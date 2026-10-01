Manchester Siti yangi muammoga duch keldi: raqib futbolchilar kompensatsiya talab qilmoqda

·41·Sport
Manchester Siti yangi muammoga duch keldi: raqib futbolchilar kompensatsiya talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti 2009-yildan 2018-yilgacha bo'lgan davrda 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikning 114 tasini sodir etgani aniqlangan.
  • Klubning sobiq raqiblari endi yo'qotilgan chempionliklar va Yevropa musobaqalariga yo'llanmalar uchun bonuslar sifatida kompensatsiya talab qilmoqda.
  • Bu da'volar klubning moliyaviy fair-play qoidalarini buzish va daromadlarni sun'iy ravishda oshirib, xarajatlarni kamaytirgani aniqlanishi ortidan kelib chiqqan.

Angliya Premyer-ligasi doirasida moliyaviy qoidalarni buzgani uchun aybdor deb topilgan Manchester Siti klubi endi nafaqat sport sanksiyalari, balki sobiq raqib futbolchilarining moliyaviy daʼvolariga ham duch kelishi mumkin. Sky Sports News xabar berishicha, shaharu-liklarga qarshi yillar davomida maydonga tushgan oʻyinchilar va ularning vakillari turli yuristlar bilan bogʻlanib, boy berilgan chempunliklar hamda Yevropa musobaqalariga yoʻllanmalar uchun qoʻshimcha bonuslarni undirish choralarini koʻra boshladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mustaqil komissiya qaroriga koʻra, Manchester Siti 2009/10 va 2017/18 yillar oraligʻida jami 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikning 114 tasida aybdor deb topilgan. Klub tekshiruv jarayonida liganing hamkorlik qilish va vijdonan harakat qilish majburiyatlarini ham bir necha bor buzgan. Ushbu davrda jamoa moliyaviy fair-play qoidalariga rioya qilgandek koʻrinish uchun sunʼiy ravishda daromadlarini oshirib, xarajatlarini 900 million funt sterlingdan ortiqqa kamaytirgani aniqlangan.

Soxta shartnomalar va yashirin moliyalashtirish tizimi

Tekshiruvlar natijasida maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti rahbariyati homiylar bilan asl kelishuvlarni yashirib, ularning faqat bir qismini toʻlashiga imkon beruvchi «soxta» shartnomalar tuzgan. Qolgan mablagʻlar esa klub egalari boʻlgan ADUG kompaniyasi tomonidan moliyashtirib borilgan. Shuningdek, klub oʻzining haqiqiy operatsion xarajatlarini kam koʻrsatish maqsadida ham xuddi shunday sxemalardan foydalangani fosh etildi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, bunday maʼmuriy doping holatlari oʻsha davrda chempionlik yoki Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashgan boshqa jamoalar futbolchilarining moddiy zarar koʻrishiga sabab boʻlgan. Raqib oʻyinchilar aynan shu yoʻqotilgan moliyaviy bonuslar va sport maqsadlari uchun kompensatsiya talab qilishga haqli ekanligiga tayanmoqda.

Moliyaviy organlarni aldash va kelgusidagi oqibatlar

Komissiya xulosasida qayd etilishicha, Manchester Siti audirlar va futbol boshqaruv organlaridan haqiqiy moliyaviy holatni ataylab yashirgan hamda soxtalashtirilgan hisobotlarni taqdim etgan. Klubning maqsadi Angliya Premyer-ligasi hamda UEFA qatʼiy xarajat cheklovlarini chetlab oʻtish boʻlgani aniq isbotlangan.

Hozirgi vaqtda Manchester Siti nafaqat sport maydonidagi natijalari, balki yillar davomida toʻplanib kelgan huquqiy va moliyaviy daʼvolar girdobida qolmoqda. Agar raqib futbolchilarning yuristlari sud orqali oʻz haq-huquqlarini talab qilishda muvaffaqiyat qozonsa, bu butun futbol olamida misli koʻrilmagan преcedent yaratishi va klub uchun yanada ogʻir oqibatlarni keltirib chiqarishi kutilmoqda.

Manchester CityAngliya Premyer-ligasiMoliyaviy fair-playFutbol yangiliklariSud daʼvolari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradi29 sentabr 01:10Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Manchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlariManchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlari26 sentabr 19:37Xavyer Tebas Manchester Siti ishi yuzasidan keskin bayonot berdiXavyer Tebas Manchester Siti ishi yuzasidan keskin bayonot berdi29 sentabr 11:40Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdi5 sentabr 22:59Felipe Melo Manchester Sitiʼdan Klublar oʻrtasidagi JCH sovrinini talab qildiFelipe Melo Manchester Sitiʼdan Klublar oʻrtasidagi JCH sovrinini talab qildiBugun 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi