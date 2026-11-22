Yaponiyada noyabrning o‘zida qish boshlandi: mehmonxonalar qor ostida qoldi
Yaponiyaning ayrim hududlarida noyabr oyidayoq qishning izg‘irinli kunlari boshlandi. Kuchli sovuq havo oqimi sabab mamlakatning shimoliy va tog‘li mintaqalariga qalin qor yog‘ib, ayrim joylarda qor qatlami sezilarli darajada oshdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida mehmonxona xodimlari bino kirish eshigi oldida to‘planib qolgan qorni belkuraklar yordamida tozalayotgani aks etgan. Qor shu qadar ko‘p yoqqanki, xodimlar mehmonlar bemalol kirib-chiqishi uchun yo‘lakni ochishga majbur bo‘lgan.
Meteorologik ma’lumotlarga ko‘ra, 20 noyabr kuni mamlakatga kuchli sovuq havo massasi kirib kelishi ortidan Xokkaydo, Toxoku va Xokuriku hududlarida qor yog‘ishi kuchaygan. Ayrim tog‘li joylarda bir sutka ichida 50 santimetrdan ortiq qor yog‘ishi kutilgan. Xokkaydoning Sapporo shahrida esa mavsumning eng kuchli qor yog‘ishi kuzatilib, qor qatlami 15 santimetrga yetgan.
Qor yog‘ishi nafaqat kundalik hayotga, balki transport qatnoviga ham ta’sir ko‘rsatmoqda. 21 noyabr kuni Fukusima prefekturasidagi Kitashiobara qishlog‘ining Urabandai hududida kuchli qor sabab daraxtlar yo‘llarga qulagan va elektr uzatish tarmoqlariga zarar yetgan. Natijada qariyb 1 400 kishi, jumladan, mehmonxona va boshqa turar joylarda bo‘lgan 500 ga yaqin sayyoh hududda vaqtincha qolib ketgan. Taxminan 700 ta xonadonda elektr ta’minoti uzilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…