Ronalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdi

·38·Sport
Ronalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu ning terma jamoa lagerini tark etishi Portugaliyada siyosiy voqea tusini oldi va Bosh vazir Luis Montenegro vaziyatga aralashdi.
  • Bosh vazir Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa va milliy jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan, shuningdek, Ronaldu bilan shaxsan telefon orqali muloqot o‘tkazdi.

Portugaliya milliy jamoasi sardori Krishtianu Ronalduning terma lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etishi sport doirasidan chiqib, davlat miqyosidagi siyosiy voqeaga aylandi. Mamlakatning oliy rahbariyati mazkur inqirozni bartaraf etish uchun vaziyatga bevosita aralashishga majbur bo‘ldi.

Portugaliyaning nufuzli Record nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotga ko‘ra, mamlakat Bosh vaziri Luis Montenegro Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa hamda milliy jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan shaxsan shoshilinch telefon muloqoti o‘tkazgan.

Bosh vazir Ronalduning shaxsan o‘zi bilan nimalarni gaplashdi?

Hukumat rahbarining harakatlari faqat futbol mutasaddilari bilan cheklanib qolmadi. Mamlakatning yetakchi SIC telekanali xabariga ko‘ra, Bosh vazir Luis Montenegro qarorgohdan chiqib ketgan Krishtianu Ronalduning shaxsan o‘zi bilan ham to‘g‘ridan to‘g‘ri telefon orqali muloqot qilgan.

Tomonlar o‘rtasida kechgan ushbu maxfiy suhbat tafsilotlari va yakuniy xulosalar hozircha matbuotga oshkor qilinmayapti. Biroq davlatning birinchi raqamli siyosiy shaxsining futbolchi bilan bog‘lanishi mamlakatda Ronalduning milliy timsol sifatidagi o‘rni naqadar ulkanligi va uning atrofidagi inqiroz xalqaro miqyosda davlat obro‘siga ta’sir qiluvchi jiddiy omil sifatida ko‘rilayotganidan darak beradi.

Daniya sinovi va Ronaldusiz tayyorgarlik

Yuqori doiralardagi muzokaralar va keng ko‘lamli muhokamalar fonida Portugaliya milliy jamoasi Millatlar ligasi 3-turi doirasidagi bahsga tayyorgarlikni davom ettirmoqda.

  • Hal qiluvchi bahs: Portugaliya 1 oktyabr kuni Kopenhagen shahrida Daniyaga qarshi safar uchrashuvida maydonga tushadi;

  • Turnir jadvali: Jamoa guruhda muhim ochkolarni jamg‘arish va peshqadamlikni mustahkamlash uchun kurash olib boradi;

  • Noaniq istiqbol: Ronalduning milliy libosdagi kelajagi, uning ehtimoliy diskvalifikatsiyasi va umuman jamoaga qaytish-qaytmasligi bilan bog‘liq savollar esa bahs arafasida jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda.

Hukumatning bu mojaroga rasman aralashuvi vaziyatni yumshata oladimi yoki 41 yoshli afsonaning qarori o‘zgarishsiz qoladimi — bu yaqin soatlarda oydinlashishi kutilmoqda.

Krishtianu RonalduLuis MontenegroPortugaliya futbol federatsiyasiMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiBugun 16:04«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdiBugun 11:00Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKecha 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiKecha 21:18Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiBrian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiKecha 17:19Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi