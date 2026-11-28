Jahon kubogi. Feruza Kazakova yaponiyalik raqibasini nokdaunga tushirib, g‘alaba qozondi
Toshkent shahrida start olgan boks bo‘yicha Jahon kubogining final bosqichi doirasida O‘zbekiston ayollar terma jamoasi vakilasi Feruza Kazakova ilk bellashuvini muvaffaqiyatli o‘tkazdi. -51 kg vazn toifasida ringga ko‘tarilgan hamyurtimiz yaponiyalik Yuna Nishinakaga qarshi jang olib bordi.
Nokdaun va yakdil g‘alaba
To‘liq davom etgan uchrashuv mobaynida Feruza Kazakova raqibasiga nisbatan katta ustunlikka erishdi. Bokschimiz jang davomida yaponiyalik raqibasini nokdaun holatiga tushirishga ham muvaffaq bo‘ldi va yakunda hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Jang tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa
Boks bo‘yicha Jahon kubogi final bosqichi (Toshkent)
Vazn toifasi
-51 kg (ayollar o‘rtasida)
Juftlik
Feruza Kazakova (O‘zbekiston) — Yuna Nishinaka (Yaponiya)
Yakuniy natija
5:0 (Feruza Kazakova keyingi bosqichga yo‘l oldi)
E’tiborli holat
Jang davomida raqiba nokdaun holatiga tushirildi
Sizningcha, yaponiyalik raqibasi ustidan yorqin g‘alaba qozongan Feruza Kazakova Toshkentdagi Jahon kubogida -51 kg vazn toifasi g‘olibligini qo‘lga kirita oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi hamda Toshkentda o‘tayotgan Jahon kubogining eng muhim natijalarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu quvonchli xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…