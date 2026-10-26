Toshkent havosi nega ifloslanmoqda va chang qachon tarqaladi?

·1·O‘zbekiston
Toshkent havosi nega ifloslanmoqda va chang qachon tarqaladi?

O‘zbekistonda, xususan, Toshkent shahrida kuzatilayotgan havo ifloslanishiga noqulay meteorologik sharoitlar va tabiiy omillar ham sabab bo‘lmoqda. Yog‘ingarchilikning kamligi, shamol va atmosfera havosining tabiiy almashinuvidagi o‘zgarishlar havo sifatiga ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu haqda Iqlim o‘zgarishi milliy markazi direktori Farrux Sattarov ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, joriy yil oktyabr oyining 26-kuniga qadar Toshkent shahrida atigi 3,9 millimetr yog‘ingarchilik kuzatilgan. Oylik me’yor esa 23,7 millimetrni tashkil etadi. Demak, yog‘ingarchilik miqdori me’yordan qariyb olti baravar kam bo‘lgan. Bu esa havodagi chang zarralarining yog‘in orqali yuvilib ketishini qiyinlashtirib, ularning atmosferada to‘planishiga sharoit yaratadi.

Noqulay ob-havo sharoitlari 57 foizga ko‘paygan

Ilmiy kuzatuvlarga ko‘ra, so‘nggi o‘n yillikda atmosfera havosining tabiiy almashinuvi bilan bog‘liq jarayonlarda o‘zgarishlar kuzatilgan. Xususan, sovuq yarim yillikda kuchli shamol va yog‘ingarchilik kamligi bilan bog‘liq noqulay meteorologik sharoitlar oldingi yillarga nisbatan 57 foizga ko‘paygan. Bunday holatlar havoning tabiiy ravishda tozalanishini qiyinlashtirishi mumkin.

Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi havo sifatidagi o‘zgarishlarni monitoring stansiyalari va sun’iy yo‘ldoshlar orqali kuzatib bormoqda. Oktyabr oyining 1–26-kunlari bo‘yicha SILAM modeli asosida olingan ma’lumotlar AQI havo sifati indeksi bilan taqqoslangan.

Tahlillar chang massalari Toshkent va unga tutash hududlarga kirib kelgan vaqtda havo sifati indeksi ham ko‘tarilganini ko‘rsatgan. Masalan, oktyabr oyining 4–5-kunlarida yog‘ingarchilik kuzatilib, AQI indeksi 66–71 darajada bo‘lgan. Keyingi kunlarda esa yog‘ingarchilikning kamligi va chang to‘planishi fonida havo sifati yomonlashgan.

Toshkent va qo‘shni viloyatlarda chang massalari kuzatilgan

Yevropaning EUMETSAT platformasi va Meteosat sun’iy yo‘ldoshidan olingan tasvirlarda 25–26 oktyabr kunlari Toshkent shahri hamda uning atrofida yirik chang massalari qayd etilgan. Ushbu jarayon Toshkent shahri va viloyatini, shuningdek, qisman Sirdaryo va Jizzax viloyatlarini qamrab olgan.

Mutaxassislar prognozlariga ko‘ra, chang massalarining ta’siri va havo ifloslanishi bilan bog‘liq noqulay sharoitlar kelgusi haftaning boshigacha davom etishi mumkin.

Xabarda ta’kidlanishicha, havo sifatini to‘g‘ri baholash uchun meteorologik sharoitlar, chang massalarining harakati va monitoring ma’lumotlarini birgalikda tahlil qilish muhim. Demak, Toshkentdagi havo ifloslanishiga nafaqat chang, balki yog‘ingarchilikning kamligi va atmosferaning tabiiy almashinuvidagi o‘zgarishlar ham ta’sir ko‘rsatmoqda.

Toshkent havosihavo ifloslanishiIqlim o‘zgarishi milliy markaziAQI indeksi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun Toshkentda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin — komissiya ogohlantirdiBugun Toshkentda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin — komissiya ogohlantirdi4 oktabr 15:0827 may kuni Toshkentda chang-to‘zon va qisqa yomg‘ir kutilmoqda27 may kuni Toshkentda chang-to‘zon va qisqa yomg‘ir kutilmoqda26 may 19:26Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53Notinch dunyodagi tinch mamlakat: Shavkat Mirziyoyevning uyqusiz tuni va tinchlik formulasiNotinch dunyodagi tinch mamlakat: Shavkat Mirziyoyevning uyqusiz tuni va tinchlik formulasi24 sentabr 18:04Ertaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydiErtaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydi21 avgust 16:45Yozning ilk haftasida O‘zbekistonda havo harorati biroz pasayadiYozning ilk haftasida O‘zbekistonda havo harorati biroz pasayadi1 iyun 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)