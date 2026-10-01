Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadi

·3·Sport
Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadi

Yaponiya yashil maydonlari va arenalarida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarining boks musobaqasi o‘zining eng kulminatsion nuqtasiga yetdi. Ertaga, 2 oktyabr kuni ushbu musobaqaning eng so‘nggi — hal qiluvchi final janglari bo‘lib o‘tadi.

O‘zbekiston boks terma jamoasidan 3 nafar mahoratli charm qo‘lqop ustasi barcha bosqichlarni muvaffaqiyatli bosib o‘tib, qit’aning oltin medali uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi.

Super og‘ir vazndagi prinsipial to‘qnashuv va yengilmas yetakchilar

Final kunida o‘zbek boks ixlosmandlarini nafaqat yuksak mahorat, balki tarixiy raqobat va shiddatli qarama-qarshiliklar kutmoqda:

  • -90 kg vazn toifasida: Iqtidorli bokschimiz To‘rabek Xabibullayev musobaqa mezbonlari va qit’aning yetakchilaridan biri bo‘lgan Xitoy vakili Xan Syuechjen bilan to‘qnash keladi.

  • -60 kg vazn toifasida: O‘zining taktik va chiroyli harakatlari bilan dunyo muxlislari mehrini qozongan tajribali Abdumalik Xalokov Janubiy Koreya vakili Jang Dongvanga qarshi ringga ko‘tariladi.

  • +90 kg vazn toifasida (Markaziy to‘qnashuv): Og‘ir vazn toifasida haqiqiy klassik derbi bo‘lib o‘tadi — hamyurtimiz Jahongir Zokirov qozog‘istonlik nomdor raqib Aybek Oralbayga qarshi murosasiz bahs olib boradi. Bu qarama-qarshilik kunning eng muhim va eng ko‘p kutilgan jangi bo‘lishi shubhasiz.

Final janglarining to‘liq taqvimi (Toshkent vaqti bilan):

O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, final bellashuvlari ikki dasturda — 09:00 hamda 13:30 da boshlanadi. Bokschilarimizning ringga ko‘tarilish vaqtlari taxminan quyidagicha belgilangan:

  • 10:15 | -90 kg: To‘rabek Xabibullayev — Xan Syuechjen (Xitoy)

  • 14:00 | -60 kg: Abdumalik Xalokov — Jang Dongvan (Janubiy Koreya)

  • 14:30 | +90 kg: Jahongir Zokirov — Aybek Oralbay (Qozog‘iston)

(Tashkilotchilarning qayd etishicha, taqdirlash marosimlari va oldingi janglarning muddatidan oldin tugashi sababli ko‘rsatilgan vaqtlar biroz o‘zgarishi mumkin).

Ayni damda umumjamoa hisobida 4-o‘rinni band etib turgan O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun ertangi finallar medallar sifati va ko‘rsatkichlarini yanada yaxshilash yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi. Barcha charm qo‘lqop ustalarimizga hal qiluvchi bahslarda faqat va faqat g‘alaba tilab qolamiz!

Osiyo o‘yinlarining boks musobaqasiTo‘rabek XabibullayevJahongir ZokirovO‘zbekiston boks federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!28 sentabr 23:08To‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdiTo‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdiKecha 12:32Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lum29 sentabr 17:30Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!26 sentabr 19:46O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida28 sentabr 17:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi