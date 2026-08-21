O‘zbekistonda oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazish osonlashadi
Qonun loyihasi kuchga kirsa, oila a'zolari uy-joy maydoni bo'yicha ijtimoiy me'yor qo'llanilmagan holda bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tishi mumkin bo'ladi. Turmush o'rtoqlar, ota-onalar, farzandlar, bobo-buvilar, nevaralar, aka-ukalar va opa-singillar uchun bu imkoniyat uy-joy maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham amal qiladi. Yotoqxonalarda yashaydigan talabalarni ro'yxatdan o'tkazishda ham ijtimoiy uy-joy maydoni me'yori qo'llanilmasligi taklif qilinmoqda.
O‘zbekistonda fuqarolarni yashash va turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazish tartibini soddalashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasida ikkinchi o‘qishda ko‘rib chiqildi.
Yangi tartib kuchga kirsa, ayrim holatlarda oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazishda uy-joy maydoni bo‘yicha mavjud cheklovlar bekor qilinadi.
1. Uy-joy maydoni me’yori qo‘llanilmaydi
Turmush o‘rtoqlar, ota-onalar, farzandlar, bobo-buvilar, nevaralar, aka-ukalar va opa-singillar bir-birining uy-joyiga ro‘yxatdan o‘tishi mumkin bo‘ladi.
Buning uchun kvartira yoki uy maydoni belgilangan ijtimoiy me’yordan kam bo‘lishi to‘sqinlik qilmaydi.
Yangi tartib oila a’zolarining o‘z yaqinlari bilan bir manzilda qonuniy ro‘yxatdan o‘tish imkoniyatini kengaytiradi.
2. Talabalar uchun ham yengillik
Yotoqxonalarda yashaydigan talabalar uchun alohida mexanizm joriy etilishi taklif qilinmoqda.
Ularni ro‘yxatdan o‘tkazishda ijtimoiy uy-joy maydoni me’yori qo‘llanilmaydi. Bu talabalarning oliy ta’lim muassasalari yotoqxonalarida ro‘yxatdan o‘tishidagi amaliy muammolarni kamaytirishi kutilmoqda.
3. Ipotekadagi uy-joylarga ham yangi qoida
Taqiq qo‘yilgan yoki xatlangan uy-joyga uning mulkdori va oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazish uchun garovga oluvchi yoki davlat organining roziligi talab qilinmaydi.
Bu norma oila a’zolarining ro‘yxatdan o‘tish huquqini ta’minlashga qaratilgan.
4. Kreditorlar manfaati ham himoya qilinadi
Qonun loyihasida kreditorlar va davlat organlarining qonuniy manfaatlari ham inobatga olingan.
Agar garovga oluvchi yoki vakolatli davlat organi murojaat qilsa, shaxsning ro‘yxatdan o‘tkazilgani belgilangan tartibda bekor qilinishi mumkin.
Asosiy maqsad nima?
Yangi qoidalar ro‘yxatdan o‘tish jarayonini soddalashtirish, oila a’zolarining o‘z yaqinlari uyida qonuniy ro‘yxatdan o‘tish imkoniyatini kengaytirish va shu bilan birga kreditorlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan.
…