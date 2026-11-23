Rossiya bilan yana o‘yin bo‘ladi: O‘FA javob uchrashuvi haqida ma’lumot berdi
O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvlarini davom ettirish rejalashtirilmoqda. Bu safar javob bahsi Rossiya hududida tashkil etilishi mumkin. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Usmon Toshev ikki mamlakat terma jamoalari o‘rtasidagi keyingi o‘yinlar, taqvimdagi o‘zgarishlar va boshqa rejalar haqida ma’lumot berdi.
O‘zbekiston milliy jamoasining Rossiya bilan yana bir o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi ehtimoli bor. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi milliy jamoalar bo‘limi rahbari Usmon Toshevning aytishicha, ikki mamlakat futbol assotsiatsiyalari turli darajalardagi terma jamoalar o‘rtasida o‘yinlar tashkil etishni davom ettirish niyatida.
Ushbu rejalar orasida erkaklar milliy jamoalari o‘rtasidagi javob bahsini Rossiya hududida o‘tkazish imkoniyati ham bor. Biroq hozircha uchrashuvning aniq sanasi va joyi belgilanmagan.
Rossiya O‘zbekistonni yana qabul qilishi mumkin
12 noyabr kuni O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tgandi. Unda rossiyalik futbolchilar 3:2 hisobida g‘alaba qozongan.
Endi tomonlar javob uchrashuvini Rossiya hududida tashkil etish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Sport24 nashriga bergan intervyusida Usmon Toshev bu reja borligini tasdiqladi.
«Ha, albatta. Biz Rossiya bilan barcha darajalarda o‘ynashni rejalashtirmoqdamiz. Adashmasam, hozirda 20 yoshgacha bo‘lgan ayollar yoshlar jamoalari o‘rtasida ham o‘yin tashkil etish niyatidamiz», — dedi O‘FA vakili.
Uning ta’kidlashicha, erkaklar milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvlarini ham davom ettirish rejalashtirilgan.
Osiyo kubogi bilan bog‘liq o‘zgarishlar taqvimga ta’sir qildi
Usmon Toshev hozirda futbol taqvimi qayta ko‘rib chiqilayotganini ham ma’lum qildi. Uning aytishicha, Osiyo kubogi bilan bog‘liq o‘zgarishlar terma jamoaning avvalgi rejalariga ta’sir ko‘rsatgan.
Shu sababli O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bo‘lajak o‘yinlar taqvimini qaytadan shakllantirmoqda. Bu jarayonda turli terma jamoalar uchun o‘rtoqlik uchrashuvlarini tashkil etish masalasi ham ko‘rib chiqiladi.
«Ammo, shubhasiz, Rossiya bilan o‘yinlarni davom ettirish niyatidamiz. Asosiy milliy jamoalarimiz o‘rtasidagi javob bahsi Rossiya hududida o‘tkazilishi mumkin», — deya ta’kidladi Usmon Toshev.
Javob bahsi qachon bo‘lishi mumkin?
Hozircha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvining aniq sanasi, stadioni va rasmiy kelishuv shartlari e’lon qilinmagan.
Biroq O‘FA vakilining bayonoti ikki mamlakat terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvlarini davom ettirish rejasi mavjudligini ko‘rsatmoqda. Agar javob bahsi Rossiyada tashkil etilsa, 12 noyabrdagi 3:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin O‘zbekiston terma jamoasi raqib bilan yana bir bor kuch sinash imkoniga ega bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…