“Nega men xunukman deb oynaga qarab yig‘laganman” — Zuhra Soliyeva og‘ir kunlarini esladi

·999·Madaniyat
“Nega men xunukman deb oynaga qarab yig‘laganman” — Zuhra Soliyeva og‘ir kunlarini esladi

Aktrisa Zuhra Soliyeva intervyularidan birida ijodiy faoliyatining ilk davrlari va boshidan kechirgan ruhiy kechinmalari haqida samimiy fikr bildirdi. Uning aytishicha, san’at olamiga kirib kelgan paytda o‘ziga bo‘lgan ishonchi juda past bo‘lgan.

Zuhra Soliyeva Samarqanddan kelganini, oilasida erkalab voyaga yetganini eslab o‘tdi. Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, poytaxtdagi hayot va ijod yo‘li boshida unga oson kechmagan.

“Qaytib ketishim mumkin edi. Erka qizman, uyda hech narsadan kam bo‘lmaganman. Oynaga qarab, nega xunukman, buncha xunuk bo‘lsam deb yig‘lagan kunlarim bo‘lgan. Hatto qaytib ketsammikan, deb ham o‘ylaganman”, — dedi aktrisa.

Biroq keyinchalik uning hayotida burilish nuqtasi bo‘lgan. Zuhra Soliyevaning aytishicha, “Otalar so‘zi” loyihasidagi ishtiroki unga katta motivatsiya bergan.

“Rejissyor yig‘lab berishni so‘raganida sahnani ijro qildim. Shunda ular “Mana, aktrisa!” deyishgan. O‘shanda ilk bor o‘zimga ishonch paydo bo‘lgan va “Demak, men yaxshi aktrisaman ekanman”, deb o‘ylaganman”, — deya esladi san’atkor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)