Maruf Otajonov Burak O'zchivit ijrosini baholadi (video)

·585·Madaniyat
Maruf Otajonov Burak O'zchivit ijrosini baholadi (video)

Aktyor Maruf Otajonov Toshkentda namoyish etilgan, turk aktyori Burak O'zchivit ijro etgan “Istanbulning eng go‘zal qizi” monospektakli haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

Uning ta’kidlashicha, Burak professional teatr aktyori bo‘lmasa-da, sahnadagi harakati va ijrosi ko‘plab professional aktyorlardan ham kuchliroq bo‘lgan.

“Burak professional teatr aktyori emas, lekin uning harakati professionaldan ham kuchliroq. U rejissyor belgilab bergan chiziqdan chiqmasdan, rolni mukammal ijro etdi. Men teatr aktyori sifatida bunday holatni qabul qilishim qiyin, ammo uni sahnada partnyor sifatida qabul qilaman.

Eng asosiysi, u taxminan 2 mingga yaqin tomoshabinni boshidan oxirigacha ushlab tura oldi. Bu esa juda katta natija. Hatto eng kuchli aktyorlar ham bunga har doim erisha olmaydi.

Spektaklni tomoshabinlarning bir qismi to‘liq tushunib ko‘rgan bo‘lsa, yana bir qismi unchalik anglamagan holda kuzatdi. Ammo shunday bo‘lsa-da, zalni ushlab turish — bu juda katta mahorat. Buni hatto xalq artistlari ham uddalay olmaydi.

Monospektakl — ya’ni bir aktyorli sahna asari — eng murakkab janrlardan biri. Ba’zan ikki-uch aktyor ham bunga jur’at eta olmaydi. Burak esa buni uddaladi.

Shuningdek, spektaklda yorug‘lik, ovoz va texnik vositalardan foydalanish ham yuqori darajada bo‘ldi. Rostini aytsam, Burakdan bunday ijroni kutmagandim. U juda zo‘r chiqish qildi”, — dedi Maruf Otajonov.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)