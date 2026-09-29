ASML rahbari: Xitoyga taqiqlar Huawei rivojlanishini kuchaytiradi

·9·Texno
ASML rahbari: Xitoyga taqiqlar Huawei rivojlanishini kuchaytiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • ASML rahbari Kristof Fuke fikricha, Xitoyga qo'yilgan eksport cheklovlari Huawei kabi kompaniyalarni o'z texnologiyalarini jadal rivojlantirishga undaydi.
  • EUV-skanner kabi murakkab qurilmalarning muqobilini topish qiyin bo'lsa-da, Xitoy korxonalari mavjud uskunalarni o'zgartirib, jarayonlarni optimallashtirib, 7 nanometrli chiplarni ishlab chiqarishda davom etmoqda.

Yevropaning yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchi uskunalar yetkazib beruvchisi boʻlgan ASML kompaniyasi rahbari Kristof Fukening taʼkidlashicha, Xitoyga nisbatan joriy etilayotgan eksport cheklovlari kutilganining aksicha natija berishi mumkin. Financial Times nashri xabar qilishicha, cheklovlar xorijiy texnologiyalarga qaramlikni kamaytirish oʻrniga, aksincha, Huawei boshchiligidagi Xitoy kompaniyalarini oʻz texnologiyalarini jadal rivojlantirishga undamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, EUV-skanner kabi murakkab qurilmalarni yaratish va uning muqobilini topish oson vazifa emas. Xususan, ushbu tizimlar 100 mingdan ortiq butlovchi qismlarni oʻz ichiga olib, ularni tayyorlashda dunyo boʻylab 200 ta asosiy hamda 2 000 ga yaqin kompaniya ishtirok etadi. Ular orasida optika ishlab chiqaruvchi Zeiss, lazer yetkazib beruvchi Trumpf va yuqori aniqlikdagi qismlarni taqdim etuvchi VDL kabi gigantlar borligi sababli ham toʻlaqonli muqobil infratuzilmani shakllantirish murakkabligicha qolmoqda.

Xitoyning texnologik moslashuvi

Hozirgi kunda Xitoy korxonalari va Huawei kompaniyasi zamonaviy EUV-uskunalaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum qilingan. Qolaversa, esroq turdagi DUV-tizimlarini yetkazib berish ham tobora qiyinlashib bormoqda. Shunga qaramay, Xitoy ishlab chiqaruvchilari ushbu toʻsiqlarni chetlab oʻtish uchun mavjud uskunalarni oʻzgartirish, jarayonlarni optimallashtirish va qoʻshimcha litografiya amaliyotlarini bajarish orqali moslashmoqda.

Mavjud DUV-qurilmalardan foydalangan holda Xitoy fabrikalari 7 nanometrli klassdagi chiplarni muvaffaqiyatli ishlab chiqarishda davom etmoqda. Bu esa mamlakatning texnologik salohiyati tobora ortib borayotganini koʻrsatadi. Hozirda AQSh rasmiylari ASML kompaniyasining Xitoyga qolgan soʻnggi taʼminot yoʻnalishlariga ham qoʻshimcha cheklovlar joriy etish masalasini koʻrib chiqmoqda.

Mazkur vaziyatda asosiy masala faqatgina Xitoyning mavjud xorijiy uskunani nusxalashi yoki takrorlashi emas, balki bu kabi keskin eksport cheklovlari mamlakatda oʻzining mustaqil ishlab chiqarish infratuzilmasini yaratish jarayonini qanchalik tezlashtirishida qolmoqda.

ASMLXitoyHuaweiTexnologiyaChip
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiHuawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdi21 sentabr 23:26AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?19 iyun 12:52Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladi16 iyul 17:24Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaHuawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqda14 sentabr 14:24Zeiss ishlab chiqarishni kengaytirmoqda: ASML uchun muhim qadamZeiss ishlab chiqarishni kengaytirmoqda: ASML uchun muhim qadam27 iyul 15:24Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiHuawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildi11 sentabr 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi