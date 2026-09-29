Egizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona adashtirmaslik uchun g‘alati usul topdi

·59·Dunyo
Egizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona adashtirmaslik uchun g‘alati usul topdi

Bir xil ko‘rinishdagi egizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona topgan g‘ayrioddiy usul ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Internetda tarqalgan suratda sochlariga "1" va "2" raqamlari shakli berilgan egizaklarni ko‘rish mumkin. Ona bu usulni farzandlarini adashtirib yubormaslik uchun o‘ylab topgan.

Uning aytishicha, egizaklar bir-biriga shu qadar o‘xshashki, qaysi biri katta va qaysi biri kichik ekanini tez-tez adashtirib yuborgan. Shu bois soch oldirish paytida bir farzandining sochini "1", ikkinchisinikini esa "2" shaklida qirqtirgan.

Surat qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilarning turli fikrlariga sabab bo‘ldi.

Ko‘pchilik onaning yechimini hazilomuz, ammo ayni paytda ancha qulay usul sifatida baholagan. Ayrimlar esa "Endi ularni adashtirishning iloji yo‘q", deya izoh qoldirgan.

Shu tariqa, oddiy soch turmagi egizaklarni ajratishning internetda mashhur bo‘lgan g‘ayrioddiy usuliga aylandi.

EgizaklarTugunlar ajratishSochlar raqamlashInternet trend
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)21 sentabr 10:59Avstraliyada bir yo‘ldoshli to‘rt egizak sog‘-omon tug‘ildiAvstraliyada bir yo‘ldoshli to‘rt egizak sog‘-omon tug‘ildi21 iyul 17:36Vetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadiVetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadi26 sentabr 20:30Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiMarsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi2 sentabr 13:43Dunyoda atigi 450 tasi qolgan yo‘lbarslar bolaladiDunyoda atigi 450 tasi qolgan yo‘lbarslar bolaladi6 avgust 03:0330 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?18 sentabr 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota