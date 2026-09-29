Superligada sentyabr oyining eng yaxshisi kim? O‘zPFL 6 nafar da’vogarni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Professional futbol ligasi sentyabr oyining «Eng yaxshi futbolchisi» nomiga 6 nafar nomzodni e’lon qildi.
- «Nasaf»dan Sharof Muhitdinov 2 o‘yinda 6 ta golli harakatni amalga oshirib, eng yaxshi ko‘rsatkichni qayd etdi.
- Shuningdek, «Navbahor»dan Shohrux Abdurahmonov, «Surxon»dan Tornike Zebniaru, «So‘g‘diyona»dan Filip Ivanovich va OKMKdan Giorgi Papava ham nomzodlar qatoridan o‘rin oldi.
O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) mamlakat milliy chempionati — Superligada sentyabr oyining «Eng yaxshi futbolchisi» nomiga da’vogarlarning yakuniy ro‘yxatini rasman ommaga taqdim etdi. Liga tomonidan saralab olingan olti nafar nomzod yakunlanayotgan oy davomida o‘z klublarining g‘alabalariga ulkan hissa qo‘shib, yuqori sermahsullik namoyish etishdi.
Qarshining «Nasaf» klubidan birdaniga ikki futbolchi — 2 o‘yinda 6 ta golda bevosita ishtirok etgan Sharof Muhitdinov va 2 ta to‘p kiritgan Adenis Shala ro‘yxatga kiritildi. Shuningdek, «Navbahor»ning hujumkor yarimhimoyachisi Shohrux Abdurahmonov, «Surxon» legioneri Tornike Zebniaru, «So‘g‘diyona» safida barqaror harakat qilayotgan Filip Ivanovich hamda OKMK tayanchi Giorgi Papava ham oyning bosh qahramoni bo‘lish uchun teng imkoniyatga ega.
«Muhitdinovdan fenomenal 6 ochko, “Nasaf” ustunligi va 6 nomzod»: Oy yakunlarining 5 ta asosiy nuqtasi
Superligada sentyabr oyi qahramonligiga saralangan futbolchilarning eng muhim rasmiy faktlari:
«Nasaf»dan ikki nomzod: Sharof Muhitdinov va Adenis Shala ko‘rsatgan o‘yinlari bilan nomzodlar qatoridan o‘rin oldi;
Muhitdinovning fantastik sermahsulligi: «Ajdarlar» yarimhimoyachisi atigi 2 ta uchrashuvda 2 ta gol va 4 ta golli uzatma (jami 6 samarali harakat) qayd etdi;
Shohrux Abdurahmonovdan har o‘yinda gol: «Navbahor» vakili sentyabrda 3 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 3 ta gol urdi;
Xorijlik legionerlar raqobati: Ro‘yxatdan 3 nafar legioner — Zebniaru («Surxon»), Ivanovich («So‘g‘diyona») va Papava (OKMK) joy oldi;
6 ta nomzod o‘rtasida ochiq ovoz berish: Oyning eng yaxshi o‘yinchisi mutaxassislar va muxlislar xulosalari asosida tez orada aniqlanadi.
O‘zPFL: Sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasi da’vogarlari tasnifi
Nomzodlarning sentyabr oyidagi rasmiy statistik ko‘rsatkichlari taqqosi:
Futbolchi (Nomzod)
Klubi
O‘tkazgan o‘yinlari
Urgan gollari
Golli uzatmalari (Assist)
Gol+Pas tizimidagi ochkolari
Sharof Muhitdinov
«Nasaf»
2
2
4
6
Shohrux Abdurahmonov
«Navbahor»
3
3
0
3
Adenis Shala
«Nasaf»
2
2
0
2
Tornike Zebniaru
«Surxon»
3
2
0
2
Filip Ivanovich
«So‘g‘diyona»
3
2
0
2
Giorgi Papava
OKMK
3
2
0
2
Futbol va taktik ekspertiza: Oy qahramoni bo‘lishga kimning imkoniyati yuqori?
Mahalliy sport jurnalistlari, futbol tahlilchilari va sharhlovchilarining xulosalari:
«Sharof Muhitdinovning mutlaq favoritligi»: Raqamlar va maydondagi foydali ish koeffitsiyenti nuqtayi nazaridan «Nasaf» yarimhimoyachisi yaqqol ajralib turibdi; 2 bahsda 6 ochko to‘plash zamonaviy futbolda juda kam uchraydigan yuqori ko‘rsatkich bo‘lib, Muhitdinovning sentyabr oyidagi maydon markazini to‘liq nazorat qilishi «Nasaf»ning chempionlik poygasidagi pozitsiyasini keskin mustahkamladi;
Shohrux Abdurahmonovning barqarorligi: «Navbahor» yetakchisi har bir bahsda gol urib, jamoasining hujum chizig‘idagi yagona liderligini saqlab qoldi; uning ochko olib keluvchi gollari muxlislar ovozida katta ustunlik berishi mumkin;
Legionerlarning jamoaviy ahamiyati: Zebniaru, Ivanovich va Papava o‘z klublarining o‘yin chizgisida hal qiluvchi bo‘g‘in hisoblanadi; ayniqsa Papavaning yarimhimoyachi bo‘la turib 2 ta to‘p kiritishi OKMKning turnir jadvali yuqori qismida borishiga katta turtki bo‘ldi.
Sizningcha, ko‘rsatgan o‘yini va samaradorligiga ko‘ra sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lishga kim ko‘proq munosib: 6 ta golda ishtirok etgan Sharof Muhitdinovmi yoki har o‘yinda to‘p kiritgan Shohrux Abdurahmonov? O‘z tanlovingiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy chempionatimizning eng qaynoq raqobati tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…