O‘zbekistonda oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazish osonlashadi

·15·O‘zbekiston
O‘zbekistonda oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazish osonlashadi
Qisqacha

Qonun loyihasi kuchga kirsa, oila a'zolari uy-joy maydoni bo'yicha ijtimoiy me'yor qo'llanilmagan holda bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tishi mumkin bo'ladi. Turmush o'rtoqlar, ota-onalar, farzandlar, bobo-buvilar, nevaralar, aka-ukalar va opa-singillar uchun bu imkoniyat uy-joy maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham amal qiladi. Yotoqxonalarda yashaydigan talabalarni ro'yxatdan o'tkazishda ham ijtimoiy uy-joy maydoni me'yori qo'llanilmasligi taklif qilinmoqda.

O‘zbekistonda fuqarolarni yashash va turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazish tartibini soddalashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasida ikkinchi o‘qishda ko‘rib chiqildi.

Yangi tartib kuchga kirsa, ayrim holatlarda oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazishda uy-joy maydoni bo‘yicha mavjud cheklovlar bekor qilinadi.

1. Uy-joy maydoni me’yori qo‘llanilmaydi

Turmush o‘rtoqlar, ota-onalar, farzandlar, bobo-buvilar, nevaralar, aka-ukalar va opa-singillar bir-birining uy-joyiga ro‘yxatdan o‘tishi mumkin bo‘ladi.

Buning uchun kvartira yoki uy maydoni belgilangan ijtimoiy me’yordan kam bo‘lishi to‘sqinlik qilmaydi.

Yangi tartib oila a’zolarining o‘z yaqinlari bilan bir manzilda qonuniy ro‘yxatdan o‘tish imkoniyatini kengaytiradi.

2. Talabalar uchun ham yengillik

Yotoqxonalarda yashaydigan talabalar uchun alohida mexanizm joriy etilishi taklif qilinmoqda.

Ularni ro‘yxatdan o‘tkazishda ijtimoiy uy-joy maydoni me’yori qo‘llanilmaydi. Bu talabalarning oliy ta’lim muassasalari yotoqxonalarida ro‘yxatdan o‘tishidagi amaliy muammolarni kamaytirishi kutilmoqda.

3. Ipotekadagi uy-joylarga ham yangi qoida

Taqiq qo‘yilgan yoki xatlangan uy-joyga uning mulkdori va oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazish uchun garovga oluvchi yoki davlat organining roziligi talab qilinmaydi.

Bu norma oila a’zolarining ro‘yxatdan o‘tish huquqini ta’minlashga qaratilgan.

4. Kreditorlar manfaati ham himoya qilinadi

Qonun loyihasida kreditorlar va davlat organlarining qonuniy manfaatlari ham inobatga olingan.

Agar garovga oluvchi yoki vakolatli davlat organi murojaat qilsa, shaxsning ro‘yxatdan o‘tkazilgani belgilangan tartibda bekor qilinishi mumkin.

Asosiy maqsad nima?

Yangi qoidalar ro‘yxatdan o‘tish jarayonini soddalashtirish, oila a’zolarining o‘z yaqinlari uyida qonuniy ro‘yxatdan o‘tish imkoniyatini kengaytirish va shu bilan birga kreditorlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan.

O'zbekistonQonunchilik palatasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadiUrganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadiKecha, 19:3835 yilda O‘zbekistonda maktablar soni qancha ko‘paydi?35 yilda O‘zbekistonda maktablar soni qancha ko‘paydi?Kecha, 14:12Uysiz fuqarolarga vaqtincha boshpana berish tartibi belgilandiUysiz fuqarolarga vaqtincha boshpana berish tartibi belgilandiKecha, 13:48Tadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiTadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiKecha, 09:43O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?19.08, 22:51Markaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiMarkaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdi19.08, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin