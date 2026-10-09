O‘zbekistonda 9 oy ichida 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etildi — raqamlar ochiqlandi

·1·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 9 oy ichida 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etildi — raqamlar ochiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yilning dastlabki 9 oyida O‘zbekistonda 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etilib, fuqarolar 1 trillion so‘mdan ortiq mablag‘idan ajraldi.
  • Huquq-tartibot organlari tomonidan o‘g‘irlangan mablag‘larning atigi 210 milliard so‘mi qaytarib olindi, bu esa kiberjinoyatlar orqali yo‘qolgan pullarni tiklashning qiyinligini ko‘rsatadi.
  • Firibgarlar ko‘pincha soxta havolalar, bank karta ma’lumotlarini o‘g‘irlash va ijtimoiy tarmoqlardagi aldov usullaridan foydalanadi.

O‘zbekistonda raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan birga, virtual firibgarlik va kiberhujumlar ko‘lami xavotirli darajada kengayib bormoqda. Ichki ishlar vazirligi tomonidan Kontent markazida tashkil etilgan matbuot anjumanida fuqarolarning ogohligini oshirishga qaratilgan o‘ta muhim va tashvishli statistik ma’lumotlar jamoatchilikka e’lon qilindi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning o‘tgan 9 oyi davomida mamlakat bo‘ylab 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etilgan bo‘lib, fuqarolar ko‘rgan jami moddiy zarar astronomik raqam — 1 trillion so‘mdan oshib ketdi.

Qancha pul qaytarildi? Rasmiy raqamlar va tahlil

IIV Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshlig‘i o‘rinbosari Jahongir Sa’dullayev matbuot anjumanida vaziyat bo‘yicha aniq faktlarni keltirib o‘tdi:

  • Umumiy zarar ko‘lami: Yil boshidan buyon raqamli firibgarlar va xakerlik hujumlari orqali fuqarolarning jami 1 trillion so‘mdan ortiq mablag‘lari noqonuniy ravishda o‘zlashtirilgan;

  • Qaytarilgan mablag‘: Huquq-tartibot organlarining tezkor chora-tadbirlari va surishtiruvlari natijasida o‘g‘irlangan pullarning faqat 210 milliard so‘mi o‘z egalariga qaytarilgan;

  • Qaytarish koeffitsiyenti: Ko‘rilgan zararning taxminan beshdan bir qismigina qoplangani kiberjinoyatlar orqali chiqarib ketilgan mablag‘larni izlab topish va bloklash naqadar murakkab ekanini ko‘rsatmoqda.

Firibgarlar qanday usullardan foydalanmoqda?

Mutaxassislar fuqarolarning eng ko‘p qaysi sxemalar tuzog‘iga tushayotganini alohida qayd etmoqda:

  • Soxta havolalar va fishing: «Davlatdan kompensatsiya», «arzon mahsulotlar» yoki «yutuqli o‘yinlar» niqobi ostida yuboriladigan shubhali havolalar;

  • Bank karta ma’lumotlarini o‘g‘irlash: Telefon qo‘ng‘iroqlari orqali o‘zini «bank xavfsizlik xizmati» deb tanishtirib, SMS-kod va shaxsiy ma’lumotlarni qo‘lga kiritish;

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi aldovlar: Telegram, Instagram va boshqa platformalarda odamlarni tez boyib ketish, «onlayn-investitsiya» yoki soxta savdo kanallariga jalb qilish.

Mutaxassislar ogohlantiradi: Kartadagi pulni qanday asrash kerak?

IIV Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti barcha fuqarolarni raqamli gigiyena va xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqiradi:

  • SMS-kodni hech kimga aytmang: Hech bir bank xodimi yoki davlat tashkiloti vakili sizning telefoningizga kelgan bir martalik tasdiqlash kodini so‘rash huquqiga ega emas;

  • Shubhali ilovalarga ruxsat bermang: Norasmiy manbalardan yuklab olingan va telefon ekranini boshqarishga imkon beruvchi dasturlarni mutlaqo o‘rnatmang;

  • Zudlik bilan harakat qiling: Agar shubhali operatsiya sezilsa yoki ma’lumotlar begonalarga tushsa, zudlik bilan bank ilovasi orqali kartani bloklash va 102 raqamiga murojaat qilish zarur.

Kibermakonda hujumlar soni oshib borayotgan bir vaqtda, moliyaviy xavfsizlikning eng bosh va mustahkam qalqoni — har bir fuqaroning shaxsiy hushyorligi bo‘lib qolmoqda.

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamentiJahongir Sa’dullayevKontent markaziKiberhujumlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqda31 iyul 07:28O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiO‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildi15 iyul 12:137,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi10 avgust 09:18O‘zbekistonda olimlar soni oshdi: DSc ko‘rsatkichi 60% o‘sdiO‘zbekistonda olimlar soni oshdi: DSc ko‘rsatkichi 60% o‘sdi2 avgust 17:07O‘zbekistonda har 100 ta xonadonga nechta konditsioner to‘g‘ri kelishi ochiqlandiO‘zbekistonda har 100 ta xonadonga nechta konditsioner to‘g‘ri kelishi ochiqlandi11 may 13:07Oʻzbekistonda xonandalarning yillik daromadi ochiqlandiOʻzbekistonda xonandalarning yillik daromadi ochiqlandi3 may 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari