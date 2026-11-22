Qirg‘iziston sog‘liqni saqlash vaziri shaxsan hamkasbini operatsiya qilib, infarktdan asrab qoldi
Qirg‘iziston sog‘liqni saqlash vaziri hamkasbini shaxsan operatsiya qilib, uning yuragiga stent o‘rnatdi. Vazirning aytishicha, o‘z vaqtida amalga oshirilgan tibbiy muolaja bemorda infarkt yuzaga kelishining oldini olishga yordam bergan.
Bemorning shaxsi tibbiy sirni saqlash maqsadida oshkor etilmagan. Operatsiya tafsilotlari haqida ham batafsil ma’lumot berilmagan.
Qayd etish joizki, vazirning tibbiyot sohasida katta amaliy tajribasi bor. U ushbu lavozimga tayinlanishidan oldin ko‘p yillar davomida kardiolog bo‘lib ishlagan. Faoliyati davomida Turkiya, Qozog‘iston va Qirg‘izistondagi klinikalarda bemorlarni davolagan.
Stent o‘rnatish — toraygan yoki berkilish xavfi mavjud qon tomirini ochiq holda saqlash uchun uning ichiga maxsus metall to‘rcha joylashtiriladigan muolaja hisoblanadi. Yurak tomirlariga stent qo‘yish orqali yurak mushagiga qon oqimini yaxshilash mumkin. Bunday amaliyot ayrim holatlarda infarkt xavfini kamaytirish yoki uning oqibatlarini bartaraf etishda qo‘llanadi.
Vazirning hamkasbini operatsiya qilgani uning shifokorlik faoliyatidagi tajribasi yana bir bor namoyon bo‘lgan voqea sifatida e’tibor tortdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…