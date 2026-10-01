Ronalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu ning terma jamoa lagerini tark etishi Portugaliyada siyosiy voqea tusini oldi va Bosh vazir Luis Montenegro vaziyatga aralashdi.
- Bosh vazir Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa va milliy jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan, shuningdek, Ronaldu bilan shaxsan telefon orqali muloqot o‘tkazdi.
Portugaliya milliy jamoasi sardori Krishtianu Ronalduning terma lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etishi sport doirasidan chiqib, davlat miqyosidagi siyosiy voqeaga aylandi. Mamlakatning oliy rahbariyati mazkur inqirozni bartaraf etish uchun vaziyatga bevosita aralashishga majbur bo‘ldi.
Portugaliyaning nufuzli Record nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotga ko‘ra, mamlakat Bosh vaziri Luis Montenegro Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa hamda milliy jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan shaxsan shoshilinch telefon muloqoti o‘tkazgan.
Bosh vazir Ronalduning shaxsan o‘zi bilan nimalarni gaplashdi?
Hukumat rahbarining harakatlari faqat futbol mutasaddilari bilan cheklanib qolmadi. Mamlakatning yetakchi SIC telekanali xabariga ko‘ra, Bosh vazir Luis Montenegro qarorgohdan chiqib ketgan Krishtianu Ronalduning shaxsan o‘zi bilan ham to‘g‘ridan to‘g‘ri telefon orqali muloqot qilgan.
Tomonlar o‘rtasida kechgan ushbu maxfiy suhbat tafsilotlari va yakuniy xulosalar hozircha matbuotga oshkor qilinmayapti. Biroq davlatning birinchi raqamli siyosiy shaxsining futbolchi bilan bog‘lanishi mamlakatda Ronalduning milliy timsol sifatidagi o‘rni naqadar ulkanligi va uning atrofidagi inqiroz xalqaro miqyosda davlat obro‘siga ta’sir qiluvchi jiddiy omil sifatida ko‘rilayotganidan darak beradi.
Daniya sinovi va Ronaldusiz tayyorgarlik
Yuqori doiralardagi muzokaralar va keng ko‘lamli muhokamalar fonida Portugaliya milliy jamoasi Millatlar ligasi 3-turi doirasidagi bahsga tayyorgarlikni davom ettirmoqda.
Hal qiluvchi bahs: Portugaliya 1 oktyabr kuni Kopenhagen shahrida Daniyaga qarshi safar uchrashuvida maydonga tushadi;
Turnir jadvali: Jamoa guruhda muhim ochkolarni jamg‘arish va peshqadamlikni mustahkamlash uchun kurash olib boradi;
Noaniq istiqbol: Ronalduning milliy libosdagi kelajagi, uning ehtimoliy diskvalifikatsiyasi va umuman jamoaga qaytish-qaytmasligi bilan bog‘liq savollar esa bahs arafasida jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda.
Hukumatning bu mojaroga rasman aralashuvi vaziyatni yumshata oladimi yoki 41 yoshli afsonaning qarori o‘zgarishsiz qoladimi — bu yaqin soatlarda oydinlashishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…