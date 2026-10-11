Amitabx Bachchan 84 yoshda! Afsonaviy aktyor tug‘ilgan kunida muxlislari bilan uchrashdi (video)

·53·Madaniyat
Amitabx Bachchan 84 yoshda! Afsonaviy aktyor tug‘ilgan kunida muxlislari bilan uchrashdi (video)

Hind kinosi afsonasi, mashhur aktyor Amitabx Bachchan 84 yoshni qarshiladi. U tug‘ilgan kuni munosabati bilan muxlislari bilan uchrashib, ularning samimiy tabriklarini qabul qildi.

Aktyorning tug‘ilgan kuni muxlislari uchun ham katta bayramga aylandi. Ular sevimli yulduzini qutlash, unga bo‘lgan mehr va hurmatini izhor etish uchun yig‘ilishdi. Amitabx Bachchan esa ko‘p yillardan buyon uni qo‘llab-quvvatlab kelayotgan muxlislari bilan uchrashib, ularning e’tiboriga javob qaytardi.

Amitabx Bachchan Hindiston kino san’atining eng mashhur va hurmatli vakillaridan biri hisoblanadi. Uning ko‘plab filmlardagi rollari bir necha avlod tomoshabinlarining mehrini qozongan. Oradan yillar o‘tsa-da, aktyorning ijodi va shaxsiyatiga bo‘lgan qiziqish so‘nmayapti.

Ma’lumot uchun, Amitabh Bachchan 1942 yil 11 oktyabrda tug‘ilgan. U hind aktyori bo‘lib, „Vir va Zara“, „Ishonch“, „Shakti“, „Don“, „Maqsad“, „Inqilob“, „Ishonch“, „Gohi shodlik gohi g‘am“ kabi bir qancha filmlarda suratga tushgan. Ayniqsa, „Shahanshoh“ filmidagi Shahanshoh obrazi unga katta shuhrat keltirdi.

Amitabx BachchanTug‘ilgan kuniHind kinosiMuxlislar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)9 avgust 12:10Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuniga avtomobil sovg‘a qildi (video)Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuniga avtomobil sovg‘a qildi (video)29 sentabr 05:46Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)6 avgust 15:11Parizoda kecha 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonladi (video)Parizoda kecha 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonladi (video)20 sentabr 09:28Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)11 sentabr 20:26Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirKecha 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi