Xavyer Agirre Entoni Gordon bilan boʻlgan mashhur holat haqida gapirdi

·15·Sport
Xavyer Agirre Entoni Gordon bilan boʻlgan mashhur holat haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Valensiya klubining yangi bosh murabbiyi Xavyer Agirre 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida Entoni Gordon bilan sodir boʻlgan mashhur voqeani hazilomuz tarzda yodga oldi va vaziyatga oydinlik kiritdi.
  • Agirre oʻsha paytdagi hissiyotlarga berilib ketganini tan olib, bu holat shunchaki oʻyin shiddatidan kelib chiqqan hazil boʻlganini taʼkidladi.
  • U futbolchi bilan oralarida hech qanday adovat yoʻqligini va uni iliq kutib olishini bildirdi.

Valensiya klubining yangi bosh murabbiyi Xavyer Agirre 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida Entoni Gordon bilan sodir boʻlgan mashhur voqeani hazilomuz tarzda yodga oldi va vaziyatga oydinlik kiritdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali hamyonbop mutaxassis oʻsha paytdagi hissiyotlarga berilib ketganini tan olib, bu holat shunchaki oʻyin shiddatidan kelib chiqqan hazil boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, mundialning 1/8 final bosqichidan oʻrin olgan uchrashuvda Angliya terma jamoasi 3:2 hisobida zafar quchgan edi. Oʻyin davomida telekameralar tajribali murabbiyning qanot futbolchisiga qarab baqirib yuborganini va shundan soʻng har ikki tomon birdek kulib yuborganini muhrlab qolgandi. Ushbu vaziyat futbol jamoatchiligi va ijtimoiy tarmoqlarda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlgandi.

Ispaniya chempionatidagi uchrashuv

Valensiya bosh murabbiyi sifatida ommaviy axborot vositalariga tanishtirilgan Xavyer Agirredan kelgusida La Liga doirasida Barselona safida toʻp suradigan futbolchi bilan qanday koʻrishishi haqida soʻrashdi. Murabbiy bu savolga oʻziga xos tarzda javob qaytarib, matbuot anjumanida ogʻzini qoʻli bilan yopgan holda hazil qildi.

«Men buni mana bunday qilaman», – dedi u kulib. Avvalroq Mayorka jamoasini boshqargan tajribali mutaxassis bu voqeani ahmoqona va oʻsha lahzadagi shiddat mahsuli deb atadi.

«Bu juda ahmoqona ish edi. Jahon chempionati gursillashi va isitmasi ostida sodir boʻlgan voqea, bunday narsalar boʻlib turadi, tamom», – deya qoʻshimcha qildi Agirre. Shuningdek, u futbolchi bilan oralarida hech qanday adovat yoʻqligini va uni iliq kutib olishini bildirdi.

Futbolchining munosabati

Yozgi transferlar vaqtida Nyukasl Yunayted klubidan Barselona safiga koʻchib oʻtgan Entoni Gordon ham avvalroq ushbu mojaro haqida fikr bildirib, buni yaxshi niyatdagi hazil sifatida qabul qilganini aytgandi. Vingerning soʻzlariga koʻra, oʻyin davomidagi qizgʻin kurashlar fonida bu shunchaki oʻyinning bir qismi boʻlgan.

«Men buni esladim. Bu shunchaki quvnoq lahza edi. Oʻyindagi barcha issiqlik va taranglik bilan birga, bu qiziqarli holatga aylandi. Men shunchaki himoyachini qanot boʻylab yugurgandim, shuning uchun bu uning tomonidan ozgina maqtovga oʻxshadi», – degandi Gordon.

Xavyer Agirre esa futbolchining ispan tilini yaxshi bilishini alohida taʼkidlab, ular oʻrtasida iliq xotiralar qolganini, hatto oʻsha vaziyat muhrlangan chiroyli suratga futbolchining imzosini qoʻydirib olishni oʻylayotganini hazilomuz tarzda qoʻshimcha qildi.

ValensiyaXavyer AgirreEntoni GordonLa LigaBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...14 sentabr 06:48Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16Entoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdiEntoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdi24 sentabr 11:51Birdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBirdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordi13 sentabr 21:47Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadi16 avgust 16:50La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi