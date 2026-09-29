Superligada sentyabr oyining eng yaxshisi kim? O‘zPFL 6 nafar da’vogarni e’lon qildi

·49·Sport
Superligada sentyabr oyining eng yaxshisi kim? O‘zPFL 6 nafar da’vogarni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Professional futbol ligasi sentyabr oyining «Eng yaxshi futbolchisi» nomiga 6 nafar nomzodni e’lon qildi.
  • «Nasaf»dan Sharof Muhitdinov 2 o‘yinda 6 ta golli harakatni amalga oshirib, eng yaxshi ko‘rsatkichni qayd etdi.
  • Shuningdek, «Navbahor»dan Shohrux Abdurahmonov, «Surxon»dan Tornike Zebniaru, «So‘g‘diyona»dan Filip Ivanovich va OKMKdan Giorgi Papava ham nomzodlar qatoridan o‘rin oldi.

O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) mamlakat milliy chempionati — Superligada sentyabr oyining «Eng yaxshi futbolchisi» nomiga da’vogarlarning yakuniy ro‘yxatini rasman ommaga taqdim etdi. Liga tomonidan saralab olingan olti nafar nomzod yakunlanayotgan oy davomida o‘z klublarining g‘alabalariga ulkan hissa qo‘shib, yuqori sermahsullik namoyish etishdi.

Qarshining «Nasaf» klubidan birdaniga ikki futbolchi — 2 o‘yinda 6 ta golda bevosita ishtirok etgan Sharof Muhitdinov va 2 ta to‘p kiritgan Adenis Shala ro‘yxatga kiritildi. Shuningdek, «Navbahor»ning hujumkor yarimhimoyachisi Shohrux Abdurahmonov, «Surxon» legioneri Tornike Zebniaru, «So‘g‘diyona» safida barqaror harakat qilayotgan Filip Ivanovich hamda OKMK tayanchi Giorgi Papava ham oyning bosh qahramoni bo‘lish uchun teng imkoniyatga ega.

«Muhitdinovdan fenomenal 6 ochko, “Nasaf” ustunligi va 6 nomzod»: Oy yakunlarining 5 ta asosiy nuqtasi

Superligada sentyabr oyi qahramonligiga saralangan futbolchilarning eng muhim rasmiy faktlari:

  • «Nasaf»dan ikki nomzod: Sharof Muhitdinov va Adenis Shala ko‘rsatgan o‘yinlari bilan nomzodlar qatoridan o‘rin oldi;

  • Muhitdinovning fantastik sermahsulligi: «Ajdarlar» yarimhimoyachisi atigi 2 ta uchrashuvda 2 ta gol va 4 ta golli uzatma (jami 6 samarali harakat) qayd etdi;

  • Shohrux Abdurahmonovdan har o‘yinda gol: «Navbahor» vakili sentyabrda 3 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 3 ta gol urdi;

  • Xorijlik legionerlar raqobati: Ro‘yxatdan 3 nafar legioner — Zebniaru («Surxon»), Ivanovich («So‘g‘diyona») va Papava (OKMK) joy oldi;

  • 6 ta nomzod o‘rtasida ochiq ovoz berish: Oyning eng yaxshi o‘yinchisi mutaxassislar va muxlislar xulosalari asosida tez orada aniqlanadi.

O‘zPFL: Sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasi da’vogarlari tasnifi

Nomzodlarning sentyabr oyidagi rasmiy statistik ko‘rsatkichlari taqqosi:

Futbolchi (Nomzod)

Klubi

O‘tkazgan o‘yinlari

Urgan gollari

Golli uzatmalari (Assist)

Gol+Pas tizimidagi ochkolari

Sharof Muhitdinov

«Nasaf»

2

2

4

6

Shohrux Abdurahmonov

«Navbahor»

3

3

0

3

Adenis Shala

«Nasaf»

2

2

0

2

Tornike Zebniaru

«Surxon»

3

2

0

2

Filip Ivanovich

«So‘g‘diyona»

3

2

0

2

Giorgi Papava

OKMK

3

2

0

2

Superligada sentyabr oyining eng yaxshisi kim? O‘zPFL 6 nafar da’vogarni e’lon qildi

Futbol va taktik ekspertiza: Oy qahramoni bo‘lishga kimning imkoniyati yuqori?

Mahalliy sport jurnalistlari, futbol tahlilchilari va sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Sharof Muhitdinovning mutlaq favoritligi»: Raqamlar va maydondagi foydali ish koeffitsiyenti nuqtayi nazaridan «Nasaf» yarimhimoyachisi yaqqol ajralib turibdi; 2 bahsda 6 ochko to‘plash zamonaviy futbolda juda kam uchraydigan yuqori ko‘rsatkich bo‘lib, Muhitdinovning sentyabr oyidagi maydon markazini to‘liq nazorat qilishi «Nasaf»ning chempionlik poygasidagi pozitsiyasini keskin mustahkamladi;

  • Shohrux Abdurahmonovning barqarorligi: «Navbahor» yetakchisi har bir bahsda gol urib, jamoasining hujum chizig‘idagi yagona liderligini saqlab qoldi; uning ochko olib keluvchi gollari muxlislar ovozida katta ustunlik berishi mumkin;

  • Legionerlarning jamoaviy ahamiyati: Zebniaru, Ivanovich va Papava o‘z klublarining o‘yin chizgisida hal qiluvchi bo‘g‘in hisoblanadi; ayniqsa Papavaning yarimhimoyachi bo‘la turib 2 ta to‘p kiritishi OKMKning turnir jadvali yuqori qismida borishiga katta turtki bo‘ldi.

Sizningcha, ko‘rsatgan o‘yini va samaradorligiga ko‘ra sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lishga kim ko‘proq munosib: 6 ta golda ishtirok etgan Sharof Muhitdinovmi yoki har o‘yinda to‘p kiritgan Shohrux Abdurahmonov? O‘z tanlovingiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy chempionatimizning eng qaynoq raqobati tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

O‘zPFLNasafSharof MuhitdinovSentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!3 avgust 22:11Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Kecha 17:33Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiSuperligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindi2 avgust 19:51Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi3 sentabr 18:08O‘zPFL hakamlik va VARga jiddiy eʼtiroz bildirdiO‘zPFL hakamlik va VARga jiddiy eʼtiroz bildirdi10 aprel 15:59Shomurodov Trabzon sinovida: Siz bilishingiz kerak bo‘lgan 10 ta fakt...Shomurodov Trabzon sinovida: Siz bilishingiz kerak bo‘lgan 10 ta fakt...23 avgust 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi