Vohidjon Isoqov: "Oilamning ishonmasligi xafa qiladi!" (video)

·66·Madaniyat
Vohidjon Isoqov: "Oilamning ishonmasligi xafa qiladi!" (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xonanda Vohidjon Isoqov oila a'zolarining unga ishonmasligidan xafa bo'lishini, chunki bu bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi.
  • Uning fikricha, bolalarni urish o'rniga, ularning xatolarini tushunib, ularga ko'proq ishonch bildirish kerak.
  • Isoqov o'z bolaligida doim tanqid qilingan tanishining o'ziga ishonchi past inson bo'lib ulg'ayganini misol qilib keltirdi.

Xonanda Vohidjon Isoqov intervyularidan birida o‘zini nima xafa qilishi va farzand tarbiyasida ota-onaning ishonchi qanchalik muhimligi haqida gapirdi. San’atkorning fikricha, bolaga ishonmaslik, uni boshqalar bilan taqqoslash va doimiy tanqid qilish uning o‘ziga bo‘lgan ishonchini yo‘qotishiga sabab bo‘lishi mumkin.

“Uydagilarim menga ko‘p narsani ishonishmagani xafa qiladi. Biror narsani aytsam, «Sening qo‘lingdan kelmaydi», deyishadi. Menga ko‘proq ishonch bildirishmagani alam qiladi. Shunda «Hali sizlarga ko‘rsatib qo‘yaman», deb ko‘p aytaman”, — dedi xonanda.

Suhbat davomida undan bunday gaplar farzandning ruhiyatiga ta’sir qilishi haqida ham so‘raldi. Vohidjon Isoqov esa bu holat bolani ruhan sindirishi mumkinligini ta’kidladi.

“Albatta, sindiradi. Men bolalarim biror narsani sindirib qo‘yishsa yoki juda kerakli narsamni yo‘qotishsa ham, ularni urishmayman. Bilasizmi, nima uchun? Chunki urishsam, ko‘ngli sinadi. «Bolam, bo‘ldi, mana, yangisini olib kelamiz, faqat boshqa bunday qilma deb bolaga yanada ko‘proq ishonch berish kerak”, — deya fikr bildirdi san’atkor.

Xonanda o‘z fikrini hayotda kuzatgan voqeasi bilan ham izohladi. Uning aytishicha, bolaligida birga ulg‘aygan tanishining otasi farzandini doim tanqid qilgan va uni boshqa bolalar bilan taqqoslagan.

“Har kuni uyga kelganida: «Nega mollarga suv bermading? Nega bunday qilding? Mana, qo‘shnining bolasiga qara», derdi. Go‘yoki butun dunyoda hamma yaxshi-yu, faqat uning o‘g‘li yomon edi. Uni doim boshqalar bilan taqqoslab katta qildi”, — dedi Vohidjon Isoqov.

San’atkor o‘z oilasidagi tarbiya usulini ham eslab o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, otasi farzandlariga mehr bilan munosabatda bo‘lgan, ularni hurmat qilgan va qo‘llab-quvvatlagan. Shu sababli ular o‘z fikrlarini erkin ifoda etishga o‘rgangan.

Xonandaning aytishicha, bolaligida doim tanqid va taqqoslashga duch kelgan tanishi esa ulg‘ayganida o‘z fikrini erkin bildirishga qiynaladigan, o‘ziga ishonchi past insonga aylangan.

“Shundan bildimki, insonning ichidagi olovni o‘chirib qo‘yish mumkin ekan. Shuning uchun, Xudo xohlasa, farzandlarim bilan hech qachon bunday munosabatda bo‘lmayman”, — dedi u.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu fikrlar kuzatuvchilar orasida ham muhokamalarga sabab bo‘ldi. Izohlarda ko‘pchilik xonandaning bolaga ishonch bildirish, uni boshqalar bilan taqqoslamaslik va xatolariga mehr bilan munosabatda bo‘lish haqidagi fikrlarini qo‘llab-quvvatlamoqda.

Vohidjon Isoqovbalalar tarbiyasibalalarga ishonish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)31 avgust 05:09Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)Bugun 20:22Kinolardagi dahshatli timsoh hujumi sahnalari aslida qanday suratga olinadi?Kinolardagi dahshatli timsoh hujumi sahnalari aslida qanday suratga olinadi?Bugun 18:24Yaponiyadagi tungi klubda noodatiy kitobxonlik kechasi o‘tkazildiYaponiyadagi tungi klubda noodatiy kitobxonlik kechasi o‘tkazildiBugun 17:19Munisa Rizayeva o‘g‘lining kelajakda kim bo‘lishini xohlashini aytdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘lining kelajakda kim bo‘lishini xohlashini aytdi (video)Bugun 16:47Izzat Shukurovning ismini kim qo‘ygan? Otasi ma’lum qildi (video)Izzat Shukurovning ismini kim qo‘ygan? Otasi ma’lum qildi (video)Bugun 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi