Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Argentina ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng Lionel Messiga futbolga qo'shgan hissasi uchun minnatdorchilik bildirganini ma'lum qildi.
- Ushbu g'alaba Ispaniyaga mundial kubogini olib keldi va Yamalning jahon chempioni bo'lishini ta'minladi, shu bilan birga bu mag'lubiyat 39 yoshli Messining xalqaro faoliyatiga yakun yasadi.
Ispaniya terma jamoasi hamda Barselona klubining yulduzi Lamine Yamal 2026 yilgi Jahon chempionati finalidan keyin Lionel Messi bilan bo'lib o'tgan hissiyotlarga boy suhbati tafsilotlarini ommaga oshkor qildi. The Guardian nashriga bergan intervyusida 19 yoshli iqtidor finalda Argentina ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng afsonaviy futbolchiga nima deganini aytib berdi. Bu uchrashuv nafaqat Ispaniya uchun mundial kubagini keltirdi, balki jahon futbolida avlodlar almashinuvining ramziy ko'rinishiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib o'tamiz, AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan turnirning hal qiluvchi bellashuvi keskin kurashlarga boy o'tdi. Dramatik kechgan to'qnashuvda Ferran Torresning qo'shimcha bo'limlardagi hal qiluvchi goli Ispaniyaga g'alaba keltirdi. Ushbu zafar yosh Yamalning jahon chempioni bo'lishini ta'minlab, uning dunyodagi eng porloq yosh futbolchi ekanini yana bir bor tasdiqladi. Ikkinchi tomondan, bu mag'lubiyat 39 yoshni qarshi olgan Lionel Messining xalqaro miqyosdagi boy faoliyatiga achinarli yakun yasadi.
O'yindan so'ng maydonda yuzaga kelgan manzaralar butun dunyo e'tiborini tortdi: bir tomonda ko'z yosh to'kkan xafa Messi, ikkinchi tomonda esa g'alabadan sarmast bo'lgan Yamal bor edi. Shunday qandaydir qizg'in bayramona lahzalarda Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi o'zidan oldingi afsonaning yoniga borib, u bilan yuzma-yuz samimiy muloqot qilishni lozim topdi. Yamalning so'zlariga ko'ra, u o'sha paytda faxriy futbolchining sport tarixidagi mislsiz o'rnini e'tirof etishni istagan.
Samimiy minnatdormchilik va qalbga yaqin so'zlarYosh vingerning ta'kidlashicha, uning bu harakati kameralar uchun o'ynalgan shou yoki yasama holat emas edi. U tomoshabinlar e'tiborini jalb qilish uchun emas, balki butunlay yurakdan chiqqan hissiyotlar bilan ish tutganini bildirdi. "Men unga futbolga bergan barcha narsasi uchun rahmat aytdim," deya tushuntirdi Lamine Yamal The Guardian nashriga bergan intervyusida. Uning qo'shimcha qilishicha, mazkur qadam shunchaki chiroyli rasmga tushish uchun emas, balki ichki ehtiyojdan kelib chiqqan.
Muloqot davomida futbolchilar orasidagi mashhur internet memiga aylangan surat ham esga olindi. Lamine go'dak bo'lgan paytida Lionel Messi uni cho'miltirayotgani aks etgan arxiv fotosurati butun dunyo bo'ylab tarqalib, chinakam futbol folkloriga aylangandi. Biroq Yamalning tan olishicha, dastlab bu suratning keng ommaga e'lon qilinishiga uning o'zi qarshi bo'lgan va otasidan uni o'chirib tashlashni so'ragan.
Vingerning tushuntirishicha, u o'sha paytda ortiqcha taqqoslashlar va bosimlardan qochishni istagan. "Men Messi bo'lishni xohlamasdim, shunchaki Lamin bo'lishni istagandim," deydi u. Futbolchi o'z yo'lini mustaqil ravishda bosib o'tishni va faqat o'z mehnati bilan yuqori cho'qqilarga chiqishni maqsad qilganini ta'kidladi. Endilikda esa u o'z maqsadiga erishib, jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan holda dunyoning eng sara o'yinchilari qatoridan joy oldi.
Izohlar 0
…