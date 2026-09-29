798 mln so‘mlik zarar bekor qilindi: Li 9 ishi yakunlandi
2025 yil 30 sentyabr kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Lixiang L9 ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan. Katta tezlikda harakatlangan Li 9 yo‘nalishini o‘zgartirgan BYD bilan to‘qnashib, ag‘darilib ketgan.
Birinchi instansiya sudi BYD haydovchisining zimmasiga 798 million so‘m miqdorida moddiy zararni qoplash majburiyatini yuklagan edi. Mazkur qaror ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingach, apellyatsiya sudi uni bekor qilib, ishni qo‘shimcha tergovga yuborgan.
Mirzo Ulug‘bek tumani jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ish yuzasidan yakuniy qaror e’lon qilindi. Unga ko‘ra, Li 9 haydovchisi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning uchta moddasi bo‘yicha aybdor deb topildi.
Sud qarori bilan unga jami 6 million so‘mdan ortiq miqdorda jarima tayinlangan.
Shu tariqa, avval BYD haydovchisiga yuklatilgan 798 million so‘mlik moddiy zarar masalasi bekor qilingan va ish yakunida javobgarlik Li 9 haydovchisiga yuklangan.
Izohlar 0
…