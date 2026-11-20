O‘zbekistonda o‘qituvchilarning 62,3 foizi kasbiy sertifikat sinovidan o‘ta olmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2024–2026 yillarda o‘tkazilgan kasbiy sertifikatlash sinovlarida qatnashgan 47 936 nafar pedagogning 62,3 foizi belgilangan talabni bajara olmadi.
- Sertifikat olishga muvaffaq bo‘lganlarning atigi 3,4 foizi yuqori ball to‘plagan, qolgan qismi esa o‘rtacha natija ko‘rsatgan.
- Eng yuqori ko‘rsatkich ixtisoslashtirilgan va boshqa oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilari o‘rtasida qayd etilib, 37,6 foizni tashkil etdi.
O‘zbekistonda kasbiy sertifikat olish uchun sinovdan o‘tgan pedagoglarning qariyb uchdan ikki qismi yetarli ball to‘play olmagan. 2024–2026 yillardagi natijalar tahlili o‘qituvchilarning bilim va kasbiy tayyorgarligi bo‘yicha jiddiy savollarni yuzaga chiqarmoqda. Eng e’tiborlisi, sertifikat olganlar orasida yuqori ball to‘plagan pedagoglar ulushi ham juda kam.
Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi e’lon qilgan tahlilga ko‘ra, uch yil davomida kasbiy sertifikatlash sinovlarida ishtirok etgan 47 936 nafar pedagogning 62,3 foizi belgilangan talabni bajara olmagan. Boshqacha aytganda, imtihon topshirgan har 10 nafar o‘qituvchidan qariyb 6 nafari sertifikat olish uchun yetarli ball to‘play olmagan.
Sinovlar mamlakatning 14 ta hududi va 46 ta fan yo‘nalishini qamrab olgan. Jami oltita bosqichda tashkil etilgan imtihonlarda qatnashgan pedagoglar soni respublikadagi barcha o‘qituvchilarning 6,9 foizini tashkil etgan.
Sertifikat olganlarning atigi 3,4 foizi yuqori ball to‘plagan
Rasmiy tahlil natijalariga ko‘ra, sinov ishtirokchilarining 37,7 foizi sertifikat olishga muvaffaq bo‘lgan. Biroq ularning barchasi ham yuqori natija ko‘rsatgan emas.
Sertifikat olgan pedagoglarning ballar bo‘yicha taqsimoti quyidagicha:
56–70 ball — 12 693 nafar o‘qituvchi;
72–85 ball — 4 778 nafar o‘qituvchi;
86 va undan yuqori ball — 608 nafar o‘qituvchi.
Ayniqsa, oxirgi ko‘rsatkich e’tiborga molik. Yuqori ball to‘plagan 608 nafar pedagog sertifikat olganlarning atigi 3,4 foizini tashkil etgan.
Bu raqamlar kasbiy sertifikatlash jarayonida nafaqat sinovdan o‘tish, balki yuqori bilim darajasini namoyon etish masalasi ham dolzarbligini ko‘rsatadi.
Qaysi ta’lim muassasasini bitirgan o‘qituvchilar ko‘proq sertifikat olgan?
Tahlilda pedagoglar tamomlagan ta’lim muassasalari bo‘yicha ham natijalar solishtirilgan. Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, sertifikat olganlar ulushi ta’lim muassasasi turiga qarab farq qiladi.
Ta’lim muassasasi turi
Sertifikat olganlar ulushi
Ixtisoslashtirilgan va boshqa OTMlar
37,6%
Pedagogika oliygohlari
37,2%
O‘rta maxsus ta’lim muassasalari
24,7%
Xorijiy ta’lim tashkilotlari
23,3%
Natijalarga ko‘ra, ixtisoslashtirilgan va boshqa oliy ta’lim muassasalarini tamomlagan pedagoglar orasida sertifikat olganlar ulushi eng yuqori — 37,6 foiz. Pedagogika oliygohlari bitiruvchilarida bu ko‘rsatkich 37,2 foizni tashkil etgan.
O‘rta maxsus ta’lim muassasalarini tamomlaganlar orasida sertifikat olganlar ulushi 24,7 foiz, xorijiy ta’lim tashkilotlari bitiruvchilarida esa 23,3 foiz bo‘lgan.
Shu bilan birga, ushbu raqamlar ta’lim muassasalari bitiruvchilari o‘rtasidagi natijalar farqini ko‘rsatadi, ammo ularning o‘zidan kelib chiqib muayyan oliygoh ta’limi sifati haqida qat’iy xulosa chiqarib bo‘lmaydi.
Navbatdan tashqari sinov uchun to‘lov 50 foizga kamaytirildi
Pedagoglar uchun kasbiy sertifikatlash bilan bog‘liq yana bir muhim yangilik — navbatdan tashqari sinovlarda ishtirok etish to‘lovi 50 foizga tushirilgani bo‘ldi.
Shuningdek, o‘qituvchilar kasbiy sertifikatlash sinovlariga oid arizalarni rasmiylashtirish uchun My.gov.uz elektron davlat xizmatlari portalidan foydalanishlari mumkin.
Bu imkoniyat pedagoglarga navbatdan tashqari sinovda qatnashish va o‘z bilimlarini qayta baholatish jarayonini qulaylashtirishga qaratilgan.
47 mingdan ortiq pedagog natijasi nimani ko‘rsatmoqda?
Kasbiy sertifikatlash sinovlarida ishtirok etgan pedagoglarning 62,3 foizi yetarli ball to‘play olmagani ta’lim sohasidagi muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Biroq bu natijani mamlakatdagi barcha o‘qituvchilarning bilim darajasi sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘lmaydi. Chunki sinovlarda respublika pedagoglarining 6,9 foizigina ishtirok etgan.
Shunga qaramay, qariyb 48 ming nafar pedagogning natijalari o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, malaka oshirish tizimini takomillashtirish va ta’lim sifatini baholash masalalariga yanada jiddiy e’tibor qaratish zarurligini ko‘rsatadi.
Zero, ta’lim sifati faqat o‘quv dasturlari yoki zamonaviy maktab binolari bilan belgilanmaydi. Uning eng muhim omillaridan biri — o‘quvchiga bilim berayotgan o‘qituvchining kasbiy salohiyatidir.
- #Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi
- #Pedagoglarni sertifikatlash
- #O‘qituvchilar malakasi
- #My.gov.uz
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…