik kiritilishini kutishmoqda.
Izohlar 0
…