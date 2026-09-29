Egizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona adashtirmaslik uchun g‘alati usul topdi
Bir xil ko‘rinishdagi egizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona topgan g‘ayrioddiy usul ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Internetda tarqalgan suratda sochlariga "1" va "2" raqamlari shakli berilgan egizaklarni ko‘rish mumkin. Ona bu usulni farzandlarini adashtirib yubormaslik uchun o‘ylab topgan.
Uning aytishicha, egizaklar bir-biriga shu qadar o‘xshashki, qaysi biri katta va qaysi biri kichik ekanini tez-tez adashtirib yuborgan. Shu bois soch oldirish paytida bir farzandining sochini "1", ikkinchisinikini esa "2" shaklida qirqtirgan.
Surat qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilarning turli fikrlariga sabab bo‘ldi.
Ko‘pchilik onaning yechimini hazilomuz, ammo ayni paytda ancha qulay usul sifatida baholagan. Ayrimlar esa "Endi ularni adashtirishning iloji yo‘q", deya izoh qoldirgan.
Shu tariqa, oddiy soch turmagi egizaklarni ajratishning internetda mashhur bo‘lgan g‘ayrioddiy usuliga aylandi.
Izohlar 0
…