Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
So‘nggi paytlarda turli davlatlarga sayohatlari bilan e’tibor tortayotgan Shahloxonim bu safar farzandlari bilan tushgan suratlari orqali muxlislar e’tiborini qozondi. U ijtimoiy tarmoqlarga joylagan kadrlarda farzandlari bilan Misr milliy liboslariga xos obrazda namoyon bo‘lgan.
Suratlar izohlarda iliq munosabatlarga sabab bo‘ldi. Shahloxonim post ostida 7 iyul sanasi oilasi uchun alohida ahamiyatga ega ekanini yozib qoldirdi.
Uning ta’kidlashicha, bu kun uch o‘g‘lining tug‘ilgan kuni bilan bog‘liq. Zubair 10 yoshga, G‘ofur 7 yoshga, Muhammad esa 3 yoshga to‘lgan.
“Uch o‘g‘il, uch yosh, uch xil xarakter va bitta umumiy baxt”, deya yozgan Shahloxonim farzandlarini “bebaho boyliklari” deb atadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…