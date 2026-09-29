Toshkent metrosida bir kunlik yo‘lovchilar soni 1,2 mlndan oshdi

·31·O‘zbekiston
Toshkent metrosida bir kunlik yo‘lovchilar soni 1,2 mlndan oshdi

Toshkent metropoliteni 28 sentyabr kuni bir sutkada 1 200 124 nafar yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatdi. Bu ko‘rsatkich metro tarixida birinchi marta bir kunda 1,2 million nafardan ortiq yo‘lovchi tashilganini anglatadi. Bu haqda «Toshkent metropoliteni» AJ ma’muriyati ma’lum qildi.

Qayd etilgan natija munosabati bilan metro mas’ullari 1 200 000-chi yo‘lovchini aniqlash uchun maxsus tadbir o‘tkazdi. Belgilangan yo‘lovchiga metropoliten jamoasi tomonidan esdalik sovg‘asi berildi.

Shuningdek, unga maxsus transport to‘lov kartasi topshirildi. Karta orqali uning egasi bir yil davomida jamoat transportidan bepul foydalanishi mumkin.

Metropoliten ma’muriyatining qayd etishicha, bir kunda 1,2 milliondan ortiq yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatilishi Toshkent aholisi va shahar mehmonlarining metro xizmatlariga bo‘lgan talabi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Toshkent metropoliteniToshkentMetroYo‘lovchilar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkin11 sentabr 00:14Talabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiTalabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdi10 sentabr 14:19Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiToshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandi23 iyun 12:58Toshkent metrosi 3 kun qisqartirilgan jadvalda ishlaydiToshkent metrosi 3 kun qisqartirilgan jadvalda ishlaydi17 iyul 16:05Toshkentda metro bekati tomi quladi, ikki yo‘lovchi jarohatlandiToshkentda metro bekati tomi quladi, ikki yo‘lovchi jarohatlandi16 iyul 16:42Jazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadiJazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadi14 iyul 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi