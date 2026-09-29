798 mln so‘mlik zarar bekor qilindi: Li 9 ishi yakunlandi

·85·Jamiyat
798 mln so‘mlik zarar bekor qilindi: Li 9 ishi yakunlandi

2025 yil 30 sentyabr kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Lixiang L9 ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan. Katta tezlikda harakatlangan Li 9 yo‘nalishini o‘zgartirgan BYD bilan to‘qnashib, ag‘darilib ketgan.

Birinchi instansiya sudi BYD haydovchisining zimmasiga 798 million so‘m miqdorida moddiy zararni qoplash majburiyatini yuklagan edi. Mazkur qaror ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingach, apellyatsiya sudi uni bekor qilib, ishni qo‘shimcha tergovga yuborgan.

Mirzo Ulug‘bek tumani jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ish yuzasidan yakuniy qaror e’lon qilindi. Unga ko‘ra, Li 9 haydovchisi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning uchta moddasi bo‘yicha aybdor deb topildi.

Sud qarori bilan unga jami 6 million so‘mdan ortiq miqdorda jarima tayinlangan.

Shu tariqa, avval BYD haydovchisiga yuklatilgan 798 million so‘mlik moddiy zarar masalasi bekor qilingan va ish yakunida javobgarlik Li 9 haydovchisiga yuklangan.

Mirzo Ulug‘bekBYDApellyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdiSaudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdiBugun 11:57«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi25 sentabr 20:17Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD ichidagi iPhone 15 va pulni o‘g‘irlagan shaxs ushlandiMirzo Ulug‘bek tumanida BYD ichidagi iPhone 15 va pulni o‘g‘irlagan shaxs ushlandi24 iyun 10:06IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?3 sentabr 06:10Toshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlikToshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlikBugun 12:4319 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqdaBugun 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi