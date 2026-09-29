Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdi

·23·Sport
Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Argentina ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng Lionel Messiga futbolga qo'shgan hissasi uchun minnatdorchilik bildirganini ma'lum qildi.
  • Ushbu g'alaba Ispaniyaga mundial kubogini olib keldi va Yamalning jahon chempioni bo'lishini ta'minladi, shu bilan birga bu mag'lubiyat 39 yoshli Messining xalqaro faoliyatiga yakun yasadi.

Ispaniya terma jamoasi hamda Barselona klubining yulduzi Lamine Yamal 2026 yilgi Jahon chempionati finalidan keyin Lionel Messi bilan bo'lib o'tgan hissiyotlarga boy suhbati tafsilotlarini ommaga oshkor qildi. The Guardian nashriga bergan intervyusida 19 yoshli iqtidor finalda Argentina ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng afsonaviy futbolchiga nima deganini aytib berdi. Bu uchrashuv nafaqat Ispaniya uchun mundial kubagini keltirdi, balki jahon futbolida avlodlar almashinuvining ramziy ko'rinishiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib o'tamiz, AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan turnirning hal qiluvchi bellashuvi keskin kurashlarga boy o'tdi. Dramatik kechgan to'qnashuvda Ferran Torresning qo'shimcha bo'limlardagi hal qiluvchi goli Ispaniyaga g'alaba keltirdi. Ushbu zafar yosh Yamalning jahon chempioni bo'lishini ta'minlab, uning dunyodagi eng porloq yosh futbolchi ekanini yana bir bor tasdiqladi. Ikkinchi tomondan, bu mag'lubiyat 39 yoshni qarshi olgan Lionel Messining xalqaro miqyosdagi boy faoliyatiga achinarli yakun yasadi.

O'yindan so'ng maydonda yuzaga kelgan manzaralar butun dunyo e'tiborini tortdi: bir tomonda ko'z yosh to'kkan xafa Messi, ikkinchi tomonda esa g'alabadan sarmast bo'lgan Yamal bor edi. Shunday qandaydir qizg'in bayramona lahzalarda Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi o'zidan oldingi afsonaning yoniga borib, u bilan yuzma-yuz samimiy muloqot qilishni lozim topdi. Yamalning so'zlariga ko'ra, u o'sha paytda faxriy futbolchining sport tarixidagi mislsiz o'rnini e'tirof etishni istagan.

Samimiy minnatdormchilik va qalbga yaqin so'zlar

Yosh vingerning ta'kidlashicha, uning bu harakati kameralar uchun o'ynalgan shou yoki yasama holat emas edi. U tomoshabinlar e'tiborini jalb qilish uchun emas, balki butunlay yurakdan chiqqan hissiyotlar bilan ish tutganini bildirdi. "Men unga futbolga bergan barcha narsasi uchun rahmat aytdim," deya tushuntirdi Lamine Yamal The Guardian nashriga bergan intervyusida. Uning qo'shimcha qilishicha, mazkur qadam shunchaki chiroyli rasmga tushish uchun emas, balki ichki ehtiyojdan kelib chiqqan.

Muloqot davomida futbolchilar orasidagi mashhur internet memiga aylangan surat ham esga olindi. Lamine go'dak bo'lgan paytida Lionel Messi uni cho'miltirayotgani aks etgan arxiv fotosurati butun dunyo bo'ylab tarqalib, chinakam futbol folkloriga aylangandi. Biroq Yamalning tan olishicha, dastlab bu suratning keng ommaga e'lon qilinishiga uning o'zi qarshi bo'lgan va otasidan uni o'chirib tashlashni so'ragan.

Vingerning tushuntirishicha, u o'sha paytda ortiqcha taqqoslashlar va bosimlardan qochishni istagan. "Men Messi bo'lishni xohlamasdim, shunchaki Lamin bo'lishni istagandim," deydi u. Futbolchi o'z yo'lini mustaqil ravishda bosib o'tishni va faqat o'z mehnati bilan yuqori cho'qqilarga chiqishni maqsad qilganini ta'kidladi. Endilikda esa u o'z maqsadiga erishib, jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan holda dunyoning eng sara o'yinchilari qatoridan joy oldi.

Lamine YamalLionel MessiJahon chempionatiBarselonaIspaniya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCh-2026 finalidan keyingi suhbat tafsilotlarini ochiqladiLamine Yamal Lionel Messi bilan JCh-2026 finalidan keyingi suhbat tafsilotlarini ochiqladi23 iyul 12:19Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldi20 iyul 12:59Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdi15 sentabr 13:15Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladi13 sentabr 21:59Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahza20 iyul 10:57Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiLamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdi14 sentabr 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi