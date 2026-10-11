O‘zbekistonda 12 oktyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi?

·62·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 12 oktyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi?

O‘zgidromet 12 oktyabr kuni O‘zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozini ma’lum qildi.

Prognozga ko‘ra, Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Harorat kechasi 13–15 daraja, kunduzi esa 19–21 daraja iliq bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, biroq yog‘ingarchilik kutilmayapti. Harorat kechasi 8–13 daraja, kunduzi 21–26 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, ba’zi joylarda biroz yomg‘ir yog‘adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo‘ladi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo‘ladi.

Respublikaning tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘adi, ba’zi joylarda kuchli bo‘ladi. Baland tog‘larda yog‘ingarchilik qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja bo‘ladi.

O‘zgidromet12 oktyabrToshkent havo prognozQoraqalpog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?Bugun 15:56Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkinErtaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin1 oktabr 15:25Ertaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydiErtaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydi21 avgust 16:45Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradi30 iyul 15:32O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaO‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqda29 iyul 11:34Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiErtaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladi19 iyul 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi