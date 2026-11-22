«Paxtakor» «Al Ittihod»dan cho‘chimayapti: Karas va Ibrohimov g‘alaba maqsadini bildirdi
Osiyo chempionlar ligasi elita musobaqasining 5-turida «Paxtakor»ni Jiddada jiddiy sinov kutmoqda. Toshkent klubi bir qator futbolchilarsiz maydonga tushishiga qaramay, Saudiya Arabistonidagi bahsdan g‘alaba bilan qaytishni maqsad qilgan.
Karas: «Bor kuchimiz bilan qarshilik ko‘rsatamiz»
Elit OCHL 5-turi doirasida «Al Ittihod»ga qarshi o‘yin oldidan «Paxtakor» bosh murabbiyi Emiliano Karas va jamoa futbolchisi Ibrohim Ibrohimov matbuot anjumanida ishtirok etdi.
Emiliano Karas Jiddaga qaytganidan xursand ekanini ta’kidlar ekan, raqibning kuchli jihatlariga alohida to‘xtaldi. Uning fikricha, «Al Ittihod» nafaqat individual mahoratga ega futbolchilari, balki shakllangan jamoaviy o‘yini bilan ham ajralib turadi.
«Jiddaga qaytishdan xursandmiz. Raqibimiz juda kuchli jamoa. Tarkibida individual tarafdan mahoratli futbolchilar jamlangan. Jamoaviy o‘yini ham shakllangan. Hujumkor futbol ko‘rsatishga intiladigan, oldinga borishni yoqtiradigan jamoa.
Tarkibimizda bir necha yo‘qotishlar bor. Shunga qaramay, jamoaviy jipslashgan holda bor kuchimiz bilan qarshilik ko‘rsatishga urinamiz. Safimizdagi yosh futbolchilar uchun bu jiddiy sinovga aylanadi. Ular nimalar ustidan ishlash kerakligini bilib olishadi. Raqibga bo‘sh hudud qoldirmaslikka harakat qilamiz», — dedi Karas.
Ibrohimov: «Toshkentga g‘alaba bilan qaytishni niyat qilganmiz»
«Paxtakor» futbolchisi Ibrohim Ibrohimov ham bo‘lajak uchrashuvga tayyorgarlik haqida gapirdi. Uning ta’kidlashicha, Toshkent jamoasi «Al Ittihod»ni jiddiy o‘rgangan va bahsga puxta hozirlik ko‘rgan.
Shu bilan birga, bir nechta futbolchining Jiddaga bora olmagani jamoa uchun qo‘shimcha qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Biroq Ibrohimov ularning yo‘qligini bildirmaslikka va maydonda bor imkoniyatlarini namoyish etishga ishonch bildirdi.
«"Al Ittihod"ning kuchli jamoa ekanini bilamiz. Ularni jiddiy o‘rgandik, yaxshi tayyorgarlik ko‘rdik. Bir necha futbolchi bu yerga kela olmadi. Ularning o‘rnini bilintirmaslikka intilamiz. Maydonga chiqib, eng yaxshi jihatlarimizni ko‘rsatishga urinamiz. Toshkentga g‘alaba bilan qaytishni niyat qilganmiz.
Stadionga ko‘p muxlislar kelishi bizga bosim bermaydi. Maydonga chiqqanimizdan so‘ng e’tiborimiz o‘yinning o‘ziga qaratiladi», — dedi Ibrohimov. Uning so‘zlarini «Paxtakor» matbuot xizmati keltirdi.
«Paxtakor»ni Jiddada qanday sinov kutmoqda?
Matbuot anjumanidagi bayonotlardan ko‘rinib turibdiki, «Paxtakor» murabbiylar shtabi raqibning hujumkor salohiyatini yaxshi anglamoqda. Karas jamoaviy himoya va raqibga bo‘sh hudud qoldirmaslikka urg‘u bergan bo‘lsa, Ibrohimov futbolchilarning ruhiy tayyorgarligi va g‘alaba ishtiyoqini alohida ta’kidladi.
Toshkentliklar uchun asosiy vazifa — tarkibdagi yo‘qotishlarga qaramay, maydonda bir butun jamoa sifatida harakat qilish. Ayniqsa, yosh futbolchilar uchun bunday kuchli raqibga qarshi uchrashuv o‘z imkoniyatlarini namoyon etish va xalqaro tajriba orttirish imkoniyati bo‘ladi.
«Paxtakor»ning Jiddadagi maqsadi aniq: «Al Ittihod»ning kuchli tarkibi va muxlislar qo‘llab-quvvatlashiga qaramay, Toshkentga ijobiy natija bilan qaytish.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…