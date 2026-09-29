Xavyer Agirre Entoni Gordon bilan boʻlgan mashhur holat haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Valensiya klubining yangi bosh murabbiyi Xavyer Agirre 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida Entoni Gordon bilan sodir boʻlgan mashhur voqeani hazilomuz tarzda yodga oldi va vaziyatga oydinlik kiritdi.
- Agirre oʻsha paytdagi hissiyotlarga berilib ketganini tan olib, bu holat shunchaki oʻyin shiddatidan kelib chiqqan hazil boʻlganini taʼkidladi.
- U futbolchi bilan oralarida hech qanday adovat yoʻqligini va uni iliq kutib olishini bildirdi.
Valensiya klubining yangi bosh murabbiyi Xavyer Agirre 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida Entoni Gordon bilan sodir boʻlgan mashhur voqeani hazilomuz tarzda yodga oldi va vaziyatga oydinlik kiritdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali hamyonbop mutaxassis oʻsha paytdagi hissiyotlarga berilib ketganini tan olib, bu holat shunchaki oʻyin shiddatidan kelib chiqqan hazil boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, mundialning 1/8 final bosqichidan oʻrin olgan uchrashuvda Angliya terma jamoasi 3:2 hisobida zafar quchgan edi. Oʻyin davomida telekameralar tajribali murabbiyning qanot futbolchisiga qarab baqirib yuborganini va shundan soʻng har ikki tomon birdek kulib yuborganini muhrlab qolgandi. Ushbu vaziyat futbol jamoatchiligi va ijtimoiy tarmoqlarda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlgandi.
Ispaniya chempionatidagi uchrashuvValensiya bosh murabbiyi sifatida ommaviy axborot vositalariga tanishtirilgan Xavyer Agirredan kelgusida La Liga doirasida Barselona safida toʻp suradigan futbolchi bilan qanday koʻrishishi haqida soʻrashdi. Murabbiy bu savolga oʻziga xos tarzda javob qaytarib, matbuot anjumanida ogʻzini qoʻli bilan yopgan holda hazil qildi.
«Men buni mana bunday qilaman», – dedi u kulib. Avvalroq Mayorka jamoasini boshqargan tajribali mutaxassis bu voqeani ahmoqona va oʻsha lahzadagi shiddat mahsuli deb atadi.
«Bu juda ahmoqona ish edi. Jahon chempionati gursillashi va isitmasi ostida sodir boʻlgan voqea, bunday narsalar boʻlib turadi, tamom», – deya qoʻshimcha qildi Agirre. Shuningdek, u futbolchi bilan oralarida hech qanday adovat yoʻqligini va uni iliq kutib olishini bildirdi.
Futbolchining munosabatiYozgi transferlar vaqtida Nyukasl Yunayted klubidan Barselona safiga koʻchib oʻtgan Entoni Gordon ham avvalroq ushbu mojaro haqida fikr bildirib, buni yaxshi niyatdagi hazil sifatida qabul qilganini aytgandi. Vingerning soʻzlariga koʻra, oʻyin davomidagi qizgʻin kurashlar fonida bu shunchaki oʻyinning bir qismi boʻlgan.
«Men buni esladim. Bu shunchaki quvnoq lahza edi. Oʻyindagi barcha issiqlik va taranglik bilan birga, bu qiziqarli holatga aylandi. Men shunchaki himoyachini qanot boʻylab yugurgandim, shuning uchun bu uning tomonidan ozgina maqtovga oʻxshadi», – degandi Gordon.
Xavyer Agirre esa futbolchining ispan tilini yaxshi bilishini alohida taʼkidlab, ular oʻrtasida iliq xotiralar qolganini, hatto oʻsha vaziyat muhrlangan chiroyli suratga futbolchining imzosini qoʻydirib olishni oʻylayotganini hazilomuz tarzda qoʻshimcha qildi.
Izohlar 0
…