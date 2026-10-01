Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi keskin kurashishga tayyorlanmoqda

·37·Sport
Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi keskin kurashishga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi moliyaviy qoidalarni buzganlik ayblovlarini rad etish uchun kuchli huquqiy strategiya ishlab chiqmoqda.
  • Klub 830,69 million funt sterlinglik homiylik mablagʻlari BAA hukumati tomonidan moliyalashtirilganini isbotlovchi bank koʻchirmalari va boshqa hujjatlarni taqdim etishga tayyor.
  • Klub bosh direktori Ferran Soriano bu ayblovlarni yolgʻon deb atadi va mablagʻlar egasining shaxsiy choʻntagidan emas, balki hukumat hisobidan oʻtkazilganini taʼkidladi.

Angliyaning Manchester Siti klubi moliyaviy qoidalarni buzgani boʻyicha chiqarilgan ayblov hukmini bekor qilish uchun jiddiy huquqiy himoya rejasini tuzmoqda. Goal.com xabar berishicha, „shaharliklar“ homiylik shartnomalari boʻyicha 830 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ xususiy egalar emas, balki BAA hukumati tomonidan moliyalashtirilganini isbotlovchi inkor etib boʻlmas dalillarni taqdim etishga shaylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mustaqil komissiya Manchester Sitini moliyaviy qoidalarni chetlab oʻtish uchun 900 million funtdan ortiq mablagʻni noqonuniy yashirin ravishda aylantirganlikda aybdor deb topgan edi. Biroq Daily Mail Sport nashrining yozishicha, klub bu qarorni oʻzgartirish uchun puxta strategiya ishlab chiqqan boʻlib, bahsli kelishuvlar ortida Abu-Dabi hukumati turganini dalillar bilan koʻrsatib bermoqchi.

Inkor etib boʻlmas dalillar va bank koʻchirmalari

Klub ixtiyorida bank koʻchirmalari va guvohlik koʻrsatmalari kabi muhim hujjatlar mavjud boʻlib, ular mablagʻlar toʻgʻridan-toʻgʻri hukumat hisobvaraqlaridan homiylarga oʻtkazilganini tasdiqlaydi. Manchester Siti apellyatsiya jarayonida 830,69 million funt sterlinglik mablagʻ qonuniy manbalardan kelib chiqqanini shubhasiz isbotlashiga tayanmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Premyer-liga ayblovlarining asosiy qismi xakerlar tomonidan qoʻlga kiritilgan elektron xstlarga, jumladan, 2013-yilda yozilgan xabarlarga asoslangan edi. Ushbu xabarlarda homiylik mablagʻlari qanday harakatlangani muhokama qilingan. Biroq Manchester Siti bu yozishmalar klub xodimlarining notoʻgʻri taxminlaridan iborat ekanini qatʼiy taʼkidlab kelmoqda.

Rahbariyatning keskin bayonoti

Klub bosh direktori Ferran Soriano xodimlarga yoʻllagan video murojaatida mazkur ayblovlarni keskin rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, butun ish bitta yolgʻon daʼvo — egasining shaxsiy puli homiylar orqali yashirincha kiritilgani haqidagi taxmonga qurilgan va bu mutlaqo haqiqatga toʻgʻri kelmaydi.

Soriano Premyer-liga komissiyasiga pul egasining choʻntagidan chiqmaganini, aksincha hukumat hisobidan oʻtkazilganini koʻrsatuvchi barcha zarur hujjatlar, jumladan, bank oʻtkazmalari taqdim etilganini alohida taʼkidladi.

Komertsion hamkorlarning munosabati

Mazkur mojarodan soʻng klubning yirik homiylaridan biri hisoblangan Etihad Airways aviakompaniyasi ham jiddiy qadamlar haqida oʻylay boshladi. Manbaga koʻra, aviakompaniya Premyer-liga ustidan sudga murojaat qilish masalasini koʻrib chiqmoqda.

Etihad Airways mustaqil komissiya xulosalarini qatʼiyan rad etib, huquqiy jarayon davomida ularga oʻz pozitsiyasini bildirish uchun imkon berilmaganini maʼlum qildi. Aviakompaniya vakili ushbu qaror ularning nufuziga putur etkazayotganini taʼkidlab, yuzaga kelgan ogʻir oqibatlar uchun Premyer-liga toʻliq javobgar boʻlishi lozimligini talab qildi.

Manchester SitiPremyer-ligaFutbol yangiliklariMoliyaTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildiManchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildiBugun 00:33Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdi29 sentabr 14:54Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Manchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradiManchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradiKecha 22:31Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiPep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiKecha 18:33Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi29 sentabr 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi