Afg‘onistonlik o‘zbeklarning milliy liboslardagi jo‘shqin raqsi tarmoqlarni larzaga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Afg‘onistonlik o‘zbeklarning 21-oktyabr — O‘zbek tili bayrami munosabati bilan milliy liboslarda raqsga tushayotgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
- Ma’rifiy davrada ishtirokchilar an’anaviy chopon va do‘ppilarda milliy uyg‘onish hamda o‘zlikni anglashga chorlovchi qo‘shiqlar ostida chiqish qilishdi.
Afg‘onistonlik o‘zbeklarning milliy ruh va uyg‘onish g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan qo‘shiq sadolari ostida raqsga tushgani aks etgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Video tasvirda o‘zbek tili bayrami (29 mezon — 21 oktyabr) munosabati bilan tashkil etilgan ma’rifiy davrada ishtirokchilarning ko‘tarinki kayfiyatda milliy raqsga tushayotganini ko‘rish mumkin.
Milliy liboslar, uyg‘onish chaqirig‘i va «bo‘zqurt» ishorasi
Video tasvirlarda aks etgan manzaralar o‘ziga xos milliy kolorit va chuqur ramziy ma’noga ega:
Milliy kiyim-kechak: Davradagi erkaklar va yigitlarning aksariyati an’anaviy o‘zbekcha yo‘l-yo‘l va ko‘k-yashil tusdagi zarbof choponlar hamda qizil naqshli milliy do‘ppilar kiyib olishgan. Ayrim ishtirokchilar esa milliy salla va yaktaklarda davraga fayz kiritishgan.
Turkiy birlik ramzi: Kadrlardan birida do‘ppi kiygan yigit qo‘li bilan turkiy xalqlar birligi va g‘ururi ramzi hisoblangan ishorani (bo‘ri belgisini) ko‘rsatib turgani aks etgan.
Bayramona muhit: Zal devoriga "29 mezon — O‘zbek tili bayrami qutlug‘ bo‘lsin!" degan yozuv tushirilgan katta banner ilingan. Davra ahli qarsaklar chalib, raqsga tushayotganlarni qo‘llab-quvvatlab, jarayonni telefonlariga muhrlab olishgan.
Qo‘shiq matnidagi da’vat: «Farzand bilsang Turkiston degan yurtga o‘zingni...»
Ishtirokchilarni jo‘shqin raqsga chorlagan qo‘shiq matnida millatni uyg‘onishga, o‘zligini anglashga, ajdodlar merosiga munosib bo‘lishga va ona tilini asrashga chaqiruvchi otashin satrlar yangragan:
«Ko‘zingni och, o‘zbekim, qo‘zg‘al endi, uyg‘on endi,
Qo‘shil do‘stim safiga, mayli ketsa joning-da.
Sen qullikka tushganda, ozodlikni talab qil,
Boshqa xalqlar misoli, Vatan qurgil mustaqil.
Bobolaring kim edi? Bugun kimligingni bil.
Bermay desang birovga, begonaga so‘zingni,
Farzand bilsang Turkiston degan yurtga o‘zingni,
Boshingni ko‘tar endi, ko‘zingni och, o‘zingni...»
Tadbir va tasvirlar tafsiloti
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Ishtirokchilar
Afg‘onistonlik o‘zbeklar — yoshlar va yoshi ulug‘ nuroniylar
Milliy ramzlar
O‘zbek milliy choponlari, do‘ppilar, salla va turkiy birlik ishorasi
Muhit va sabab
"29 mezon — O‘zbek tili bayrami" shiori ostidagi ma’rifiy yig‘in
Qo‘shiq mazmuni
Milliy uyg‘onish, o‘zlikni anglash, til va tarixiy xotiraga sadoqat da’vati
Afg‘onistonlik o‘zbeklarning o‘z milliy liboslari, tili va madaniyatiga bo‘lgan bunday yuksak mehri va sadoqati haqida siz qanday fikrdasiz?
O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyoning qaysi nuqtasida bo‘lmasin, o‘zbekligini va ona tilini unutmayotgan vatandoshlarimizning ushbu ta’sirli lavhasini yaqinlaringizga ham ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…