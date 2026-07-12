Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyans

·22·O‘zbekiston
Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyans

Toshkentda o‘tgan I Xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi muhim xalqaro tashabbus bilan yakunlandi. Forum ishtirokchilari O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi negizida Jahon islom sivilizatsiyasi alyansini tashkil etish g‘oyasini bir ovozdan qo‘llab-quvvatladi.

40 dan ortiq davlat va 300 ga yaqin ishtirokchi

Xabar qilinishicha, Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan forumda 40 dan ortiq davlatdan 300 ga yaqin xorijiy ishtirokchi qatnashdi.

Tadbir yakunida 10 ta muhim tashabbusni qamrab olgan deklaratsiya qabul qilindi. Ushbu hujjat doirasida Jahon islom sivilizatsiyasi alyansini tashkil etish tashabbusi ham ma’qullandi.

Bu tashabbus O‘zbekistonning islom sivilizatsiyasi, ilm-fan, madaniyat va ma’naviy meros sohasidagi xalqaro maydondagi rolini yanada oshirishi kutilmoqda.

Alyans nimalarni birlashtiradi?

Yangi alyans faqat bir markaz yoki bir davlat doirasidagi loyiha bo‘lib qolmaydi. Uning atrofida turli mamlakatlardagi ilmiy, madaniy va ta’lim muassasalarini birlashtirish rejalashtirilgan.

Alyans tarkibiga quyidagi tashkilotlar jalb etilishi ko‘zda tutilmoqda:

Yo‘nalish

Qamrab olinadigan muassasalar

Ilm-fan

fanlar akademiyalari, tadqiqot institutlari

Ta’lim

oliy ta’lim va ilmiy muassasalar

Madaniyat

muzeylar, kutubxonalar, arxivlar

Meros

islom qo‘lyozmalari markazlari

Xalqaro hamkorlik

ixtisoslashgan xalqaro tashkilotlar

Bu format islom sivilizatsiyasiga oid bilim, qo‘lyozma, tarixiy manba va ilmiy tajribalarni bir joyda muvofiqlashtirish imkonini beradi.

Asosiy maqsad — merosni saqlash va dunyoga ko‘rsatish

Ma’lum qilinishicha, alyansning asosiy maqsadi uzoq muddatli xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdan iborat.

Shuningdek, qo‘shma ilmiy, ta’limiy, madaniy, muzey va raqamli loyihalarni amalga oshirish ham ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Alyans islom sivilizatsiyasining jahon madaniy va intellektual merosidagi o‘rnini ilmiy o‘rganish, asrash, ommalashtirish va keng namoyon etishga qaratilgan sa’y-harakatlarni birlashtiradi.

Boshqacha aytganda, gap faqat tarixni eslash haqida emas. Bu tashabbus orqali islom sivilizatsiyasining ilm-fan, madaniyat, ta’lim va ma’rifat sohalaridagi bunyodkorlik salohiyatini zamonaviy formatda ko‘rsatish maqsad qilinmoqda.

Toshkent yangi ilmiy-madaniy markazga aylanishi mumkin

O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi negizida bunday xalqaro alyansning tashkil etilishi Toshkentning ilmiy va madaniy muloqot maydoni sifatidagi ahamiyatini kuchaytirishi mumkin.

Ayniqsa, muzeylar, arxivlar, qo‘lyozmalar markazlari va tadqiqot institutlarining bir tarmoqqa birlashishi kelgusida yangi ilmiy kashfiyotlar, raqamli arxivlar va xalqaro ko‘rgazmalar uchun zamin yaratadi.

Bu tashabbus amaliy natija bersa, O‘zbekiston islom sivilizatsiyasi merosini o‘rganish va dunyoga tanitish bo‘yicha muhim markazlardan biriga aylanishi mumkin.

Muhim savol endi boshlanadi

Jahon islom sivilizatsiyasi alyansi g‘oyasi forum ishtirokchilari tomonidan bir ovozdan qo‘llab-quvvatlandi. Endi asosiy masala — ushbu tashabbus qanday amaliy loyihalar, ilmiy hamkorlik va xalqaro dasturlar bilan to‘ldirilishida.

Sizningcha, O‘zbekiston bu tashabbus orqali islom sivilizatsiyasi merosini dunyoga tanitishda yangi bosqichga chiqa oladi

ТошкентO'zbekistonИслом цивилизацияси маркази
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Qatar Amiriga ta’ziya bildirdiShavkat Mirziyoyev Qatar Amiriga ta’ziya bildirdiKecha, 20:12O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindiO‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindiKecha, 20:02Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdiHarorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdiKecha, 16:28Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Kecha, 12:00O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiO‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiKecha, 11:56O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiO‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiKecha, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija