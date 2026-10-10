15 yildan so‘ng Xurram va Sulaymon yana bir filmda! Premyera sanasi ma’lum bo‘ldi

·31·Madaniyat
15 yildan so‘ng Xurram va Sulaymon yana bir filmda! Premyera sanasi ma’lum bo‘ldi

«Muhtasham yuz yil» serialida Xurram va Sulaymon obrazlari orqali muxlislar mehrini qozongan Merem Uzerli va Halit Ergench 15 yildan so‘ng yangi filmda yana birlashdi.

Aktyorlar «Imrozda bahor» («İmroz'da Bahar») nomli romantik filmda bosh rollarni ijro etgan. Film voqealari Turkiyaning Imroz nomi bilan ham tanilgan Go‘kcheada orolida kechadi. Unda orolda yo‘llari kesishgan ikki insonning o‘tmishi bilan yuzlashishi, muhabbat va hayotda yangi sahifa ochish imkoniyati haqida hikoya qilinadi. Film rejissyori va ssenariy muallifi — O‘zjan Alper.

«Imrozda bahor» filmining jahon premyerasi 20 oktyabr kuni Misrda bo‘lib o‘tadigan El-Guna xalqaro kinofestivalida namoyish etiladi. Merem Uzerli va Halit Ergench ham premyerada ishtirok etishi kutilmoqda.

Filmning festival namoyishidan so‘ng Ozarbayjon va Yevropa mamlakatlari kabi hududlarni ham qamrab olgan 50 ta davlatda tomoshabinlarga taqdim etilishi rejalashtirilgan.

«Muhtasham yuz yil» serialida Usmoniy sultoni Sulaymon va Xurram Sulton obrazlarini gavdalantirgan aktyorlarning yangi loyihada uchrashuvi serial muxlislarida ham katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Merem UzerliHalit ErgenchImrozda bahorEl-Guna xalqaro kinofestivali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)27 sentabr 17:47Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)19 iyul 20:42O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?11 sentabr 08:47«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)3 sentabr 07:43Netflix'da yil premyerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmiNetflix'da yil premyerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmi28 iyul 19:27Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)3 iyul 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar