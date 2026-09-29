Toshkentda Bo‘ri-yar ko‘chasi Pekin ko‘chasi deb qayta nomlandi

·46·O‘zbekiston
Toshkentda Bo‘ri-yar ko‘chasi Pekin ko‘chasi deb qayta nomlandi

Toshkent shahri xalq deputatlari Kengashi Yakkasaroy tumani Rakatboshi mahallasidagi Bo‘ri-yar ko‘chasini Pekin ko‘chasi deb qayta nomlash to‘g‘risida qaror qabul qildi. Qaror 25 sentyabr kuni tasdiqlangan.

Kengash qarorida Yakkasaroy tumani hokimligining ko‘chani qayta nomlash bo‘yicha taklifi ma’qullangan. Masala avval Geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo‘yicha Toshkent shahar komissiyasida ham ko‘rib chiqilgan.

Qarorga ko‘ra, Bo‘ri-yar ko‘chasidagi ko‘rsatkichlar va peshlavhalar uch oy ichida yangi nomga moslashtirilishi kerak. Shuningdek, ko‘chada joylashgan ko‘chmas mulk obyektlarining manzillari ham o‘zgartiriladi. Bu ishlar ikki oy ichida yakunlanishi belgilangan.

Yangi nom Rakatboshi mahallasi hududidagi Bo‘ri-yar ko‘chasiga tegishli. Ko‘cha bo‘yida Seoul Moon majmuasi joylashgan, kanalning qarama-qarshi tomonida esa Seul ko‘chasi o‘tgan.

Toshkent shahar Kengashining ko‘chani qayta nomlash to‘g‘risidagi qarori.
ToshkentPekin ko‘chasiBo‘ri-yar ko‘chasiYakkasaroy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandi8 avgust 09:44PPX xodimining jasorati: Toshkentda cho‘kayotgan 13 yoshli bola qutqarildiPPX xodimining jasorati: Toshkentda cho‘kayotgan 13 yoshli bola qutqarildi7 avgust 13:26Toshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiToshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladi24 iyul 16:35Anomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiAnomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandi24 iyul 16:26Yakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiYakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdi17 iyul 18:56Boy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlarBoy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlar10 iyul 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi