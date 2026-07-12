Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyans
Toshkentda o‘tgan I Xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi muhim xalqaro tashabbus bilan yakunlandi. Forum ishtirokchilari O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi negizida Jahon islom sivilizatsiyasi alyansini tashkil etish g‘oyasini bir ovozdan qo‘llab-quvvatladi.
40 dan ortiq davlat va 300 ga yaqin ishtirokchi
Xabar qilinishicha, Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan forumda 40 dan ortiq davlatdan 300 ga yaqin xorijiy ishtirokchi qatnashdi.
Tadbir yakunida 10 ta muhim tashabbusni qamrab olgan deklaratsiya qabul qilindi. Ushbu hujjat doirasida Jahon islom sivilizatsiyasi alyansini tashkil etish tashabbusi ham ma’qullandi.
Bu tashabbus O‘zbekistonning islom sivilizatsiyasi, ilm-fan, madaniyat va ma’naviy meros sohasidagi xalqaro maydondagi rolini yanada oshirishi kutilmoqda.
Alyans nimalarni birlashtiradi?
Yangi alyans faqat bir markaz yoki bir davlat doirasidagi loyiha bo‘lib qolmaydi. Uning atrofida turli mamlakatlardagi ilmiy, madaniy va ta’lim muassasalarini birlashtirish rejalashtirilgan.
Alyans tarkibiga quyidagi tashkilotlar jalb etilishi ko‘zda tutilmoqda:
Yo‘nalish
Qamrab olinadigan muassasalar
Ilm-fan
fanlar akademiyalari, tadqiqot institutlari
Ta’lim
oliy ta’lim va ilmiy muassasalar
Madaniyat
muzeylar, kutubxonalar, arxivlar
Meros
islom qo‘lyozmalari markazlari
Xalqaro hamkorlik
ixtisoslashgan xalqaro tashkilotlar
Bu format islom sivilizatsiyasiga oid bilim, qo‘lyozma, tarixiy manba va ilmiy tajribalarni bir joyda muvofiqlashtirish imkonini beradi.
Asosiy maqsad — merosni saqlash va dunyoga ko‘rsatish
Ma’lum qilinishicha, alyansning asosiy maqsadi uzoq muddatli xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdan iborat.
Shuningdek, qo‘shma ilmiy, ta’limiy, madaniy, muzey va raqamli loyihalarni amalga oshirish ham ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.
Alyans islom sivilizatsiyasining jahon madaniy va intellektual merosidagi o‘rnini ilmiy o‘rganish, asrash, ommalashtirish va keng namoyon etishga qaratilgan sa’y-harakatlarni birlashtiradi.
Boshqacha aytganda, gap faqat tarixni eslash haqida emas. Bu tashabbus orqali islom sivilizatsiyasining ilm-fan, madaniyat, ta’lim va ma’rifat sohalaridagi bunyodkorlik salohiyatini zamonaviy formatda ko‘rsatish maqsad qilinmoqda.
Toshkent yangi ilmiy-madaniy markazga aylanishi mumkin
O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi negizida bunday xalqaro alyansning tashkil etilishi Toshkentning ilmiy va madaniy muloqot maydoni sifatidagi ahamiyatini kuchaytirishi mumkin.
Ayniqsa, muzeylar, arxivlar, qo‘lyozmalar markazlari va tadqiqot institutlarining bir tarmoqqa birlashishi kelgusida yangi ilmiy kashfiyotlar, raqamli arxivlar va xalqaro ko‘rgazmalar uchun zamin yaratadi.
Bu tashabbus amaliy natija bersa, O‘zbekiston islom sivilizatsiyasi merosini o‘rganish va dunyoga tanitish bo‘yicha muhim markazlardan biriga aylanishi mumkin.
Muhim savol endi boshlanadi
Jahon islom sivilizatsiyasi alyansi g‘oyasi forum ishtirokchilari tomonidan bir ovozdan qo‘llab-quvvatlandi. Endi asosiy masala — ushbu tashabbus qanday amaliy loyihalar, ilmiy hamkorlik va xalqaro dasturlar bilan to‘ldirilishida.
Sizningcha, O‘zbekiston bu tashabbus orqali islom sivilizatsiyasi merosini dunyoga tanitishda yangi bosqichga chiqa oladi
…