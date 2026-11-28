Hindistonlik deputat qizining to‘yiga 400 ming mehmon chaqirib, katta shov-shuv ko‘rsatdi
Hindistonning eng kambag‘al hududlaridan biri sanalgan Bihar shtati qonun chiqaruvchi assambleyasi deputati Anant Singh qizi Shivangi Singhning nikoh to‘yini misli ko‘rilmagan ko‘lam va dabdaba bilan o‘tkazdi. Besh kun davom etgan tantanalarga qariyb 400 ming nafar mehmon tashrif buyurgan.
2,5 gektar maydon, 500 nafar oshpaz va vertolyot maydonchalari
Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, to‘y marosimi 2,5 gektar hududni egallagan. Mehmonlarga xizmat ko‘rsatish uchun 500 nafar oshpaz jalb etilib, yuz minglab an’anaviy shirinliklar va taomlar tayyorlangan. Tadbirga bepul ovqatlanish istagida bo‘lgan minglab mahalliy aholi vakillari ham oqib kelgan.
Ayni paytda to‘y mezboni — deputat Anant Singhning shaxsi ham jamoatchilik va matbuot diqqat markazida turibdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, unga nisbatan qotillik, qotillikka suiqasd va tovlamachilik kabi og‘ir jinoyatlar bo‘yicha 20 dan ortiq (ba’zi manbalarda 28 ta) jinoyat ishi yuzasidan tergov va sud jarayonlari olib borilmoqda.
Dabdabali to‘yning asosiy tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy va OAV ma’lumotlari
To‘y mezboni
Anant Singh — Hindistonning Bihar shtati deputati
Davomiyligi va maydoni
5 kun davom etgan, 2,5 gektar maydonni egallagan
Mehmonlar soni
Qariyb 400 ming kishi (bepul taom uchun kelgan minglab odamlar bilan birga)
Tashkiliy ko‘lam
500 nafar oshpaz, VIP mehmonlar uchun maxsus vertolyot qo‘nish maydonchalari qurilgan
Deputatning huquqiy holati
Qotillik va tovlamachilik kabi moddalar bo‘yicha 20 dan ortiq ish yuzasidan tergov qilinmoqda
Sizningcha, aholining katta qismi ijtimoiy qiyinchiliklar bilan yashayotgan hududda amaldorlar tomonidan bunday 400 ming kishilik dabdabali to‘ylar o‘tkazilishiga qanday baho berish kerak?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahondagi eng g‘aroyib va shov-shuvli voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…