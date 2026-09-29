Homilador ayollarga kesarcha kesishni tanlash huquqi berildi
O‘zbekistonda homilador ayollarga tibbiy ko‘rsatmalar bo‘lmagan taqdirda ham kesarcha kesish operatsiyasini tanlash imkoniyati berildi. Endilikda operatsiya o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilishda ayolning xohishi ham inobatga olinadi. Bu haqda Oblakouz xabar berdi.
Buning uchun avvalo shifokor ayolga kesarcha kesishning ehtimoliy xavflari va salbiy oqibatlari haqida tushuntirish berishi kerak. Shundan so‘ng ayolning ixtiyoriy roziligi olinadi.
Ro‘yxatdan o‘tkazilgan hujjatga ko‘ra, kesarcha kesish operatsiyasini o‘tkazish uchun 31 ta tibbiy ko‘rsatma belgilangan. Operatsiya shoshilinch, kechiktirib bo‘lmaydigan, rejali yoki rejali-shoshilinch tarzda amalga oshirilishi mumkin.
Shu bilan birga, tibbiy ko‘rsatmalarning mavjud emasligi ayolning o‘z xohishiga ko‘ra kesarcha kesish operatsiyasini o‘tkazish imkoniyatini istisno etmaydi.
Ya’ni, yangi tartibga ko‘ra, kesarcha kesish faqat tibbiy zarurat bilan cheklanib qolmaydi. Biroq bunday qaror qabul qilinishidan oldin ayolga operatsiyaning mumkin bo‘lgan xavf va oqibatlari tushuntirilishi hamda uning ixtiyoriy roziligi olinishi shart.
Izohlar 0
…