Sarina Vigman Angliya terma jamoasida katta o‘zgarishlarga qo‘l urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Sarina Vigman Gretsiyaga qarshi muhim Jahon chempionati saralash bahsi oldidan tarkibda keskin o‘zgarishlar qildi, jumladan, Xloi Kelli va Ella Tun asosiy tarkibdan chetda qoldi.
- Bu o‘zgarishlar Ispaniyadan uchralgan mag‘lubiyat va futbolchilarning klublardagi o‘yin amaliyoti bilan bog‘liq bo‘lib, yosh iste'dodlar Leks Potter va Erika Parkinsonlarga imkoniyat berildi.
Angliya ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Sarina Vigman Gretsiyaga qarshi muhim Jahon chempionati saralash bahsi oldidan o‘z tarkibida keskin o‘zgarishlarni amalga oshirdi. Jamoaning so‘nggi yillardagi asosiy figuralari sanalgan Xloi Kelli va Ella Tun kutilmaganda asosiy tarkibdan chetda qoldi. Goal.com xabar berishicha, Yevropa chempionlari guruh bosqichida Ispaniyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat sababli to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘llanmani qo‘lga kirita olmagan edi, oktyabr oyidagi hal qiluvchi o‘yinlar oldidan esa tarkibni yangilash zarurati yuzaga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xloi Kelli va Ella Tun 2022-yilgi Yevropa chempionatidagi zafardan beri Angliya terma jamoasining ajralmas qismiga aylangandi. Biroq mavsum boshlanganidan buyon Kelli Arsenal safidagi dastlabki beshta o‘yinning atigi bittasida maydonga tushdi. Ella Tun esa Manchester Yunayted tarkibida ba'zi uchrashuvlarni zaxiradan boshlagani va o‘yin amaliyoti biroz pasaygani bu qarorga sabab bo‘lgani aytilmoqda. Shunga qaramay, Tun so‘nggi o‘yinlarda gol va assist qayd etib, o‘z formasini tiklayotganini ko‘rsatgandi.
Yosh iste'dodlar uchun imkoniyatTarkibdagi raqobatning keskinlashuvi fonida bosh murabbiy Chelsining 20 yoshli iqtidorli yarim himoyachisi Leks Potterga ilk bor milliy jamoadan chaqiruv berdi. Potter mavsum boshidan buyon London klubida barqaror o‘yin ko‘rsatib kelayotgani mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmadi. Shuningdek, AQShning North Carolina Courage klubida to‘p surayotgan Erika Parkinson ham yana terma jamoaga qaytarildi. Yoshlarning ishonchli o‘yini hujum va yarim himoya chiziqlarida tajribali o‘yinchilarning qolib ketishiga sabab bo‘ldi.
Himoya chizig‘ida ham o‘zgarishlar yetarlicha. Lotte Uabben-Moy va Teylor Xinds kabi futbolchilar Arsenal safida yetarlicha o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagani bois bu safargi ro‘yxatdan joy olmadi. Shu bilan birga, jarohatdan fariq olib, Manchester Siti safida maydonga qaytgan Niamx Charlz va Liverpul markaziy himoyachisi Greys Fisk tarkibga jalb etildi. Jarohati sababli so‘nggi haftalarda qiynalgan Aggi Biver-Jonz esa bu safar tarkibdan chetda qoldi.
Darvozalar chizig‘idagi o‘zgarishlarDarvozabonlar borasida ham majburiy o‘zgarishlar yuz berdi. Yozda yelkasidan operatsiyani boshdan kechirgan Elli Robak hali mavsumda maydonga tushgani yo‘q. Shu sababli uning o‘rnini yozda Liverpulga ko‘chib o‘tgan va hozirda barqaror o‘yin amaliyotiga ega bo‘lgan Khiara Keating egalladi. Shuningdek, tarkibdan quyidagi futbolchilar joy oldi:
- Darvozabonlar: Xanna Xempton, Khiara Keating, Anna Murexus
- Himoyachilar: Lyusi Bronz, Jess Karter, Niamx Charlz, Greys Fisk, Aleks Grinvud, Maya Le Tissier, Esme Morgan, Li Uilyamson
Izohlar 0
…