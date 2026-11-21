2027 yildan O‘zbekistonda alifbo o‘zgaradi: aholi va biznesni qanday talablar kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda o‘zbek yozuvini yangilangan alifboga o‘tkazish bo‘yicha qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilib, uning 2027 yil 22 apreldan kuchga kirishi rejalashtirilmoqda.
- Ushbu o‘zgarishlar doirasida pasport va shaxsiy hujjatlarni almashtirish talab etilmaydi, biroq peshlavhalar, yo‘l belgilari, klaviaturalar va OAV materiallari bosqichma-bosqich yangi alifboga moslashtiriladi.
O‘zbekistonda o‘zbek yozuvini yangilangan alifboga o‘tkazish jarayonining bosqichlari va muddatlari belgilanmoqda. Qaror loyihasiga ko‘ra, pasport va boshqa shaxsiy hujjatlarni almashtirish talab etilmaydi, biroq peshlavhalar, yo‘l belgilari, klaviaturalar, bosma mahsulotlar va tovarlar yorliqlari bosqichma-bosqich yangi alifboga moslashtiriladi.
O‘zbek alifbosini yangilangan shaklga o‘tkazish bo‘yicha qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi. Unda yangi alifboni joriy etishning aniq muddatlari, davlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, ishlab chiqaruvchilar va ta’lim muassasalari uchun belgilanadigan talablar nazarda tutilgan.
Loyihaga muvofiq, yangi alifbo haqidagi qonun 2027 yil 22 apreldan kuchga kirishi rejalashtirilmoqda. Biroq o‘zgarishlar bir vaqtning o‘zida barcha sohalarda amalga oshirilmaydi. Ularni bosqichma-bosqich joriy etish ko‘zda tutilgan.
Pasport va boshqa hujjatlarni almashtirish shart bo‘lmaydi
Yangilangan alifboga o‘tish jarayonida aholining shaxsiy hujjatlarini qayta rasmiylashtirishi talab etilmaydi.
Qaror loyihasida pasportlar, shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar va mavjud rasmiy hujjatlarni yangi alifboga moslashtirish maqsadida almashtirish majburiyati nazarda tutilmagan. Bu esa alifbo o‘zgarishi munosabati bilan fuqarolarning qo‘shimcha xarajatlarga duch kelmasligiga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.
OAV, peshlavhalar va yo‘l belgilari o‘zgaradi
Qonun kuchga kirganidan keyin ommaviy axborot vositalari materiallari hamda bosma mahsulotlarni yangilangan alifboda chop etish rejalashtirilmoqda.
2027 yildan boshlab peshlavhalar, axborot yozuvlari, yo‘l ko‘rsatkichlari va yo‘l belgilari ham yangi alifboga moslashtirilishi ko‘zda tutilgan. Bu jarayon davlat tashkilotlari, jamoat joylari, xizmat ko‘rsatish obyektlari va boshqa infratuzilmalardagi yozuvlarni qamrab olishi mumkin.
Klaviaturalar va sun’iy intellekt ham moslashtiriladi
Yangilangan alifboga o‘tish faqat qog‘ozdagi yozuvlar bilan cheklanmaydi. Qaror loyihasida 2027 yildan boshlab klaviaturalar va sun’iy intellekt tizimlarini ham yangi alifboga moslashtirish nazarda tutilgan.
Bu talab raqamli muhitda o‘zbek tilidan foydalanish, matn terish, ma’lumotlarni qayta ishlash va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash jarayonlarida yangi yozuv tizimini joriy etishga qaratilgan.
2028 yildan tovarlar qadog‘ida yangi alifbo majburiy bo‘ladi
Loyihada ishlab chiqaruvchilar va savdo sohasi uchun ham alohida muddat belgilangan.
2028 yil 22 apreldan tovarlar qadog‘i va yorliqlarida yangilangan alifbodan foydalanish majburiy bo‘lishi rejalashtirilmoqda.
Bu talab mahsulotlarning qadog‘i, yorliqlari va ulardagi axborot yozuvlarini qayta tayyorlashni taqozo etishi mumkin. Shu bois ishlab chiqaruvchilarga yangi alifboga moslashish uchun muayyan vaqt beriladi.
Maktab darsliklari 2031 yilgacha to‘liq yangilanadi
Ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar esa uzoqroq muddatga mo‘ljallangan. Qaror loyihasiga ko‘ra, 2031 yilgacha maktab darsliklarini yangilangan alifboga to‘liq o‘tkazish rejalashtirilmoqda.
Bu jarayon o‘quv adabiyotlarini qayta tayyorlash, yangi yozuv tizimini ta’lim jarayoniga bosqichma-bosqich kiritish va maktablarda uning qo‘llanilishini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘ladi.
Qaror loyihasi qachon qabul qilinadi?
Yangilangan alifboga o‘tish tartibi aks etgan qaror loyihasi hozirda jamoatchilik muhokamasida. Muhokama 6 dekabrga qadar davom etadi.
Loyihaning to‘liq matni va unga oid takliflarni rasmiy muhokama portali orqali ko‘rish mumkin.
Eslatma: keltirilgan muddatlar va talablar qaror loyihasida nazarda tutilgan. Ular hujjat qabul qilinib, rasmiy kuchga kirgach, yakuniy tartibda amal qiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…