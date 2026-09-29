TCL brendi Samsung qatoriga raqobat tugʻdirdi: yangi yupqa televizorlar namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- TCL kompaniyasi Google TV operatsion tizimida ishlaydigan, atigi 2,8 santimetr qalinlikdagi Designer nomli yangi televizorlar seriyasini taqdim etdi.
- A300L modeli 4K QLED paneliga va oʻzgaruvchan ramkaga ega boʻlib, 55, 65, 75 dyuymli oʻlchamlarda sotuvga chiqariladi, A400U modeli esa 4K QD-Mini LED panelini taqdim etadi va 55, 65, 75, 85 dyuymli diagonallarda mavjud.
TCL kompaniyasi uy interyeriga mukammal mos tushadigan va zamonaviy dizaynga ega Designer nomli yangi televizorlar seriyasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google TV operatsion tizimida ishlaydigan A300L va A400U modellari atigi 2,8 santimetr qalinlikdagi korpusi hamda oʻrnatilgan badiiy galereyasi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilmalar nafaqat maishiy texnika, balki xona koʻrkini boyituvchi raqamli surat vazifasini ham bajaradi. Televizorlar maxsus mat yuzali porlashga qarshi ekranlar bilan jihozlangan boʻlib, bu ulardan yorugʻ xonalarda ham qulay foydalanish imkonini beradi.
Modellar qatori va texnik imkoniyatlarA300L modeli 4K QLED paneliga ega boʻlib, ultramat qoplami bilan taʼminlangan. Shuningdek, ushbu qurilma magnitli almashinadigan ramka bilan birga keladi. Foydalanuvchilar oʻz xohishiga koʻra ramka rangini interyerga moslab oson oʻzgartirishi mumkin.
Ushbu versiya 55, 65 va 75 dyuymli oʻlchamlarda sotuvga chiqarilmoqda, 85 dyuymli yirik versiya esa keyinroq bozorga chiqishi rejalashtirilgan. A400U modeli esa yanada ilgʻor texnologiyalarga tayangan holda ishlab chiqilgan.
Ilgʻor texnologiya va bozor raqobatiYanada ilgʻor A400U modeli 4K QD-Mini LED paneli, yuqori darajadagi kontrast hamda lokal qoraytirishning aniq tizimi bilan jihozlangan. Shunga qaramay, qurilma oʻzining oʻta yupqa korpusini saqlab qolgan va devorga jipslashib, tirqishsiz oʻrnatilish imkonini beradi.
A400U seriyasi uchun 55, 65, 75 va 85 dyuymli ekran diagonallari taqdim etilgan. Ushbu xususiyatlar TCL kompaniyasining yangi mahsulotlarini Samsung brendining mashhur The Frame turkumidagi televizorlariga jiddiy raqib sifatida koʻrsatishga asos boʻladi.
Bozordagi mavqeiga toʻxtaladigan boʻlsak, ixbt.com xabariga koʻra, Best Buy chakana savdo doʻkonlarida Designer seriyasidagi bazaviy televizorlarning narxi 900 AQSh dollaridan boshlanadi.
Izohlar 0
…