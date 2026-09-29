Sarina Vigman Angliya terma jamoasida katta o‘zgarishlarga qo‘l urdi

·39·Sport
Sarina Vigman Angliya terma jamoasida katta o‘zgarishlarga qo‘l urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Sarina Vigman Gretsiyaga qarshi muhim Jahon chempionati saralash bahsi oldidan tarkibda keskin o‘zgarishlar qildi, jumladan, Xloi Kelli va Ella Tun asosiy tarkibdan chetda qoldi.
  • Bu o‘zgarishlar Ispaniyadan uchralgan mag‘lubiyat va futbolchilarning klublardagi o‘yin amaliyoti bilan bog‘liq bo‘lib, yosh iste'dodlar Leks Potter va Erika Parkinsonlarga imkoniyat berildi.

Angliya ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Sarina Vigman Gretsiyaga qarshi muhim Jahon chempionati saralash bahsi oldidan o‘z tarkibida keskin o‘zgarishlarni amalga oshirdi. Jamoaning so‘nggi yillardagi asosiy figuralari sanalgan Xloi Kelli va Ella Tun kutilmaganda asosiy tarkibdan chetda qoldi. Goal.com xabar berishicha, Yevropa chempionlari guruh bosqichida Ispaniyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat sababli to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘llanmani qo‘lga kirita olmagan edi, oktyabr oyidagi hal qiluvchi o‘yinlar oldidan esa tarkibni yangilash zarurati yuzaga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xloi Kelli va Ella Tun 2022-yilgi Yevropa chempionatidagi zafardan beri Angliya terma jamoasining ajralmas qismiga aylangandi. Biroq mavsum boshlanganidan buyon Kelli Arsenal safidagi dastlabki beshta o‘yinning atigi bittasida maydonga tushdi. Ella Tun esa Manchester Yunayted tarkibida ba'zi uchrashuvlarni zaxiradan boshlagani va o‘yin amaliyoti biroz pasaygani bu qarorga sabab bo‘lgani aytilmoqda. Shunga qaramay, Tun so‘nggi o‘yinlarda gol va assist qayd etib, o‘z formasini tiklayotganini ko‘rsatgandi.

Yosh iste'dodlar uchun imkoniyat

Tarkibdagi raqobatning keskinlashuvi fonida bosh murabbiy Chelsining 20 yoshli iqtidorli yarim himoyachisi Leks Potterga ilk bor milliy jamoadan chaqiruv berdi. Potter mavsum boshidan buyon London klubida barqaror o‘yin ko‘rsatib kelayotgani mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmadi. Shuningdek, AQShning North Carolina Courage klubida to‘p surayotgan Erika Parkinson ham yana terma jamoaga qaytarildi. Yoshlarning ishonchli o‘yini hujum va yarim himoya chiziqlarida tajribali o‘yinchilarning qolib ketishiga sabab bo‘ldi.

Himoya chizig‘ida ham o‘zgarishlar yetarlicha. Lotte Uabben-Moy va Teylor Xinds kabi futbolchilar Arsenal safida yetarlicha o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagani bois bu safargi ro‘yxatdan joy olmadi. Shu bilan birga, jarohatdan fariq olib, Manchester Siti safida maydonga qaytgan Niamx Charlz va Liverpul markaziy himoyachisi Greys Fisk tarkibga jalb etildi. Jarohati sababli so‘nggi haftalarda qiynalgan Aggi Biver-Jonz esa bu safar tarkibdan chetda qoldi.

Darvozalar chizig‘idagi o‘zgarishlar

Darvozabonlar borasida ham majburiy o‘zgarishlar yuz berdi. Yozda yelkasidan operatsiyani boshdan kechirgan Elli Robak hali mavsumda maydonga tushgani yo‘q. Shu sababli uning o‘rnini yozda Liverpulga ko‘chib o‘tgan va hozirda barqaror o‘yin amaliyotiga ega bo‘lgan Khiara Keating egalladi. Shuningdek, tarkibdan quyidagi futbolchilar joy oldi:

  • Darvozabonlar: Xanna Xempton, Khiara Keating, Anna Murexus
  • Himoyachilar: Lyusi Bronz, Jess Karter, Niamx Charlz, Greys Fisk, Aleks Grinvud, Maya Le Tissier, Esme Morgan, Li Uilyamson
Angliya terma jamoasi oktyabr oyida Braziliyadagi mundial yo‘llanmasi uchun Gretsiyaga qarshi o‘tkaziladigan o‘ta mas'uliyatli bahsda maydonga tushadi. Sarina Vigman qo‘l ostidagi yangilangan jamoa ushbu muhim sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, o‘z oldiga qo‘yilgan vazifani bajarishga intiladi.

Angliya terma jamoasiSarina VigmanLeks PotterXloi KelliJahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem jahon chempionatining bronza butsasini qo‘lga kiritdiJud Bellingem jahon chempionatining bronza butsasini qo‘lga kiritdi24 sentabr 16:52Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasining kengaytirilgan tarkibiga kiritildiTrent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasining kengaytirilgan tarkibiga kiritildi12 may 22:13Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaArsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqda13 iyun 17:56Loren Jeyms jarohat oldimi? Angliya terma jamoasi va Chelsi xavotirdaLoren Jeyms jarohat oldimi? Angliya terma jamoasi va Chelsi xavotirda31 may 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi