12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar

·54·Dunyo
12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 12 oktyabr sanasi insoniyat tamaddunida muhim burilish nuqtasi bo'lib, buyuk geografik kashfiyotlar, arxitektura mo'jizalarining ochilishi va demografiyaga oid tarixiy voqealar bilan yodda qoladi.
  • Aynan shu kuni 1492 yilda Xristofor Kolumb Bagama orollariga yetib borib, "Yangi dunyo"ni kashf etdi, bu Ispaniyaning Milliy kuni sifatida nishonlanadi.

12 oktyabr insoniyat tamaddunida muhim burilish nuqtalaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Aynan shu sanada zamonaviy dunyo xaritasini butunlay o‘zgartirib yuborgan buyuk geografik kashfiyotlar, arxitektura mo‘jizalarining ochilishi hamda sayyoramiz demografiyasiga oid muhim tarixiy voqealar muhrlangan.

Bugungi sana jahon miqyosida turli sohalarda nishonlanadigan xalqaro kunlar va tarixiy xotiralar bilan yodga olinadi.

Bugun nishonlanadigan muhim sana va kunlar

12 oktyabr taqvimda bir qator global tadbirlar bilan qayd etilgan:

  • Amerika kashf etilgan kun: Dunyo bo‘ylab «Kolumb kuni» yoki «Ikki dunyo uchrashuvi» sifatida keng e’tirof etiladi;

  • Butunjahon artritga qarshi kurash kuni: Bo‘g‘im va harakat-tayanch tizimi kasalliklaridan jabr ko‘rayotgan millionlab insonlarga e’tibor qaratish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish kuni;

  • Braziliyada Bolalar kuni: Mamlakat bo‘ylab bolalar huquqlari, salomatligi va ta’limiga bag‘ishlangan milliy bayram sifatida nishonlanadi.

Insoniyat xotirasidagi hal qiluvchi yillar va voqealar

Mazkur sanada yuz bergan har bir hodisa o‘z davrida muhim tarixiy burilish yasagan:

  • 1492 yil — Xristofor Kolumbning sayohati va Ispaniya milliy bayrami: Genuyalik dengizchi Kolumb boshchiligidagi ekspeditsiya Bagama orollariga yetib bordi va shu tariqa «Yangi dunyo» kashf etildi. Shu sababli 12 oktyabr zamonaviy Ispaniyada eng ulug‘ davlat bayrami — Milliy kun (Fiesta Nacional de España) sifatida tantana qilinadi;

  • 1901 yil — «Oq uy» nomining rasmiylashtirilishi: AQSHning 26-prezidenti Teodor Ruzvelt Vashingtondagi davlat rahbarining bosh qarorgohiga rasman «Oq uy» (The White House) nomini berdi (bungacha u «Ijroiya qasri» deb atalgan);

  • 1931 yil — Rio-de-Janeyrodagi Iso Masih haykali: Braziliyaning Korkovadu cho‘qqisida dunyoning yangi mo‘jizalaridan biriga aylangan ulkan Iso Masih haykali (Cristo Redentor) rasman qad rostladi va foydalanishga topshirildi;

  • 1999 yil — Yerning 6 milliardinchi fuqarosi: BMT hisob-kitoblariga ko‘ra, Bosniya va Gersegovina poytaxti Sarayevo shahrida tug‘ilgan chaqaloq ramziy ravishda sayyoramizning 6 milliardinchi aholisi deb e’lon qilindi.

12 oktyabr — butun jahon sivilizatsiyasi uchun nafaqat tarix darsi, balki sayyoramizning o‘tmishi va kelajagi o‘rtasidagi noyob ko‘prik sifatida xizmat qiladigan kundir.

12 oktyabrKolumb kuniBo‘g‘im va harakat-tayanch tizimiBraziliyada Bolalar kuni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?Kecha 15:56O‘zbekistonda 12 oktyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi?O‘zbekistonda 12 oktyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi?Kecha 14:498 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktabr 09:418 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:199 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:227 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentabr 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi