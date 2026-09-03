Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda
Xitoyning avtomobilsozlik giganti Geely elektromobillar uchun 1800 kilovattli o‘ta tezkor quvvatlash stansiyalarini yaratish ustida ish olib bormoqda. Autocar nashri xabar qilishicha, mazkur yangi texnologiya avtomobillarni atigi besh daqiq ichida to‘liq quvvatlash imkonini berib, asosiy raqobatchi BYD kompaniyasining rejalashtirilgan yechimlaridan ham o‘zib ketishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Geely brendining Buyuk Britaniyadagi boshqaruvchi direktori Maykl Yangning ta’kidlashicha, to‘liq qattiq jismli akkumulyatorlar Xitoy bozorida bir necha oydan so‘ng paydo bo‘ladi. Buyuk Britaniya kabi ustuvor xorijiy bozorlar esa bu ilg‘or texnologiyani keyingi bosqichda qabul qiluvchi asosiy manzillardan biriga aylanadi.
Texnologik rivojlanish va istiqbollarHozirgi kunda Xitoyda 1800 kW quvvatga ega o‘ta tezkor quvvatlash infratuzilmasi faol ravishda sinovdan o‘tkazilmoqda. Shu bilan birga, Geely tarkibiga kiruvchi Zeekr brendining ayrim sedan va krossover modellari yo‘llarda 900 voltli yuqori kuchlanishli quvvat olish tizimlaridan foydalanmoqda. Ushbu avtomobillar 600 kW quvvatni qabul qilib, batareyani 10 foizdan 80 foizgacha o‘n daqiqadan kamroq vaqt ichida to‘ldirishga qodir.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Geely kompaniyasi Buyuk Britaniya bozoridagi o‘z ulushini 2030 yilga borib 5 foizga yetkazishni maqsad qilgan. Bu ko‘rsatkich yiliga 100 ming dona avtomobil sotilishini anglatib, hozirgi natijalardan o‘n baravar ko‘p demakdir.
Infratuzilmani rivojlantirish rejalariMaykl Yangning so‘zlariga ko‘ra, Buyuk Britaniya bozori Xitoydan sezilarli darajada farq qilgani bois, bu yerda bosqichma-bosqich va pragmatik yondashuv qo‘llaniladi. Birinchi navbatda, xaridorlarga uy sharoitida foydalanish uchun devoriy quvvatlagichlarni yetkazib berish rejalashtirilgan. Shundan so‘nggina mahalliy hamkorlar bilan birgalikda o‘ta yuqori quvvatli stansiyalarni o‘rnatish ishlari boshlanadi.
BYD tizimlariga o‘xshash tarzda, Geely ham 1000 kilovattdan ortiq quvvatni yetkazib berish uchun joylarda maxsus saqlash akkumulyatorlaridan foydalanishni ko‘zda tutmoqda. Kelgusida mazkur stansiyalar nafaqat Geely avtomobillari, balki boshqa barcha turdagi elektromobillar uchun ham ochiq bo‘lishi ta’kidlandi. Rahbarning fikricha, quvvatlash shoxobchasi oddiy yoqilg‘i quyish shoxobchasi kabi ishlab, faqat bitta brendga xizmat ko‘rsatish evaziga o‘zini oqlay olmaydi.
…