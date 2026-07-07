Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqda

·38·O‘zbekiston
Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqda

Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqda. Mutaxassislar shamol kuchayishi natijasida havodagi chang miqdori ortishi va ayrim joylarda ko‘rish masofasi qisqarishi mumkinligini ma’lum qildi.

Shu munosabat bilan fuqarolarga ochiq havoda uzoq vaqt qolmaslik, imkoni boricha xonadon va binolarning deraza hamda eshiklarini yopiq saqlash tavsiya etilmoqda.

Nafas yo‘llari kasalliklari yoki allergiyasi bor insonlar zarurat tug‘ilganda himoya niqobidan foydalanishi kerak.

Haydovchilarga esa shamolli va changli ob-havo sharoitida ehtiyotkor harakatlanish, tezlikni me’yorida saqlash hamda yo‘ldagi ko‘rish masofasini hisobga olish tavsiya qilindi.

Toshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiO‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiBugun, 15:54O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiO‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiBugun, 15:17Yunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiYunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiBugun, 14:43O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiO‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiBugun, 13:23Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Bugun, 12:01Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiToshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiBugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun