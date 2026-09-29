Toshkent metrosida bir kunlik yo‘lovchilar soni 1,2 mlndan oshdi
Toshkent metropoliteni 28 sentyabr kuni bir sutkada 1 200 124 nafar yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatdi. Bu ko‘rsatkich metro tarixida birinchi marta bir kunda 1,2 million nafardan ortiq yo‘lovchi tashilganini anglatadi. Bu haqda «Toshkent metropoliteni» AJ ma’muriyati ma’lum qildi.
Qayd etilgan natija munosabati bilan metro mas’ullari 1 200 000-chi yo‘lovchini aniqlash uchun maxsus tadbir o‘tkazdi. Belgilangan yo‘lovchiga metropoliten jamoasi tomonidan esdalik sovg‘asi berildi.
Shuningdek, unga maxsus transport to‘lov kartasi topshirildi. Karta orqali uning egasi bir yil davomida jamoat transportidan bepul foydalanishi mumkin.
Metropoliten ma’muriyatining qayd etishicha, bir kunda 1,2 milliondan ortiq yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatilishi Toshkent aholisi va shahar mehmonlarining metro xizmatlariga bo‘lgan talabi ortib borayotganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…