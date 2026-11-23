«Neftchi» — «Al Hilol»: Farg‘onadagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OFK Elit Chempionlar ligasining 5-turidan o'rin olgan «Neftchi» va «Al Hilol» jamoalari o'rtasidagi uchrashuv uchun asosiy tarkiblar e'lon qilindi.
- Farg'onadagi «Istiqlol» stadionida bo'lib o'tadigan mazkur bahs 23 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 18:45da boshlanadi.
OFK Elit Chempionlar ligasining 5-turida «Neftchi» o‘z maydonida Saudiya Arabistonining qudratli klublaridan biri «Al Hilol»ni qabul qiladi. Farg‘onada bo‘lib o‘tadigan muhim bahs oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi.
Osiyo futbolining eng nufuzli klublar musobaqasida O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni vakillari o‘rtasidagi qarama-qarshilik diqqat markazida. «Neftchi» qit’aning eng kuchli jamoalaridan biri bilan o‘z muxlislari qarshisida bahs olib boradi.
Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida bo‘lib o‘tadigan uchrashuv Toshkent vaqti bilan 18:45da start oladi.
«Neftchi» — «Al Hilol»: asosiy tarkiblar
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi, 5-tur.
«Neftchi» — «Al Hilol»
23 noyabr, Farg‘ona, «Istiqlol» stadioni
Boshlanish vaqti: 18:45 (Toshkent)
«Neftchi»ning asosiy tarkibi:
Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse, Jamshid Iskanderov, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Markus Forss.
«Al Hilol»ning asosiy tarkibi:
Bunu, Akchichek, Lajami, Kulibali, Ernandes, Nevesh, Milinkovich-Savich, Kanno, Martinelli, Sammervill, Uotkins.
Farg‘onadagi bahsning ahamiyati qanday?
5-tur doirasidagi ushbu uchrashuv «Neftchi» uchun qit’adagi kuchli raqibga qarshi o‘z imkoniyatlarini namoyish etish va musobaqadagi mavqeini mustahkamlash yo‘lida muhim qadam bo‘ladi.
«Al Hilol» esa Osiyo futbolidagi nufuzi, yuqori saviyali futbolchilari va katta musobaqalardagi tajribasi bilan ajralib turadi. Shu bois Farg‘onadagi bahs nafaqat natija, balki taktik kurash va futbolchilarning individual mahorati nuqtayi nazaridan ham qiziqarli bo‘lishi kutilmoqda.
Farg‘onadagi stadion muhiti va «Neftchi»ning o‘z maydonidagi o‘yini bahsning muhim omillaridan biri bo‘lishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…