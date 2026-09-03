Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda

·9·Avto
Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda

Xitoyning avtomobilsozlik giganti Geely elektromobillar uchun 1800 kilovattli o‘ta tezkor quvvatlash stansiyalarini yaratish ustida ish olib bormoqda. Autocar nashri xabar qilishicha, mazkur yangi texnologiya avtomobillarni atigi besh daqiq ichida to‘liq quvvatlash imkonini berib, asosiy raqobatchi BYD kompaniyasining rejalashtirilgan yechimlaridan ham o‘zib ketishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Geely brendining Buyuk Britaniyadagi boshqaruvchi direktori Maykl Yangning ta’kidlashicha, to‘liq qattiq jismli akkumulyatorlar Xitoy bozorida bir necha oydan so‘ng paydo bo‘ladi. Buyuk Britaniya kabi ustuvor xorijiy bozorlar esa bu ilg‘or texnologiyani keyingi bosqichda qabul qiluvchi asosiy manzillardan biriga aylanadi.

Texnologik rivojlanish va istiqbollar

Hozirgi kunda Xitoyda 1800 kW quvvatga ega o‘ta tezkor quvvatlash infratuzilmasi faol ravishda sinovdan o‘tkazilmoqda. Shu bilan birga, Geely tarkibiga kiruvchi Zeekr brendining ayrim sedan va krossover modellari yo‘llarda 900 voltli yuqori kuchlanishli quvvat olish tizimlaridan foydalanmoqda. Ushbu avtomobillar 600 kW quvvatni qabul qilib, batareyani 10 foizdan 80 foizgacha o‘n daqiqadan kamroq vaqt ichida to‘ldirishga qodir.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Geely kompaniyasi Buyuk Britaniya bozoridagi o‘z ulushini 2030 yilga borib 5 foizga yetkazishni maqsad qilgan. Bu ko‘rsatkich yiliga 100 ming dona avtomobil sotilishini anglatib, hozirgi natijalardan o‘n baravar ko‘p demakdir.

Infratuzilmani rivojlantirish rejalari

Maykl Yangning so‘zlariga ko‘ra, Buyuk Britaniya bozori Xitoydan sezilarli darajada farq qilgani bois, bu yerda bosqichma-bosqich va pragmatik yondashuv qo‘llaniladi. Birinchi navbatda, xaridorlarga uy sharoitida foydalanish uchun devoriy quvvatlagichlarni yetkazib berish rejalashtirilgan. Shundan so‘nggina mahalliy hamkorlar bilan birgalikda o‘ta yuqori quvvatli stansiyalarni o‘rnatish ishlari boshlanadi.

BYD tizimlariga o‘xshash tarzda, Geely ham 1000 kilovattdan ortiq quvvatni yetkazib berish uchun joylarda maxsus saqlash akkumulyatorlaridan foydalanishni ko‘zda tutmoqda. Kelgusida mazkur stansiyalar nafaqat Geely avtomobillari, balki boshqa barcha turdagi elektromobillar uchun ham ochiq bo‘lishi ta’kidlandi. Rahbarning fikricha, quvvatlash shoxobchasi oddiy yoqilg‘i quyish shoxobchasi kabi ishlab, faqat bitta brendga xizmat ko‘rsatish evaziga o‘zini oqlay olmaydi.

GeelyElektromobilQuvvatlash stansiyasiBYDAvtomobil bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBugun, 09:557 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?Bugun, 09:37Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiBugun, 07:29Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiTarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiKecha, 20:26Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiMitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 12:26Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdiHaydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdi01.09, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi