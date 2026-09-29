TCL brendi Samsung qatoriga raqobat tugʻdirdi: yangi yupqa televizorlar namoyish etildi

·32·Texno
TCL brendi Samsung qatoriga raqobat tugʻdirdi: yangi yupqa televizorlar namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • TCL kompaniyasi Google TV operatsion tizimida ishlaydigan, atigi 2,8 santimetr qalinlikdagi Designer nomli yangi televizorlar seriyasini taqdim etdi.
  • A300L modeli 4K QLED paneliga va oʻzgaruvchan ramkaga ega boʻlib, 55, 65, 75 dyuymli oʻlchamlarda sotuvga chiqariladi, A400U modeli esa 4K QD-Mini LED panelini taqdim etadi va 55, 65, 75, 85 dyuymli diagonallarda mavjud.

TCL kompaniyasi uy interyeriga mukammal mos tushadigan va zamonaviy dizaynga ega Designer nomli yangi televizorlar seriyasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google TV operatsion tizimida ishlaydigan A300L va A400U modellari atigi 2,8 santimetr qalinlikdagi korpusi hamda oʻrnatilgan badiiy galereyasi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilmalar nafaqat maishiy texnika, balki xona koʻrkini boyituvchi raqamli surat vazifasini ham bajaradi. Televizorlar maxsus mat yuzali porlashga qarshi ekranlar bilan jihozlangan boʻlib, bu ulardan yorugʻ xonalarda ham qulay foydalanish imkonini beradi.

Modellar qatori va texnik imkoniyatlar

A300L modeli 4K QLED paneliga ega boʻlib, ultramat qoplami bilan taʼminlangan. Shuningdek, ushbu qurilma magnitli almashinadigan ramka bilan birga keladi. Foydalanuvchilar oʻz xohishiga koʻra ramka rangini interyerga moslab oson oʻzgartirishi mumkin.

Ushbu versiya 55, 65 va 75 dyuymli oʻlchamlarda sotuvga chiqarilmoqda, 85 dyuymli yirik versiya esa keyinroq bozorga chiqishi rejalashtirilgan. A400U modeli esa yanada ilgʻor texnologiyalarga tayangan holda ishlab chiqilgan.

Ilgʻor texnologiya va bozor raqobati

Yanada ilgʻor A400U modeli 4K QD-Mini LED paneli, yuqori darajadagi kontrast hamda lokal qoraytirishning aniq tizimi bilan jihozlangan. Shunga qaramay, qurilma oʻzining oʻta yupqa korpusini saqlab qolgan va devorga jipslashib, tirqishsiz oʻrnatilish imkonini beradi.

A400U seriyasi uchun 55, 65, 75 va 85 dyuymli ekran diagonallari taqdim etilgan. Ushbu xususiyatlar TCL kompaniyasining yangi mahsulotlarini Samsung brendining mashhur The Frame turkumidagi televizorlariga jiddiy raqib sifatida koʻrsatishga asos boʻladi.

Bozordagi mavqeiga toʻxtaladigan boʻlsak, ixbt.com xabariga koʻra, Best Buy chakana savdo doʻkonlarida Designer seriyasidagi bazaviy televizorlarning narxi 900 AQSh dollaridan boshlanadi.

TCLTelevizorGoogle TVSamsung The FrameTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiTCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildi16 avgust 01:20TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiTCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdi2 sentabr 15:25Google TV foydalanuvchilari uchun sun'iy intellekt funksiyalarini taqdim etdiGoogle TV foydalanuvchilari uchun sun'iy intellekt funksiyalarini taqdim etdi29 aprel 22:26TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonTCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfon3 sentabr 21:27Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaXitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqda29 iyun 18:24TCL kompaniyasi Samsung Electronics ustidan sudga murojaat qildiTCL kompaniyasi Samsung Electronics ustidan sudga murojaat qildiBugun 03:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi