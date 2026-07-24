Anomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandi
Toshkent shahrida anomal issiq kunlarda tozalash xizmati xodimlarining mehnatga jalb etilgani bilan bog‘liq holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o‘tkazildi. O‘rganishlar yakuniga ko‘ra, mehnat qonunchiligi talablarini buzgani uchun Yashnobod emas, Yakkasaroy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari ma’muriy javobgarlikka tortildi.
Davlat mehnat inspeksiyasi ma’lum qilishicha, mazkur holat 18 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan so‘ng jamoatchilik e’tiborini tortgan. Videoda Yakkasaroy tumanidagi Shota Rustaveli ko‘chasida tozalash xizmati xodimlari havo harorati keskin yuqori bo‘lishiga qaramasdan ko‘chalarni tozalash ishlarini olib borayotgani aks etgan edi. Bu holat ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘lib, mas’ul idoralar tomonidan tezkor tarzda tekshiruv boshlangan.
Inspeksiya tomonidan o‘tkazilgan o‘rganishlar davomida Yakkasaroy tumani Obodonlashtirish boshqarmasida mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha qator talablar bajarilmagani aniqlangan. Xususan, obodonlashtirish ishlariga jalb etilgan xodimlar uchun amaldagi qonunchilikda belgilangan xavfsiz va qulay mehnat sharoitlari to‘liq ta’minlanmagani ma’lum bo‘lgan.
Aniqlangan qonunbuzilishlar yuzasidan boshqarma rahbariga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 49-moddasi birinchi qismi — mehnat hamda mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunchilik talablarini buzish bo‘yicha ma’muriy javobgarlik chorasi qo‘llanildi.
Amaldagi qonunchilikka muvofiq, mansabdor shaxslar tomonidan mehnat qonunchiligi talablari buzilganda ularga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha, ya’ni 2 million 60 ming so‘mdan 4 million 120 ming so‘mgacha jarima belgilanishi mumkin.
Biroq Davlat mehnat inspeksiyasi tarqatgan rasmiy axborotda Obodonlashtirish boshqarmasi rahbariga aynan qancha miqdorda jarima qo‘llanganiga aniqlik kiritilmagan.
…