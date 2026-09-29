Honor Magic 9 Pro Max smartfonining noyob suratga olish imkoniyatlari namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Magic 9 Pro Max smartfonining mobil fotografiya sohasidagi salohiyati namoyish etildi.
- Qurilma 500 mm fokus masofasiga ega tashqi obektiv yordamida qushlarning yirik planlarini aniq va sifatli suratga olish imkonini beradi.
- Bu mobil qurilmalarda qushlarni suratga olish sohasida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda.
Internetda Honor brendining yangi flagmani — Honor Magic 9 Pro Max yordamida olingan qiziqarli suratlar eʼlon qilindi. IXBT.com nashrining yozishicha, mazkur kadrlar qurilmaning mobil fotografiya sohasidagi ulkan salohiyatini hamda ilgʻor kamera imkoniyatlarini yaqqol namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kadrlar muallifi Honor Imaging jamoasi vakili boʻlib, u smartfonni haqiqiy «portativ kinokamera» deb atagan. Uning soʻzlariga koʻra, yangi qurilma suratga olish texnologiyalari boʻyicha yuqori natijalarni koʻrsatishga qodir va mobil qurilmalar orasida oʻziga xos oʻrin egallaydi.
Tashqi obektiv va qushlar suratiNashrning xabar qilishicha, eʼtiborga molik jihatlardan biri — 500 mm fokus masofasiga ega qoʻshimcha tashqi obektiv yordamida olingan suratlardir. Muallifning taʼkidlashicha, ushbu kadrlar dastlab taqdimotga kiritilmagan, biroq ularning sifati va muvaffaqiyatli chiqqani sababli alohida eʼlon qilingan.
Suratlarning asosiy qismi qushlarni tasvirga olishga qaratilgan boʻlib, ulkan fokus masofasi mutaxassislarga uzoq masofadan turib ham qushlarning yirik planlarini aniq va sifatli muhrlash imkonini bergan. Mutaxassislarning fikricha, bu mobil qurilmalarda qushlarni suratga olish sohasida yangi bosqichni boshlab beradi.
Smartfonning asosiy xususiyatlariEslatib oʻtamiz, avvalroq Honor kompaniyasi oʻzining Magic 9 Pro Max modelini rasman taqdim etgan edi. Ushbu taqdimotda ishlab chiqaruvchilar qurilmaning yuqori avtonomligi hamda ilgʻor mobil suratga olish tizimiga alohida urgʻu berishgan edi.
Hozirgi kunda smartfon kamerasi va uning imkoniyatlari texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Tashqi obektivlar bilan ishlash qobiliyati mobil fotografiya ixlosmandlari uchun yangi ijodiy imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…