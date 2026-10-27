Jasmin va G‘aybulla Tursunovning yangi duetidan parcha muxlislar diqqatida! (video)

·83·Madaniyat
Jasmin va G‘aybulla Tursunovning yangi duetidan parcha muxlislar diqqatida! (video)

Xonanda Jasmin va G‘aybulla Tursunov muxlislariga “Keraksan” nomli yangi duetni taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ijodkorlar ijtimoiy tarmoqlarda qo‘shiqdan qisqa parchani ulashib, bo‘lajak premera haqida ma’lumot berdi.

“Ba’zan bitta so‘z hammasini aytadi — Keraksan", — deya izoh qoldirdi ijodkorlar.

Ma’lum qilinishicha, Jasmin va G‘aybulla Tursunov SAYRO sahnasida ilk bor duet kuylaydi. Qo‘shiq uchun tayyorlangan lavhalarda pushti osmon ostidagi ikki qayiq va bir-biriga intilayotgan ikki ovoz tasvirlangan. Bu esa yangi taronaga o‘zgacha ruh bag‘ishlamoqda.

“Keraksan” qo‘shig‘ining premerasi 27-oktyabr kuni soat 19:00 ga belgilangan.

Ayni paytda muxlislar yangi duetni intiqlik bilan kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda kuzatuvchilar qo‘shiqdan umidlari katta ekanini bildirib, ikki xonandaning hamkorligi qanday yangrashiga qiziqish bildirishmoqda.

JasminG‘aybulla TursunovKeraksanSAYRO
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Ahmadjonova G‘aybulla Tursunov klipida yoshi kattaroq ko‘rsatilgani sababini aytdi (video)Ra’no Ahmadjonova G‘aybulla Tursunov klipida yoshi kattaroq ko‘rsatilgani sababini aytdi (video)8 oktabr 13:04Bloger Jasmin qamoqdan ozod etilgani haqida xabar berildiBloger Jasmin qamoqdan ozod etilgani haqida xabar berildi23 sentabr 17:46G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)10 iyul 20:56Zuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘raymanZuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘rayman3 iyun 10:33Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)11 iyul 11:31Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiXonanda Jasminning qiyofadoshi topildi3 iyun 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi