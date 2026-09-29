Homilador ayollarga kesarcha kesishni tanlash huquqi berildi

·0·O‘zbekiston
Homilador ayollarga kesarcha kesishni tanlash huquqi berildi

O‘zbekistonda homilador ayollarga tibbiy ko‘rsatmalar bo‘lmagan taqdirda ham kesarcha kesish operatsiyasini tanlash imkoniyati berildi. Endilikda operatsiya o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilishda ayolning xohishi ham inobatga olinadi. Bu haqda Oblakouz xabar berdi.

Buning uchun avvalo shifokor ayolga kesarcha kesishning ehtimoliy xavflari va salbiy oqibatlari haqida tushuntirish berishi kerak. Shundan so‘ng ayolning ixtiyoriy roziligi olinadi.

Ro‘yxatdan o‘tkazilgan hujjatga ko‘ra, kesarcha kesish operatsiyasini o‘tkazish uchun 31 ta tibbiy ko‘rsatma belgilangan. Operatsiya shoshilinch, kechiktirib bo‘lmaydigan, rejali yoki rejali-shoshilinch tarzda amalga oshirilishi mumkin.

Shu bilan birga, tibbiy ko‘rsatmalarning mavjud emasligi ayolning o‘z xohishiga ko‘ra kesarcha kesish operatsiyasini o‘tkazish imkoniyatini istisno etmaydi.

Ya’ni, yangi tartibga ko‘ra, kesarcha kesish faqat tibbiy zarurat bilan cheklanib qolmaydi. Biroq bunday qaror qabul qilinishidan oldin ayolga operatsiyaning mumkin bo‘lgan xavf va oqibatlari tushuntirilishi hamda uning ixtiyoriy roziligi olinishi shart.

OblikozO‘zbekistonkesarcha kesishhomilador ayollar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda uch egizak dunyoga keldi: ikki o‘g‘il va bir qizNavoiyda uch egizak dunyoga keldi: ikki o‘g‘il va bir qiz26 sentabr 14:48O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinO‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkin15 sentabr 20:42O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadiO‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadi22 sentabr 21:48O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiO‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladi17 iyun 12:41Sudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildiSudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildi22 sentabr 18:58Abituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldiAbituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldi25 iyul 12:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi