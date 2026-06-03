Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildi
Audio versiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Jasminga juda o‘xshash qiz haqidagi videolar keng muhokama qilinmoqda.
Quyidagi videoda qiz o‘zining xonanda Jasminga o‘xshash-o‘xshamasligi haqida so‘z yuritadi. Uning aytishicha, atrofidagilar doim uni Jasminga o‘xshatishadi.
Ko‘plab foydalanuvchilar uning tashqi ko‘rinishi, yuz tuzilishi va ayrim harakatlari mashhur xonandani eslatishini ta’kidlamoqda. Shu sababli qiz qisqa vaqt ichida tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
…