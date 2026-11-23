Javohir Sindarov jahon chempionligi bahsini oq donalarda boshlaydi
Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi jahon shaxmat toji uchun kurashning birinchi partiyasida kim oq donalarda o‘ynashi ma’lum bo‘ldi. Qur’a natijasi o‘zbekistonlik grossmeysterga start partiyasida birinchi yurishni amalga oshirish imkoniyatini berdi.
Shveysariyaning Jeneva shahrida shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi uchun bo‘ladigan Salesforce FIDE World Championship 2026 bahsi doirasida qur’a tashlash marosimi o‘tkazildi. Unda Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi 14 partiyalik kurashning birinchi bahsida donalar ranglari aniqlandi.
Qur’a natijasiga ko‘ra, birinchi partiyada Javohir Sindarov oq donalarda, Gukesh Dommaradju esa qora donalarda o‘ynaydi.
Birinchi partiyada Sindarov birinchi yurishni amalga oshiradi
Qur’a natijasi Javohir Sindarovga jahon chempionligi uchun kurashning birinchi partiyasini oq donalarda boshlash imkonini berdi. Bu degani, hamyurtimiz partiyada birinchi yurishni amalga oshiradi, Gukesh esa qora donalar bilan javob qaytaradi.
Shaxmatda oq donalar bilan o‘ynash muayyan start ustunligini berishi mumkin, biroq chempionlik uchun 14 partiyadan iborat kurashda bu omilning o‘zi hal qiluvchi ahamiyatga ega emas. Asosiy natija shaxmatchilarning tayyorgarligi, strategik qarorlari va uzoq davom etadigan bahsdagi barqarorligiga bog‘liq bo‘ladi.
Jahon chempionligi uchun kurash qachon boshlanadi?
Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi jahon chempionligi uchun kurashning birinchi partiyasi 24 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi.
Sana: 24 noyabr
Boshlanish vaqti: 19:00 (Toshkent vaqti)
Manzil: Jeneva, Shveysariya
Birinchi partiyada oq donalar: Javohir Sindarov
Birinchi partiyada qora donalar: Gukesh Dommaradju
Shu tariqa, o‘zbek shaxmatining yorqin vakili Javohir Sindarov faoliyatidagi eng muhim kurashlardan birini oq donalarda birinchi yurish bilan boshlaydi. Endi shaxmat muxlislarining diqqati Jenevadagi shaxmat taxtasiga qaratilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…