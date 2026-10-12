12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 12 oktyabr sanasi insoniyat tamaddunida muhim burilish nuqtasi bo'lib, buyuk geografik kashfiyotlar, arxitektura mo'jizalarining ochilishi va demografiyaga oid tarixiy voqealar bilan yodda qoladi.
- Aynan shu kuni 1492 yilda Xristofor Kolumb Bagama orollariga yetib borib, "Yangi dunyo"ni kashf etdi, bu Ispaniyaning Milliy kuni sifatida nishonlanadi.
12 oktyabr insoniyat tamaddunida muhim burilish nuqtalaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Aynan shu sanada zamonaviy dunyo xaritasini butunlay o‘zgartirib yuborgan buyuk geografik kashfiyotlar, arxitektura mo‘jizalarining ochilishi hamda sayyoramiz demografiyasiga oid muhim tarixiy voqealar muhrlangan.
Bugungi sana jahon miqyosida turli sohalarda nishonlanadigan xalqaro kunlar va tarixiy xotiralar bilan yodga olinadi.
Bugun nishonlanadigan muhim sana va kunlar
12 oktyabr taqvimda bir qator global tadbirlar bilan qayd etilgan:
Amerika kashf etilgan kun: Dunyo bo‘ylab «Kolumb kuni» yoki «Ikki dunyo uchrashuvi» sifatida keng e’tirof etiladi;
Butunjahon artritga qarshi kurash kuni: Bo‘g‘im va harakat-tayanch tizimi kasalliklaridan jabr ko‘rayotgan millionlab insonlarga e’tibor qaratish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish kuni;
Braziliyada Bolalar kuni: Mamlakat bo‘ylab bolalar huquqlari, salomatligi va ta’limiga bag‘ishlangan milliy bayram sifatida nishonlanadi.
Insoniyat xotirasidagi hal qiluvchi yillar va voqealar
Mazkur sanada yuz bergan har bir hodisa o‘z davrida muhim tarixiy burilish yasagan:
1492 yil — Xristofor Kolumbning sayohati va Ispaniya milliy bayrami: Genuyalik dengizchi Kolumb boshchiligidagi ekspeditsiya Bagama orollariga yetib bordi va shu tariqa «Yangi dunyo» kashf etildi. Shu sababli 12 oktyabr zamonaviy Ispaniyada eng ulug‘ davlat bayrami — Milliy kun (Fiesta Nacional de España) sifatida tantana qilinadi;
1901 yil — «Oq uy» nomining rasmiylashtirilishi: AQSHning 26-prezidenti Teodor Ruzvelt Vashingtondagi davlat rahbarining bosh qarorgohiga rasman «Oq uy» (The White House) nomini berdi (bungacha u «Ijroiya qasri» deb atalgan);
1931 yil — Rio-de-Janeyrodagi Iso Masih haykali: Braziliyaning Korkovadu cho‘qqisida dunyoning yangi mo‘jizalaridan biriga aylangan ulkan Iso Masih haykali (Cristo Redentor) rasman qad rostladi va foydalanishga topshirildi;
1999 yil — Yerning 6 milliardinchi fuqarosi: BMT hisob-kitoblariga ko‘ra, Bosniya va Gersegovina poytaxti Sarayevo shahrida tug‘ilgan chaqaloq ramziy ravishda sayyoramizning 6 milliardinchi aholisi deb e’lon qilindi.
12 oktyabr — butun jahon sivilizatsiyasi uchun nafaqat tarix darsi, balki sayyoramizning o‘tmishi va kelajagi o‘rtasidagi noyob ko‘prik sifatida xizmat qiladigan kundir.
Izohlar 0
…