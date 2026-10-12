Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda

·43·O‘zbekiston
Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 13-oktyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida, xususan tog'li joylarda kuchli yog'ingarchilik kutilmoqda.
  • Toshkent, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lmaydi.
  • Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining ayrim joylarida yomg'ir yog'ishi mumkin, Farg'ona vodiysida esa kechasi va ertalab yomg'ir va tuman kuzatilishi mumkin.

13 oktyabr kuni O‘zbekistonning bir qator hududlarida yomg‘ir yog‘ishi, tog‘li joylarda esa kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin. Bu haqda O‘zgidromet ertangi kun uchun ob-havo prognozini e’lon qildi.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yomg‘ir yog‘ishi kutilmaydi. Harorat kechasi 12–14, kunduzi 22–24 daraja atrofida bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Bu hududlarda kechasi havo 8–13 daraja, kunduzi esa 21–26 daraja iliq bo‘ladi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarining ayrim joylarida yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Harorat kechasi 8–13, kunduzi 20–25 darajani tashkil etadi.

Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 10–15 daraja, kunduzi 20–25 daraja iliq havo kuzatiladi.

Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor. Samarqandda harorat kechasi 10–15, kunduzi 18–23 daraja, Qashqadaryo va Surxondaryoda esa kechasi 10–15, kunduzi 21–26 daraja bo‘ladi.

Farg‘ona vodiysi viloyatlari — Andijon, Namangan va Farg‘onada kechasi hamda ertalab ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi va tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10–15, kunduzi 18–23 daraja atrofida bo‘ladi.

Tog‘ oldi va tog‘li hududlarda esa vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘adi, ayrim joylarda yog‘ingarchilik kuchli bo‘lishi mumkin. Baland tog‘larda yomg‘ir qorga aylanishi ehtimoli bor. Shuningdek, tuman tushishi, sel va suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin.

Respublika bo‘ylab shamol tezligi asosan 3–14 m/s oralig‘ida bo‘lishi kutilmoqda. Tog‘li hududlarda kechasi 5–10, kunduzi 14–19 daraja iliq bo‘ladi.

O‘zgidromet13 oktyabryog‘ingarchilikyomg‘ir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinErtaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkin9 sentabr 14:45O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?Kecha 15:56“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi4 oktabr 16:26Dam olish kunlari O‘zbekistonda yomg‘ir yog‘ishi mumkinDam olish kunlari O‘zbekistonda yomg‘ir yog‘ishi mumkin25 sentabr 13:0822 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda22 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda21 may 16:12Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi ma’lum qilindi?Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi ma’lum qilindi?22 iyul 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)