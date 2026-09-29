Toshkentda Bo‘ri-yar ko‘chasi Pekin ko‘chasi deb qayta nomlandi
Toshkent shahri xalq deputatlari Kengashi Yakkasaroy tumani Rakatboshi mahallasidagi Bo‘ri-yar ko‘chasini Pekin ko‘chasi deb qayta nomlash to‘g‘risida qaror qabul qildi. Qaror 25 sentyabr kuni tasdiqlangan.
Kengash qarorida Yakkasaroy tumani hokimligining ko‘chani qayta nomlash bo‘yicha taklifi ma’qullangan. Masala avval Geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo‘yicha Toshkent shahar komissiyasida ham ko‘rib chiqilgan.
Qarorga ko‘ra, Bo‘ri-yar ko‘chasidagi ko‘rsatkichlar va peshlavhalar uch oy ichida yangi nomga moslashtirilishi kerak. Shuningdek, ko‘chada joylashgan ko‘chmas mulk obyektlarining manzillari ham o‘zgartiriladi. Bu ishlar ikki oy ichida yakunlanishi belgilangan.
Yangi nom Rakatboshi mahallasi hududidagi Bo‘ri-yar ko‘chasiga tegishli. Ko‘cha bo‘yida Seoul Moon majmuasi joylashgan, kanalning qarama-qarshi tomonida esa Seul ko‘chasi o‘tgan.
Izohlar 0
…