Anomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandi

·110·O‘zbekiston
Anomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandi

Toshkent shahrida anomal issiq kunlarda tozalash xizmati xodimlarining mehnatga jalb etilgani bilan bog‘liq holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o‘tkazildi. O‘rganishlar yakuniga ko‘ra, mehnat qonunchiligi talablarini buzgani uchun Yashnobod emas, Yakkasaroy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari ma’muriy javobgarlikka tortildi.

Davlat mehnat inspeksiyasi ma’lum qilishicha, mazkur holat 18 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan so‘ng jamoatchilik e’tiborini tortgan. Videoda Yakkasaroy tumanidagi Shota Rustaveli ko‘chasida tozalash xizmati xodimlari havo harorati keskin yuqori bo‘lishiga qaramasdan ko‘chalarni tozalash ishlarini olib borayotgani aks etgan edi. Bu holat ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘lib, mas’ul idoralar tomonidan tezkor tarzda tekshiruv boshlangan.

Inspeksiya tomonidan o‘tkazilgan o‘rganishlar davomida Yakkasaroy tumani Obodonlashtirish boshqarmasida mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha qator talablar bajarilmagani aniqlangan. Xususan, obodonlashtirish ishlariga jalb etilgan xodimlar uchun amaldagi qonunchilikda belgilangan xavfsiz va qulay mehnat sharoitlari to‘liq ta’minlanmagani ma’lum bo‘lgan.

Aniqlangan qonunbuzilishlar yuzasidan boshqarma rahbariga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 49-moddasi birinchi qismi — mehnat hamda mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunchilik talablarini buzish bo‘yicha ma’muriy javobgarlik chorasi qo‘llanildi.

Amaldagi qonunchilikka muvofiq, mansabdor shaxslar tomonidan mehnat qonunchiligi talablari buzilganda ularga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha, ya’ni 2 million 60 ming so‘mdan 4 million 120 ming so‘mgacha jarima belgilanishi mumkin.

Biroq Davlat mehnat inspeksiyasi tarqatgan rasmiy axborotda Obodonlashtirish boshqarmasi rahbariga aynan qancha miqdorda jarima qo‘llanganiga aniqlik kiritilmagan.

TashkentYakkasaroyShota RustaveliYashnobod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18O‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiKecha, 19:44Toshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiToshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiKecha, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi