ASML rahbari: Xitoyga taqiqlar Huawei rivojlanishini kuchaytiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- ASML rahbari Kristof Fuke fikricha, Xitoyga qo'yilgan eksport cheklovlari Huawei kabi kompaniyalarni o'z texnologiyalarini jadal rivojlantirishga undaydi.
- EUV-skanner kabi murakkab qurilmalarning muqobilini topish qiyin bo'lsa-da, Xitoy korxonalari mavjud uskunalarni o'zgartirib, jarayonlarni optimallashtirib, 7 nanometrli chiplarni ishlab chiqarishda davom etmoqda.
Yevropaning yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchi uskunalar yetkazib beruvchisi boʻlgan ASML kompaniyasi rahbari Kristof Fukening taʼkidlashicha, Xitoyga nisbatan joriy etilayotgan eksport cheklovlari kutilganining aksicha natija berishi mumkin. Financial Times nashri xabar qilishicha, cheklovlar xorijiy texnologiyalarga qaramlikni kamaytirish oʻrniga, aksincha, Huawei boshchiligidagi Xitoy kompaniyalarini oʻz texnologiyalarini jadal rivojlantirishga undamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, EUV-skanner kabi murakkab qurilmalarni yaratish va uning muqobilini topish oson vazifa emas. Xususan, ushbu tizimlar 100 mingdan ortiq butlovchi qismlarni oʻz ichiga olib, ularni tayyorlashda dunyo boʻylab 200 ta asosiy hamda 2 000 ga yaqin kompaniya ishtirok etadi. Ular orasida optika ishlab chiqaruvchi Zeiss, lazer yetkazib beruvchi Trumpf va yuqori aniqlikdagi qismlarni taqdim etuvchi VDL kabi gigantlar borligi sababli ham toʻlaqonli muqobil infratuzilmani shakllantirish murakkabligicha qolmoqda.
Xitoyning texnologik moslashuviHozirgi kunda Xitoy korxonalari va Huawei kompaniyasi zamonaviy EUV-uskunalaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum qilingan. Qolaversa, esroq turdagi DUV-tizimlarini yetkazib berish ham tobora qiyinlashib bormoqda. Shunga qaramay, Xitoy ishlab chiqaruvchilari ushbu toʻsiqlarni chetlab oʻtish uchun mavjud uskunalarni oʻzgartirish, jarayonlarni optimallashtirish va qoʻshimcha litografiya amaliyotlarini bajarish orqali moslashmoqda.
Mavjud DUV-qurilmalardan foydalangan holda Xitoy fabrikalari 7 nanometrli klassdagi chiplarni muvaffaqiyatli ishlab chiqarishda davom etmoqda. Bu esa mamlakatning texnologik salohiyati tobora ortib borayotganini koʻrsatadi. Hozirda AQSh rasmiylari ASML kompaniyasining Xitoyga qolgan soʻnggi taʼminot yoʻnalishlariga ham qoʻshimcha cheklovlar joriy etish masalasini koʻrib chiqmoqda.
Mazkur vaziyatda asosiy masala faqatgina Xitoyning mavjud xorijiy uskunani nusxalashi yoki takrorlashi emas, balki bu kabi keskin eksport cheklovlari mamlakatda oʻzining mustaqil ishlab chiqarish infratuzilmasini yaratish jarayonini qanchalik tezlashtirishida qolmoqda.
Izohlar 0
…