Honor Magic 9 Pro Max smartfonining noyob suratga olish imkoniyatlari namoyish etildi

·38·Texno
Honor Magic 9 Pro Max smartfonining noyob suratga olish imkoniyatlari namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Magic 9 Pro Max smartfonining mobil fotografiya sohasidagi salohiyati namoyish etildi.
  • Qurilma 500 mm fokus masofasiga ega tashqi obektiv yordamida qushlarning yirik planlarini aniq va sifatli suratga olish imkonini beradi.
  • Bu mobil qurilmalarda qushlarni suratga olish sohasida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda.

Internetda Honor brendining yangi flagmani — Honor Magic 9 Pro Max yordamida olingan qiziqarli suratlar eʼlon qilindi. IXBT.com nashrining yozishicha, mazkur kadrlar qurilmaning mobil fotografiya sohasidagi ulkan salohiyatini hamda ilgʻor kamera imkoniyatlarini yaqqol namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kadrlar muallifi Honor Imaging jamoasi vakili boʻlib, u smartfonni haqiqiy «portativ kinokamera» deb atagan. Uning soʻzlariga koʻra, yangi qurilma suratga olish texnologiyalari boʻyicha yuqori natijalarni koʻrsatishga qodir va mobil qurilmalar orasida oʻziga xos oʻrin egallaydi.

Tashqi obektiv va qushlar surati

Nashrning xabar qilishicha, eʼtiborga molik jihatlardan biri — 500 mm fokus masofasiga ega qoʻshimcha tashqi obektiv yordamida olingan suratlardir. Muallifning taʼkidlashicha, ushbu kadrlar dastlab taqdimotga kiritilmagan, biroq ularning sifati va muvaffaqiyatli chiqqani sababli alohida eʼlon qilingan.

Suratlarning asosiy qismi qushlarni tasvirga olishga qaratilgan boʻlib, ulkan fokus masofasi mutaxassislarga uzoq masofadan turib ham qushlarning yirik planlarini aniq va sifatli muhrlash imkonini bergan. Mutaxassislarning fikricha, bu mobil qurilmalarda qushlarni suratga olish sohasida yangi bosqichni boshlab beradi.

Smartfonning asosiy xususiyatlari

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Honor kompaniyasi oʻzining Magic 9 Pro Max modelini rasman taqdim etgan edi. Ushbu taqdimotda ishlab chiqaruvchilar qurilmaning yuqori avtonomligi hamda ilgʻor mobil suratga olish tizimiga alohida urgʻu berishgan edi.

Hozirgi kunda smartfon kamerasi va uning imkoniyatlari texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Tashqi obektivlar bilan ishlash qobiliyati mobil fotografiya ixlosmandlari uchun yangi ijodiy imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda.

HonorHonor Magic 9 Pro MaxSmartfonlarMobil fotografiyaTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildi10 sentabr 12:51Honor Magic 9 flagmanlari Xitoyda rekord darajada sotilmoqdaHonor Magic 9 flagmanlari Xitoyda rekord darajada sotilmoqdaBugun 03:21Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildiHonor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi23 sentabr 12:52Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildi9 sentabr 15:22Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaHonor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqda19 avgust 10:52Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiHonor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadi18 avgust 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi