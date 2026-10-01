Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadi
Yaponiya yashil maydonlari va arenalarida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarining boks musobaqasi o‘zining eng kulminatsion nuqtasiga yetdi. Ertaga, 2 oktyabr kuni ushbu musobaqaning eng so‘nggi — hal qiluvchi final janglari bo‘lib o‘tadi.
O‘zbekiston boks terma jamoasidan 3 nafar mahoratli charm qo‘lqop ustasi barcha bosqichlarni muvaffaqiyatli bosib o‘tib, qit’aning oltin medali uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi.
Super og‘ir vazndagi prinsipial to‘qnashuv va yengilmas yetakchilar
Final kunida o‘zbek boks ixlosmandlarini nafaqat yuksak mahorat, balki tarixiy raqobat va shiddatli qarama-qarshiliklar kutmoqda:
-90 kg vazn toifasida: Iqtidorli bokschimiz To‘rabek Xabibullayev musobaqa mezbonlari va qit’aning yetakchilaridan biri bo‘lgan Xitoy vakili Xan Syuechjen bilan to‘qnash keladi.
-60 kg vazn toifasida: O‘zining taktik va chiroyli harakatlari bilan dunyo muxlislari mehrini qozongan tajribali Abdumalik Xalokov Janubiy Koreya vakili Jang Dongvanga qarshi ringga ko‘tariladi.
+90 kg vazn toifasida (Markaziy to‘qnashuv): Og‘ir vazn toifasida haqiqiy klassik derbi bo‘lib o‘tadi — hamyurtimiz Jahongir Zokirov qozog‘istonlik nomdor raqib Aybek Oralbayga qarshi murosasiz bahs olib boradi. Bu qarama-qarshilik kunning eng muhim va eng ko‘p kutilgan jangi bo‘lishi shubhasiz.
Final janglarining to‘liq taqvimi (Toshkent vaqti bilan):
O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, final bellashuvlari ikki dasturda — 09:00 hamda 13:30 da boshlanadi. Bokschilarimizning ringga ko‘tarilish vaqtlari taxminan quyidagicha belgilangan:
10:15 | -90 kg: To‘rabek Xabibullayev — Xan Syuechjen (Xitoy)
14:00 | -60 kg: Abdumalik Xalokov — Jang Dongvan (Janubiy Koreya)
14:30 | +90 kg: Jahongir Zokirov — Aybek Oralbay (Qozog‘iston)
(Tashkilotchilarning qayd etishicha, taqdirlash marosimlari va oldingi janglarning muddatidan oldin tugashi sababli ko‘rsatilgan vaqtlar biroz o‘zgarishi mumkin).
Ayni damda umumjamoa hisobida 4-o‘rinni band etib turgan O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun ertangi finallar medallar sifati va ko‘rsatkichlarini yanada yaxshilash yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi. Barcha charm qo‘lqop ustalarimizga hal qiluvchi bahslarda faqat va faqat g‘alaba tilab qolamiz!
Izohlar 0
…