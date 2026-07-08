Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!

·64·Madaniyat
Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!

So‘nggi paytlarda turli davlatlarga sayohatlari bilan e’tibor tortayotgan Shahloxonim bu safar farzandlari bilan tushgan suratlari orqali muxlislar e’tiborini qozondi. U ijtimoiy tarmoqlarga joylagan kadrlarda farzandlari bilan Misr milliy liboslariga xos obrazda namoyon bo‘lgan.

Suratlar izohlarda iliq munosabatlarga sabab bo‘ldi. Shahloxonim post ostida 7 iyul sanasi oilasi uchun alohida ahamiyatga ega ekanini yozib qoldirdi.

Qadimgi Misr kiyimlarini kiygan bolalar iyeroglifli ustunlar yonida turibdi.

Uning ta’kidlashicha, bu kun uch o‘g‘lining tug‘ilgan kuni bilan bog‘liq. Zubair 10 yoshga, G‘ofur 7 yoshga, Muhammad esa 3 yoshga to‘lgan.

“Uch o‘g‘il, uch yosh, uch xil xarakter va bitta umumiy baxt”, deya yozgan Shahloxonim farzandlarini “bebaho boyliklari” deb atadi.

ShahloxonimMisrZubairG‘ofurMuhammad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)Bugun, 13:13Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"Bugun, 11:54Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Kecha, 16:30Jahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelganJahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelganKecha, 16:28"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdi"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdiKecha, 15:47Enn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiEnn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiKecha, 14:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi