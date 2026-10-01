Hindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldi
Dubaydan Tel-Avivga uchgan Flydubai samolyotida yuz bergan favqulodda hodisada hindistonlik kapitan Smit Machchxar yo‘lovchilar hayotini saqlab qolishga yordam berdi. Hodisa 30 sentyabr kuni sodir bo‘lgan.
Ma’lum bo‘lishicha, parvoz vaqtida ikkinchi uchuvchi kapitanga hujum qilgan. Shundan so‘ng samolyot favqulodda signallar yuborib, qisqa vaqt ichida keskin pasaygan. Machchxar jarohatlanganiga qaramay, kabina eshigini ochishga muvaffaq bo‘lgan. Bu yo‘lovchilar va ekipaj a’zolariga vaziyatni nazoratga olish imkonini bergan.
Samolyotda 174 nafar yo‘lovchi bo‘lgan. Hodisadan keyin uchoq Saudiya Arabistonining Tabuk aeroportiga xavfsiz qo‘ndirilgan. Barcha yo‘lovchilar omon qolgan.
Machchxar Saudiyadagi shifoxonaga olib ketilgan va hozir ahvoli barqaror ekani xabar qilindi. U 2022 yildan beri Flydubai'da ishlaydi, undan avval esa SpiceJet aviakompaniyasida faoliyat yuritgan.
Hindiston bosh vaziri Narendra Modi va Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu uchuvchining harakatlarini yuqori baholab, uning jasoratini e’tirof etgan. Hodisa yuzasidan tergov davom etmoqda.
Izohlar 0
…