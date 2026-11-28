Endi Krus Artur Subxanqulovni mag‘lub etib, yengil vaznda IBF jahon chempioniga aylandi
Rossiyaning Ufa shahrida professional boks oqshomi bo‘lib o‘tdi. Kechaning markaziy jangida kubalik taniqli bokschi Endi Krus mezbonlar vakili Artur Subxanqulovga qarshi ringga ko‘tarilib, hakamlarning ayri qarori bilan g‘alaba qozondi va yengil vazn toifasida vakant (egasiz) turgan IBF chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi.
Nokdaunlar va ochko olib tashlash bilan kechgan dramatik bahs
12 raundlik bellashuv davomida kubalik bokschi raqibining hujumlaridan mohirona qochib, qarshi hujumlarda faol va aniq harakat qildi. Jang keskin vaziyatlarga boy bo‘ldi:
2-raund: Artur Subxanqulov muvozanatini yo‘qotib, ringga yiqildi.
8-raund: Har ikki bokschi o‘zaro zarbalar almashinuvi chog‘ida nokdaun holatiga tushdi.
10-raund: Boshning orqa qismiga taqiqlangan zarba bergani uchun rossiyalik bokschidan 1 ochko olib tashlandi.
Jang qaydnomasi va hakamlar qarori
Jang yakunlangach, hakamlarning fikri ikkiga bo‘lindi — biri mezbon sportchiga ustunlik bergan bo‘lsa, qolgan ikki nafari kubalik bokschining yaqqol g‘alabasini qayd etdi:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
O‘tkazilgan joy
Ufa shahri, Rossiya
Vazn toifasi va unvon
Yengil vazn toifasida vakant IBF jahon chempionlik kamari
Juftlik
Endi Krus (Kuba) — Artur Subxanqulov (Rossiya)
Hakamlar bahosi
112–114 (Subxanqulov foydasiga), 116–110 va 116–110 (Krus foydasiga)
Yakuniy natija
Endi Krus hakamlarning ayri qarori (Split Decision) bilan g‘alaba qozondi
Sizningcha, yengil vazn toifasida IBF chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan Endi Krus ushbu divizionning boshqa yetakchi yulduzlariga qarshi janglarda ham o‘z ustunligini isbotlay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va professional boks olamidagi eng so‘nggi chempionlik janglarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…